لماذا واجهت مخرجة هذا الفيلم الفلسطيني تهديدات بالقتل وحملات مقاطعة؟
صحيفة المرصد-CNN: كحول، ومخدرات، ومثلية جنسية، وعلاقات عابرة خارجة عن إطار الزواج.. هذه هي بعض المواضيع التي تسلط مخرجة الأفلام الفلسطينية، ميسلون حمّود، الضوء عليها في أول فيلم لها “بر بحر.”
مواضيع جريئة
ولا شك بأن مناقشة مواضيع جريئة كهذه باللغة العربية، قد قسّمت الجمهور الفلسطيني بين رأيين. ورغم أن الفيلم وصل إلى منصّات عالمية، وفاز بجوائز في عدة مهرجانات سينمائية في كندا، وإسبانيا، وإسرائيل، واجهت حمّود أيضاً العديد من الانتقادات، وصلت إلى حملات مطالبة بمقاطعة الفيلم، وحتى تهديدات بالقتل، على حد قولها.
ويناقش الفيلم الذي صدر في مطلع هذا العام، ويعرض حالياً في دور السينما في المملكة المتحدة، حياة ثلاث شابات فلسطينيات من خلفيات مختلفة جداً، تعشن مع بعضهن البعض في شقة في تل أبيب.
محامية متحررة
وتمثل منى حوّا دور ليلى، وهي محامية متحررة في أفكارها، بينما تؤدي سناء جمّالية دور سلمى، التي تحلم بأن تصبح دي جي محترفة، وتصارع في مصارحة أسرتها المسيحية أنها مثلية الجنس، كما تمثل شادن قنبورة دور نور، التي تأتي من عائلة مسلمة محافظة، وتخطط لزواج شاب يتحكم بها بشدة.
كما يتناول الفيلم أيضاً مواضيع أخرى مثل التعنيف الجنسي، والصراعات بين التقاليد والعصرية بين جيل الشباب والجيل الأكبر، والصعوبات التي كثيراً ما يواجهها الشباب الفلسطيني الذي يعيش في المناطق الإسرائيلية.
عرب إسرائيل
وتنحدر شخصية نور في الفيلم من مدينة أم الفحم، التي تضم عدداً كبيراً من عرب إسرائيل، والتي عبّرت بلديتها عن الشعور بالاستياء الشديد من طريقة تصوير المدينة في الفيلم، وأصدرت بياناً عبر وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق من هذا العام واصفة الفيلم بأنه “لا يحوي أي قدر من الحقيقة” ومشجعة المواطنين على مقاطعته.
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التعليقات
اتمنى اشوفوا الفلم
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يا كثر حبي لكم ياللفلسطينين
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بارك الله فيكم يا أهل فلسطين وزاد بلادكم بركة فوق بركتها
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يا راجل الفلسطينيين ورطوا العرب - ومشكلتهم، منهم وفيهم شعباً وحكومة، صكوك البيع صحيحة، والخيانة تجري في دمهم.
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اليهود متوطين فيهم ومايدرون وين عرضهم يروح للإسرائيلي اليهودي مره وللخنزيري مره
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الآن عرفت ليش اليهود في فلسطين مستمرين في فلسطين الفساد الأخلاقي وإلا بالله عليكم هذول وجيه يدافعون عن الأقصى (مشكلة العرب من العملاء اللذين يفسدون شعوبهم إذا تخلصنا منهم صلح الشعب )
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( بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ) في أغلب الأحيان البعض منا وأنا أولهم يعرف ما يسأل عنه جيداً - وهو بنفسه أعرف من غيره - فهو يعرف، لكنّه يبحث عن مخرج ليبرر به فعلته.
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شرعاً الحديث ضعيف - إعتقاداً ويقيناً قال #الله تعالى ( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) #الله -جل وعلا- بين لعباده الطريقين طريق الشر، الشرك والمعاصي، ونهاهم عن ذلك، وبين لهم طريق الخير التوحيد والطاعات
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اهلا تعليق رقم 3 مافهمته منك ان كل انسان يفعل مايريد طالما مايضر الاخرين ويشرك بالله؟؟؟
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حريم وعطيو وجه ؟ ناس فاضيه وتبي تملى الفراغ فقط ؟؟
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في الدول المتقدمة ( الصناعة، البحوث، الإختراعات... هي سبب تقدمهم ) الغالب ف مجتمعاتنا العربية قلدوهم في سلبياتهم بعدما تقدموا الا من رحم الله
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الشرك ب #الله والإضرار بالناس، ما عدى ذلك هو بينك وبين ربك.
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كل المذكور موجود في كل مجتمع لكن في العالم المتقدم مافيه نفاق عندنا كل شخص يرتدي قناع ويمارس مايريد بالسر وانا اعتقد ان الصراحه في الدول المتقدمه هي سبب تقدمهم
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علشان ك\د ة هم لا يستاهلون القدس الشريف، فهي مملكة الرب، يرثها لمن شاء من عباده وان كانوا #اليهود
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