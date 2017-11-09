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“هيئة المنافسة” تشهر بشركة “أرز” لصاحبها “عمر بلشرف” وتغرمها 5 ملايين ريال
صحيفة المرصد:أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم، عن التشهير بمؤسسة تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز في صحيفتين وتغريمها خمسة ملايين ريال.
وأوضحت الهيئة أن مؤسسة عمر بن علي بلشرف اتفقت مع المنافسين على التحكم في أسعار بيع الأرز، كاشفة عن صدور حكم بذلك مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.
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التعليقات
49 - المشاكس2017-11-09 15:40:26
اغلب التجار مجنسين وهم من نفس فصيلة *** لابد من محاسبتهم فهم اهل جشع وطمع
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48 - العزم و الحسم2017-11-09 15:28:03
يازين العدل و الحزم . و علي قوله عادل امام ( هو احنا ناقصين ) اتجمعون علينا . الله لا يبارك باموالك يا تجار الجشع يارب .
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47 - ***2017-11-09 15:26:23
معروف الرز الي يورده بلشرف
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46 -2017-11-09 15:23:50
لماذا لم يكتب نوع الرز حتى لااحد يشترى منه مامدام انه مغشوش وغير صالح كما انه يجب سحب الجنسيه من التاجر المتجنس واعادته لبلده بالفوطه فقط
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45 - مزارع من أرض الطيبين2017-11-09 15:15:41
كلام جمعان صحيح + وتجار المواطنين نفس الطمع
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44 - جمعان2017-11-09 15:15:28
التجار بعضهم من المجنسين اغرقوا البلد بالبضائع الصينيه الرديئه وقبلها التايوانيه ايام زمان وهذه البضائع سببت كوارث في البلد ياليت الدوله تسحب جنسية كل غشاش وترحله على سفينه قديمه
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43 - KBDF2017-11-09 15:09:47
سبق وعلقنا وقلنا جماعة ( با) التجار منهم لاعبين بالأسعار في السوق و مسوين لوبي بالخفاء فيما بينهم لنهب جيب المواطن الغلبان بالذات في المنتجات التموينية و يجب سحب تجارتهم للدولة للقضاء على فسادهم!
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42 - جمعان2017-11-09 15:08:37
المجنسين عندهم طمع وجشع بشكل غريب لايستفيد منهم البلد شي كل حياتهم جمع المال وكنزه في انتظار استقرار حضرموت ثم ترحيل المال الى هناك
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41 - إستشاري صح2017-11-09 14:58:51
الآن شعر إبن البلد بقيمته وأحس بالأمان ...ادام الله عز من يحكم بالعدل والمساواة وأخذ على أيدي المرده من التجار الجشعين ولايأخذه في الله لومة لائم .
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40 - سعودى2017-11-09 14:58:27
نظا م الجنسية ومعر فة من تجنس بطر ق غير سليمة وكذلك ثروا تهم ومن تسا هل معهم في تشكيل تكتلا ت في رفع الا سعا ر وتضخم الا ر صدة وسن نظا م بخصوص الجنسية ومعر فة الا ر صدة الخا رجية الثا بتىة وامنقولة
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39 - مشــعل2017-11-09 14:57:36
يجب اغلاق الشركة . اما غرامة 5 ملايين بعد مايحصل 100 مليون هذا ماصار ردع للجشع .
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38 - إستشاري صح2017-11-09 14:56:28
والله ما يركد كل ضعيف نفس جشع إلا العقوبة القوية والمتكررة والمتنوعة إذ قد يضاف للجشع الجلد والسجن حتى تستقر الأمور ونتمنى الإطاحة بشريطية السيارات أصحاب المعارض الذين يكيلون بمكيالين ويطففون البيع.
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37 - تكررت مخالفات نفس التاجر2017-11-09 14:47:37
وطبقت عليه نفس العقوبة وهو يعلم بأن ما يجنيه من تلاعبه بالأسعار يدر له اضعاف اضعاف هذا المبلغ لا بد من وجود آلية لمن تتكرر مخالفته بحيث تصل الى المنع من مزاولة المهنة والإستيراد فهذا قوت البشر.
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( عدد التعليقات 7,709 )36 - عااشق حررف الغراام
أرفعو سقف الغرامااات على هولاء فهذا المبلغ قليل مقابل حسبهم المادي في هذه السلعة الضرورية المحتمة ....
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35 - فهد الاحمدي2017-11-09 14:40:27
اي تاجر يتلاعب اشطبوا سجله التجاري .. غرامه ٥ ملايين وقد طلع ميتين مليون وش الفايده
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34 - فهد الاحمدي2017-11-09 14:39:03
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( عدد التعليقات 4,428 )33 - سهم
كذا الشغل وإلا بلاش الله يوفقكم .
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32 - ماوراء الارجنتين2017-11-09 14:28:51
قرار التغريم قرار صائب وحكيم
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31 - بدر2017-11-09 14:24:33
بكل العالم الرز بريال الا عندنا ب200 ريال واكثر*** ويافرحتي بالغرامه اللي***وانا وش استفيد المفروض يرخصون اسعار الارز عندنا غصب
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30 - حلم الوطن2017-11-09 14:16:12
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29 - ليثاوي2017-11-09 14:14:11
اَي تجار يتفقون فيما بينهم على رفع الأسعار أيا كانت يجب معاقبتهم و التشهير بهم و هذا هو الإجراء الصحيح و شكرا للهيئة العامه المنافسه على هذه العقوبه
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28 - زياد العمري2017-11-09 14:12:37
يستاهلون الان اشعر فعلا انني في وطني
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27 - منصور2017-11-09 14:08:58
الارز سلعه اساسيه في معيشة المواطن الواجب سحب رخصة الاستيراد من اي تاجر يتلاعب بالسلع الاساسيه ومنعه من التجاره فيها
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26 - ريلاكس2017-11-09 14:07:03
أتمنى من ابو سلمان أن تشمل هذه التحقيقات في الفساد .. كافة تجار جده ... ذبحونا بغلاء الأسعار وإغراق البلد بالقمايم والنفايات الصينيه ...
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25 - بندر2017-11-09 14:07:01
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24 - ممثل قدير2017-11-09 14:01:18
** . نتمى مقاطعة اسواق بلشرف من الشعب
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23 - عادل ا2017-11-09 13:57:47
بلشرف متلاعب من زمان
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22 - حمد2017-11-09 13:55:33
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21 - 🔸️ااببووححمموودد2017-11-09 13:53:23
التجار بجميع القطاعات يحتاجون لفته حازمة صارمة ➖ لعل وعسى أن يتركون المواطن يعيش بسلام❗
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20 -2017-11-09 13:52:21
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19 - مواطن2017-11-09 13:50:49
نطالب بشطب سجلها التجاري كم مره خالفت النظام هاذ الشركة اكثر من مره تجاملون التاجر على حساب المواطن المستهلك
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18 - -----2017-11-09 13:49:57
ارجو ان تكون المواد الاساسية من رز وسكر وحليب وخلافة مسعرة من الدولة وملزم الوكيل بالاسعار او يخرج من السوق
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17 -2017-11-09 13:49:19
عشان الي كان بحميه طار ولا قبل ما يقدرون لان ***
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16 -2017-11-09 13:47:56
مافيه إلا معط دراهم. الحمدلله اني طفران هه
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15 - ررر2017-11-09 13:45:43
يستاهل اسحبو منه الرخصه .
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14 - قلب يحترق2017-11-09 13:45:42
صح النوم ياهيئة المنافسة من عام 1435هـ
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13 - الحربي2017-11-09 13:45:22
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12 - الحربي ...2017-11-09 13:43:10
ليست المرة الأولى يفعلها بلشرف فقد فعلها قبل عشرين عاما وشهّر به . ماذا أستفدنا من هؤلاء*** لبلد فتح له أبواب الرزق بعد الله وأصبح***
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11 -2017-11-09 13:42:42
خل الفساد يطلع هذى الشغل الله يعز حكومتنا
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10 - خالد2017-11-09 13:38:42
ارز الوسام ارز البستان وكيلها عمر بلشرف
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9 - القناص2017-11-09 13:38:39
هل حماية المستهلك تابعه لوزارة التجاره ولماذا لايكون هناك جهه منظمه للأسعار ومراقبة السوق وإصدار الغرمات لماذا اختلاف الأسعار عندنا ولماذا الوافدين مسيطرين على تجارة التجزئه وهل يعلم المسؤول عنهم
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8 - عليهم2017-11-09 13:35:59
عليهم **** من تجار عليهم عذاب الدنيا والاخرة ترحيل وسحب جنسية ياليت حفظك الرب ياملكنا المحبوب وامير الشباب محمد
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7 -2017-11-09 13:35:04
هذي نقطة في بحر التلاعب *** وزيادة الاسعار ع الناس وارجو تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئه
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6 - القناص2017-11-09 13:33:49
نتمنى زيادة المفتشين الميدانيين في الوزاره الأسعار تختلف من مكان الى آخر وخاصه البقالات الصغيره والمتوسطه واذا سألت ليش الزياده قال انا يستري بزياده ذبحونا الوافدين يستري وقايد متى تتحرك الوزاره
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5 - القناص2017-11-09 13:29:37
من عام 35 كأن المدة طويله في إصدار الحكم ليتهم يوضحون السبب للقراء معوقات إصدار الحكم الله يذكره بالخير الربيعه أدب بعض التجار الذين سرقوا قوت المواطن بزيادة الأسعار نتمنى ان يكون في كل وزاره توفيق
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4 - بدر ساري2017-11-09 13:28:14
ياليت نعرف نوع الرز اللي تورده علشان نقاطعه والمفروض يعاقب التجار أللي أتفقوا معه للأسف السوق عندنا مفتوحه للتنافس غير محدده الأسعار لكن الجميع يتفقون على سعر موحد سواء تجار الجمله أو تجار التجزئه
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3 - هههههه فرحان مش شمتان والعياذ بالله2017-11-09 13:26:43
ياهوووووو بعد ما غيرنا عاداتنا في الأكل وقلبناها عيش أسمر (يقولون غني بالألياف) ههههههه
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2 - 312017-11-09 13:23:37
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1 - محمد الشهري2017-11-09 13:23:30
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آخر تعليق
بواسطة : ولدالشيوخ
كان صل الله عليه وسلم يقول.....
بواسطة : Ymni mahbob💫💫💫
يالعنيده الحجاب ستر الحرمه اشوفش زعلانه ليش....
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