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قبل إعلان استقالته من الرياض.. مصادر تكشف كواليس اجتماع “الحريري” و”ولايتي”.. وكيف هدده الأخير بنفس مصير والده

قبل إعلان استقالته من الرياض.. مصادر تكشف كواليس اجتماع “الحريري” و”ولايتي”.. وكيف هدده الأخير بنفس مصير والده
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المرصد 38 5٬126 3 ساعات

صحيفة المرصد: كشف موقع “آمد نيوز” الإيراني الأربعاء، كواليس الاجتماع الذي دار بين مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، ورئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري يوم الجمعة، قبل إعلان الأخير استقالته من الرياض، مؤكدًا أن ولايتي هدد الحريري بأنه ستكون هناك فوضى إقليمية عارمة ستعم المنطقة، في حال لم ينفذ الأخير توصيات إيران المتعلقة بميليشيات حزب الله في لبنان.
ووفقًا لـ “المصادر” التي نقل عنها الموقع الإيراني: قال “ولايتي” لرئيس وزراء لبنان المستقيل: إن الرفض سيؤثر على حياة الحريري مباشرة، وسيكون مصيره كمصير والده رفيق الحريري.
ولفت موقع “آمد نيوز” إلى ما طلبه “ولايتي” خلال محادثاته مع الحريري، وأن يعلن بصفته رئيس الوزراء اللبناني تأييده العلني لحزب الله.
الجدير بالإشارة أن الحريري أعلن استقالته السبت الماضي من الرياض في كلمة حملت انتقادات قوية لإيران وحزب الله، قائلًا: “لإيران رغبة جامحة في تدمير العالم العربي”. وشدد على أنه “أينما حلت إيران، يحل الخراب والفتن”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - أبو هلول
2017-11-09 15:42:01
حاتم ثبت انك فعلا من البربر وربما من البربر العبابده الذين نسبوا انفسهم بالكذب للسيده فاطمه وقد اتو من البربر في المغرب العربي الفاطميين الذين ساموا مسلمي مصر ونصرانيه اشد العذاب وزرعوا الفتن فيها
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37 - هدى
2017-11-09 15:39:32
هههههههه يعني معقوله بيهدده وهو على ارضه وبيتركه كذا !!!!!!!!!!!!!!!
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36 - الشمري
2017-11-09 15:38:14
ههههههه يقولونه
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35 - أبو هلول
2017-11-09 15:36:46
حاتم الحديث عن البربر ليس موضوع و كفاك انت كذبا يستطيع اي شخص الرجوع لكتب اطراف الحديث و من ثم الرجوع لكتب الحديث ثم كتب تخريج الحديث ليعرف صحة الحديث انتم من تضعون الاحاديث الموضوعه يا حاتم
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34 - أبو هلول
2017-11-09 15:34:02
تعليق ٣١ ابو فهد الان تقول هناك تسجيلات و كلام غير منطقي و مازلت تقول افعالهم ملئ المنطقه لماذا تخاف من المحاكمات في ايران ، هل لان هذا سينقض حججكم لتفريق الامه ، افعال حزب الله امثالك هي ملئ المنطقه
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33 - حاتم
2017-11-09 15:31:55
ابوهلول الحديث عن البربر موضوع يعني مكذوب وهو من تاليف الرافضه المشركين حتى ينفروا البربر من الاسلام رافضة لبنان اغلبهم يميل مع الفرس النجوس من متبعي نفس الدين ولا يرضيه الا تقبيل رجل مجوسي عفنه
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32 - أبو هلول
2017-11-09 15:29:24
حاتم أليس البربر هم من اخترعوا حديث اللهم اجعل بيننا جبلا من النار و لم يرد هكذا حديث عن عمر بن الخطاب حاتم انكم منافقين تفرقون الدين قال الله الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيئ .
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31 - ابوفهد
2017-11-09 15:27:47
كلام غير منطقي هناك ربما تسجيلات في المكان والمسؤول المجوسي بيكون حذر وهم لايحتاجون للتهديد بالكلام وافعالهم ملء المنطقه
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30 - المتيم
2017-11-09 15:27:09
*** انت تعرف مالك الا اسيادك من قبل منت تقلب عليهم وهالحين حدك زمانك. انت وعلي صالح سواء
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29 - حاتم
2017-11-09 15:24:48
كل دول العالم تنظر للامام الى الفرس المجوس النجوس كل حياتهم اجترار للماضي والنواح عليه قبحهم الله وقبح من يتبعهم او يتعاطف معهم
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28 - أبو هلول
2017-11-09 15:22:36
اخ حاتم حزب الله من البربر الكنعانيين الذين قال عنهم رسول الله انهم اشر الناس قال الرسول قسم الشر سبعين جزءا فجعل تسع و ستون جزءا في البربر و جزء في سائر الناس
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27 - حاتم
2017-11-09 15:20:38
حزب الشيطان اذناب الفرس الرافضه اهل الدين الشركي ليسوا مسلمين بل اشد اعداء للدين
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26 - أبو هلول
2017-11-09 15:14:55
أخ حاتم هل قال لك رسول الله ان تظل تقول عن الفرس انهم مجوس ، ان البخاري والترمذي وكثير غيرهم هم من الفرس ، قال رسول الله لو ان الدين قد تعلق بالثريا لناله رجال من الفرس ، حزب الله من البربر أشرّ الناس
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25 - أبو هلول
2017-11-09 15:10:26
تعليق ٢٢ يظهر انك انت من اتباع اسيس و حزب الله المفرقين ألم يكون أسيس يحارب أيران إعلاميا والان يقول لا داعي لمواجهة حزب الله عسكريا بعد ان سقط حزب الله الكنعاني البربري بشر اعماله فحزب الله ليسوا فرس
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24 - حاتم
2017-11-09 15:06:41
اصحاب دين ظلامي كل حياتهم لطم ونواح على احداث حصلت في ازمنه قديمه كتبهم مليئه بالخرافات والخزعبلات ورويات لاتدخل العقل مثل عصى فور والفيل الذي طار ورفض القمر للولايه وقبول الشمس والدلوخ يصدقون
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23 - أبو هلول
2017-11-09 15:04:20
من اخطأ فلابد ان يحاسب ام ان حربنا على الارهاب هذه تطال جماعات دون الاخرى وافراد دون غيرهم ، ان العداله تستوجب معاملة الجميع على حد سواء . فمن يعتدون على حقوق اخوانهم لابد ان يُقاتلوا وتُستَرَد الحقوق
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22 - حاتم
2017-11-09 15:03:12
فعلا اينما حلت ايران الفرس المجوس النجوس حل الخراب والدمار والفتن والغدر هذا طبعهم هذه جيناتهم الخبيثه احفاد ابوللؤللؤه لعنه الله ولعن من يترحم عليه ويزور قبره مشركين عاصين انذال وقحين
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21 - أبو هلول
2017-11-09 14:58:22
ان كل ما يحدث الآن انما يوضح الكثير من الامور و يظهر المفرقين و لمصلحة من يريدون التفريق بين الامه الاسلاميه . فهناك حزب الله و حلفاؤه حماس و اسيس و خوارج الامه و داعش و القاعده و حلفاءهم و الماسونيه
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20 - أبو هلول
2017-11-09 14:53:33
ولا اهتمت بحقوق الدوله السعوديه بماحدث من فساد مالي وكأن حقوق الانسان قد اقتصرت فقط على من تريدهم امريكا وحلفاءها ، ثم نرى السيسي يقول انه لا يحب التصعيد السعودي مع حزب الله ويؤيد الحل السياسي بليبيا
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19 - رفيق الدرب
2017-11-09 14:52:01
تعليق مخالف
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18 - أبو هلول
2017-11-09 14:46:15
و من ناحيه اخرى فان منظمة حقوق الانسان تدعوا السعوديه برفع الحصار عن اليمن ، و رفع الحصار عن الموقوفين رافضه محاكماتهم و كانهم مرفوع عنهم القلم ، فلا همها الصاروخ الذي اطلق من اليمن على المواطنين ولا
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17 - أبو هلول
2017-11-09 14:40:12
اللهم الف بين قلوب المسلمين ، لو انفقنا ما في الارض جميعا ما الفنا بينهم و لكن الله ألف بينهم .
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16 - أبو هلول
2017-11-09 14:37:48
تعليق ١٣ لو كنت محب آل البيت بصحيح كنت تجمع الامه ولا تفرق ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم ، وقد حرم الشيخ الالباني تكفير الشيعه لانهم مسلمون ،و انت بذلك تساعد العدو المفرق
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15 - أبو هلول
2017-11-09 14:32:44
واذا ثبت بالفعل انه يوجد داخل الحكومه الايرانيه و السياسيين الايرانيين و المؤسسات الايرانيه من يساند حزب الله فيجب على الرئيس الإيراني عزلهم و محاكمتهم لعدم مبالاتهم بمصالح الدوله الايرانيها ومواطنيها
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14 - محب ال البيت
2017-11-09 14:32:07
شريفة قطر ( إيران ) وراء كل المصائب التي تمر على الإسلام و المسلمين فالرافضة من ظهورهم الى اليوم وراء نكبات العالم الإسلامي
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( عدد التعليقات 4,428 )
13 - سهم
2017-11-09 14:31:26
تعليق مخالف
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12 - أبو هلول
2017-11-09 14:28:20
لان هذا سيؤدي الى الكثير من الفرقه بين الامه الاسلاميه نتيجة لتصرفات غير مباليه متناسين كل ما تمر به الامه الاسلاميه من ضغوط غربيه واول من يتعرض لتلك الضغوط ايران نفسها فبذلك هم لا يبالون بمصالح بلدهم
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11 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-09 14:26:00
قطر السبب😂😎😂
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10 - أبو هلول
2017-11-09 14:24:37
لازم يرد علي اكبر ولاياتي على آمد نيوز بالتكذيب و يقاضيها و يطالب بتعويض اقله ٥٠٠ مليار دولار ، وان لم يفعل يكون اقرار منه بما قالته آمد نيوز ، وبالتالي فلابد للحكومه الايرانيه مقاضاته و عزله من منصبه
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9 - سراب
2017-11-09 14:06:34
تعليق مخالف
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8 - saeed
2017-11-09 14:05:08
الباحث عن الحقيقةالباحث عن الحقيقةالباحث عن الحقيقةالباحث عن الحقيقةالباحث عن الحقيقةالباحث عن الحقيقةالباحث عن الحقيقة
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7 -
2017-11-09 14:03:23
ومحاربة الشريفه القدرة ايران و تفكيكها الى دويلات صدم دعس وجيههم في التراب دوله واحد فما بالكم بالعرب مجتمعه في وجه ايران الحقيرة ومن يعينها اجتمعوا والعنو خيرهم هم جبنا وحاقدين
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6 - مشبب
2017-11-09 14:01:23
لا والله الا مات كساب المداح ... فخامة الريس رفيق الحريري ., راعي ادلال فيهن البن لافاح... يجذب سناها كل شيخً واميري
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5 - ابن عدوه
2017-11-09 13:52:10
ونعم ي الحريري خلك مثل أبوك بطل
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4 -
2017-11-09 13:46:22
اللهم اهلك ايران واتباعها وارنا بهم عجايب قدرتك امين
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3 - بحر1
2017-11-09 13:37:21
كم يوم وبيرجع حسن زميره إلى حجر الفيران في جنوب لبنان والقادم احلى
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2 - هاشم
2017-11-09 13:26:56
اقترب زوال ايران وزوال وكلاء ايران بلبنان خامئني هتك اعراض الشيعه وسلب اموالهم بسم الخمس والمتعه والمستفيد الاول من زوال ايران هم الشيعه الذينا سوف يتحرر اعراضهم واموالهم من خرافات وكذوبه خامئني
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1 - الباحث عن الحقيقة
2017-11-09 13:18:03
صدق ورب الكعبة ما تحل إيران ببلاد الا حل معها الخراب لعنهم الله المجوس النجوس ولا يتعاون معهم إلا منحوس يجلس معهم وعليه مدعوس لا بد من تدمير ولاية الفقيه
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