قبل إعلان استقالته من الرياض.. مصادر تكشف كواليس اجتماع “الحريري” و”ولايتي”.. وكيف هدده الأخير بنفس مصير والده

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صحيفة المرصد: كشف موقع “آمد نيوز” الإيراني الأربعاء، كواليس الاجتماع الذي دار بين مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، ورئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري يوم الجمعة، قبل إعلان الأخير استقالته من الرياض، مؤكدًا أن ولايتي هدد الحريري بأنه ستكون هناك فوضى إقليمية عارمة ستعم المنطقة، في حال لم ينفذ الأخير توصيات إيران المتعلقة بميليشيات حزب الله في لبنان.

ووفقًا لـ “المصادر” التي نقل عنها الموقع الإيراني: قال “ولايتي” لرئيس وزراء لبنان المستقيل: إن الرفض سيؤثر على حياة الحريري مباشرة، وسيكون مصيره كمصير والده رفيق الحريري.

ولفت موقع “آمد نيوز” إلى ما طلبه “ولايتي” خلال محادثاته مع الحريري، وأن يعلن بصفته رئيس الوزراء اللبناني تأييده العلني لحزب الله.

الجدير بالإشارة أن الحريري أعلن استقالته السبت الماضي من الرياض في كلمة حملت انتقادات قوية لإيران وحزب الله، قائلًا: “لإيران رغبة جامحة في تدمير العالم العربي”. وشدد على أنه “أينما حلت إيران، يحل الخراب والفتن”.