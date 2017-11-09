أخصائي “زلازل” يكشف أسباب هزات “النماص” المتكررة.. تعرف عليها
صحيفة المرصد: فسٓر الأخصائي البيئي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين، توفيق سعيد الحربي، أسباب هزات “النماص” الأخيرة، موضحاً أن إحدى هذه الأسباب هي توسع الصدع في البحر الأحمر الذي يتوسع سنوياً بمقدار 1 سنتيمتر.
فيما أعطى الدكتور زهير نواب تفسيراً آخر لتكرر هذه الهزات، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موضحاً أن سحب الآبار أحد الأسباب.
ورأى “الحربي”، أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بحدوث هزة أرضية أو تحديد مكانها أو قوتها، مطالباً الجميع بمتابعة الحسابات الرسمية والموثوقة مثل حساب المساحة الجيولوجية على “تويتر”، والابتعاد عن الشائعات، وفقا لـ “الوطن”.
وكانت قد أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية على حسابها في “تويتر”، أمس، عن رصد هزة أرضية على بعد 21 كيلومتراً شمالي محافظة النماص بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر شعر بها بعض الأهالي القريبين من مركز الهزة.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
أنت وغيرك بعيد عن الحقيقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المتطرفون يستغلون الحوادث الطبيعية لتخويف الناس والزعم بأن كل ذلك بسبب معاصيهم كما قالوا عن فيضانات جدة والآن زلازل الجنوب يريدون امتطاء ظهو الناس من جديد كما كانو منذ بدايات الصحوة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل ماهو خافي من زلازل و بركين و امطار و الارزاق و الاجال كلها في علم الغيب لا يعلمها الا الله سبحانه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قال الله عز وجل (وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون)
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذه الاشياء يقدرها الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة وليس للطبيعة فيها شيء والدليل على ذلك اننا لم نسمع والله المستعان بالزلازل الى في هذه الازمنه المتأخرة وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يطفئ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عن أيو موسى رضي الله عنه قال ( قال رسول الله أمتي هذه أمة رحومة ليس بها عذاب في الآخرة وعذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا اله الا الله والله مأتى الي بسبب الذنوب لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الزلازل تخويف وعظة( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا )
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قال صلى الله عليه وسلم الصدقه تطفئ الخطيئه كماتطفئ الماءالنار---وتطفئ غضب الرب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله واكبر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هناك مشكلة حقيقية على الأرض ، وهي مشكلة كبيرة ، كثير من المدن والتجمعات البشرية أنشئت في مناطق زلازل أو قريبة من صدوع القشرة الأرضية ، نسأل الله أن يوجد الحلول الدائمة والحقيقية لكل مشاكل البشرية .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات والحوادث لها أسباب وحكم فكونها آية يخوف الله بها عباده هي من حكمه سبحانه وتعالى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أقول ألي سرق معرفي مراقب لا أشوفك تعلق فيه في موضوع الشاعر القطري فهمت ولا لا ترى بيجك مني 👊🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وقلة الدين يالله تسر على عيالناوبنات المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا من كثر الذنوب والمعاصي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يارب تستر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق