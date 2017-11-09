أخصائي “زلازل” يكشف أسباب هزات “النماص” المتكررة.. تعرف عليها

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صحيفة المرصد: فسٓر الأخصائي البيئي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين، توفيق سعيد الحربي، أسباب هزات “النماص” الأخيرة، موضحاً أن إحدى هذه الأسباب هي توسع الصدع في البحر الأحمر الذي يتوسع سنوياً بمقدار 1 سنتيمتر.

فيما أعطى الدكتور زهير نواب تفسيراً آخر لتكرر هذه الهزات، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موضحاً أن سحب الآبار أحد الأسباب.

ورأى “الحربي”، أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بحدوث هزة أرضية أو تحديد مكانها أو قوتها، مطالباً الجميع بمتابعة الحسابات الرسمية والموثوقة مثل حساب المساحة الجيولوجية على “تويتر”، والابتعاد عن الشائعات، وفقا لـ “الوطن”.

وكانت قد أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية على حسابها في “تويتر”، أمس، عن رصد هزة أرضية على بعد 21 كيلومتراً شمالي محافظة النماص بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر شعر بها بعض الأهالي القريبين من مركز الهزة.

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