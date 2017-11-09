رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / “هيئة المنافسة” تشهر بشركة “أرز” لصاحبها “عمر بلشرف” وتغرمها 5 ملايين ريال

“هيئة المنافسة” تشهر بشركة “أرز” لصاحبها “عمر بلشرف” وتغرمها 5 ملايين ريال

“هيئة المنافسة” تشهر بشركة “أرز” لصاحبها “عمر بلشرف” وتغرمها 5 ملايين ريال
حجم الخط A A A
المرصد 49 3٬022 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم، عن التشهير بمؤسسة تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز في صحيفتين وتغريمها خمسة ملايين ريال.

وأوضحت الهيئة أن مؤسسة عمر بن علي بلشرف اتفقت مع المنافسين على التحكم في أسعار بيع الأرز، كاشفة عن صدور حكم بذلك مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

49 - المشاكس
2017-11-09 15:40:26
اغلب التجار مجنسين وهم من نفس فصيلة *** لابد من محاسبتهم فهم اهل جشع وطمع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - العزم و الحسم
2017-11-09 15:28:03
يازين العدل و الحزم . و علي قوله عادل امام ( هو احنا ناقصين ) اتجمعون علينا . الله لا يبارك باموالك يا تجار الجشع يارب .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - ***
2017-11-09 15:26:23
معروف الرز الي يورده بلشرف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 -
2017-11-09 15:23:50
لماذا لم يكتب نوع الرز حتى لااحد يشترى منه مامدام انه مغشوش وغير صالح كما انه يجب سحب الجنسيه من التاجر المتجنس واعادته لبلده بالفوطه فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
45 - مزارع من أرض الطيبين
2017-11-09 15:15:41
كلام جمعان صحيح + وتجار المواطنين نفس الطمع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - جمعان
2017-11-09 15:15:28
التجار بعضهم من المجنسين اغرقوا البلد بالبضائع الصينيه الرديئه وقبلها التايوانيه ايام زمان وهذه البضائع سببت كوارث في البلد ياليت الدوله تسحب جنسية كل غشاش وترحله على سفينه قديمه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
43 - KBDF
2017-11-09 15:09:47
سبق وعلقنا وقلنا جماعة ( با) التجار منهم لاعبين بالأسعار في السوق و مسوين لوبي بالخفاء فيما بينهم لنهب جيب المواطن الغلبان بالذات في المنتجات التموينية و يجب سحب تجارتهم للدولة للقضاء على فسادهم!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
42 - جمعان
2017-11-09 15:08:37
المجنسين عندهم طمع وجشع بشكل غريب لايستفيد منهم البلد شي كل حياتهم جمع المال وكنزه في انتظار استقرار حضرموت ثم ترحيل المال الى هناك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
41 - إستشاري صح
2017-11-09 14:58:51
الآن شعر إبن البلد بقيمته وأحس بالأمان ...ادام الله عز من يحكم بالعدل والمساواة وأخذ على أيدي المرده من التجار الجشعين ولايأخذه في الله لومة لائم .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
40 - سعودى
2017-11-09 14:58:27
نظا م الجنسية ومعر فة من تجنس بطر ق غير سليمة وكذلك ثروا تهم ومن تسا هل معهم في تشكيل تكتلا ت في رفع الا سعا ر وتضخم الا ر صدة وسن نظا م بخصوص الجنسية ومعر فة الا ر صدة الخا رجية الثا بتىة وامنقولة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - مشــعل
2017-11-09 14:57:36
يجب اغلاق الشركة . اما غرامة 5 ملايين بعد مايحصل 100 مليون هذا ماصار ردع للجشع .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - إستشاري صح
2017-11-09 14:56:28
والله ما يركد كل ضعيف نفس جشع إلا العقوبة القوية والمتكررة والمتنوعة إذ قد يضاف للجشع الجلد والسجن حتى تستقر الأمور ونتمنى الإطاحة بشريطية السيارات أصحاب المعارض الذين يكيلون بمكيالين ويطففون البيع.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - تكررت مخالفات نفس التاجر
2017-11-09 14:47:37
وطبقت عليه نفس العقوبة وهو يعلم بأن ما يجنيه من تلاعبه بالأسعار يدر له اضعاف اضعاف هذا المبلغ لا بد من وجود آلية لمن تتكرر مخالفته بحيث تصل الى المنع من مزاولة المهنة والإستيراد فهذا قوت البشر.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 7,709 )
36 - عااشق حررف الغراام
2017-11-09 14:44:57
أرفعو سقف الغرامااات على هولاء فهذا المبلغ قليل مقابل حسبهم المادي في هذه السلعة الضرورية المحتمة ....
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - فهد الاحمدي
2017-11-09 14:40:27
اي تاجر يتلاعب اشطبوا سجله التجاري .. غرامه ٥ ملايين وقد طلع ميتين مليون وش الفايده
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
34 - فهد الاحمدي
2017-11-09 14:39:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,428 )
33 - سهم
2017-11-09 14:29:43
كذا الشغل وإلا بلاش الله يوفقكم .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - ماوراء الارجنتين
2017-11-09 14:28:51
قرار التغريم قرار صائب وحكيم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 - بدر
2017-11-09 14:24:33
بكل العالم الرز بريال الا عندنا ب200 ريال واكثر*** ويافرحتي بالغرامه اللي***وانا وش استفيد المفروض يرخصون اسعار الارز عندنا غصب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
30 - حلم الوطن
2017-11-09 14:16:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - ليثاوي
2017-11-09 14:14:11
اَي تجار يتفقون فيما بينهم على رفع الأسعار أيا كانت يجب معاقبتهم و التشهير بهم و هذا هو الإجراء الصحيح و شكرا للهيئة العامه المنافسه على هذه العقوبه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
28 - زياد العمري
2017-11-09 14:12:37
يستاهلون الان اشعر فعلا انني في وطني
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
27 - منصور
2017-11-09 14:08:58
الارز سلعه اساسيه في معيشة المواطن الواجب سحب رخصة الاستيراد من اي تاجر يتلاعب بالسلع الاساسيه ومنعه من التجاره فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
26 - ريلاكس
2017-11-09 14:07:03
أتمنى من ابو سلمان أن تشمل هذه التحقيقات في الفساد .. كافة تجار جده ... ذبحونا بغلاء الأسعار وإغراق البلد بالقمايم والنفايات الصينيه ...
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
25 - بندر
2017-11-09 14:07:01
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - ممثل قدير
2017-11-09 14:01:18
** . نتمى مقاطعة اسواق بلشرف من الشعب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - عادل ا
2017-11-09 13:57:47
بلشرف متلاعب من زمان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 - حمد
2017-11-09 13:55:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-09 13:53:23
التجار بجميع القطاعات يحتاجون لفته حازمة صارمة ➖ لعل وعسى أن يتركون المواطن يعيش بسلام❗
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 -
2017-11-09 13:52:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - مواطن
2017-11-09 13:50:49
نطالب بشطب سجلها التجاري كم مره خالفت النظام هاذ الشركة اكثر من مره تجاملون التاجر على حساب المواطن المستهلك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
18 - -----
2017-11-09 13:49:57
ارجو ان تكون المواد الاساسية من رز وسكر وحليب وخلافة مسعرة من الدولة وملزم الوكيل بالاسعار او يخرج من السوق
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
17 -
2017-11-09 13:49:19
عشان الي كان بحميه طار ولا قبل ما يقدرون لان ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -
2017-11-09 13:47:56
مافيه إلا معط دراهم. الحمدلله اني طفران هه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ررر
2017-11-09 13:45:43
يستاهل اسحبو منه الرخصه .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - قلب يحترق
2017-11-09 13:45:42
صح النوم ياهيئة المنافسة من عام 1435هـ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - الحربي
2017-11-09 13:45:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - الحربي ...
2017-11-09 13:43:10
ليست المرة الأولى يفعلها بلشرف فقد فعلها قبل عشرين عاما وشهّر به . ماذا أستفدنا من هؤلاء*** لبلد فتح له أبواب الرزق بعد الله وأصبح***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 -
2017-11-09 13:42:42
خل الفساد يطلع هذى الشغل الله يعز حكومتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - خالد
2017-11-09 13:38:42
ارز الوسام ارز البستان وكيلها عمر بلشرف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - القناص
2017-11-09 13:38:39
هل حماية المستهلك تابعه لوزارة التجاره ولماذا لايكون هناك جهه منظمه للأسعار ومراقبة السوق وإصدار الغرمات لماذا اختلاف الأسعار عندنا ولماذا الوافدين مسيطرين على تجارة التجزئه وهل يعلم المسؤول عنهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - عليهم
2017-11-09 13:35:59
عليهم **** من تجار عليهم عذاب الدنيا والاخرة ترحيل وسحب جنسية ياليت حفظك الرب ياملكنا المحبوب وامير الشباب محمد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -
2017-11-09 13:35:04
هذي نقطة في بحر التلاعب *** وزيادة الاسعار ع الناس وارجو تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - القناص
2017-11-09 13:33:49
نتمنى زيادة المفتشين الميدانيين في الوزاره الأسعار تختلف من مكان الى آخر وخاصه البقالات الصغيره والمتوسطه واذا سألت ليش الزياده قال انا يستري بزياده ذبحونا الوافدين يستري وقايد متى تتحرك الوزاره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - القناص
2017-11-09 13:29:37
من عام 35 كأن المدة طويله في إصدار الحكم ليتهم يوضحون السبب للقراء معوقات إصدار الحكم الله يذكره بالخير الربيعه أدب بعض التجار الذين سرقوا قوت المواطن بزيادة الأسعار نتمنى ان يكون في كل وزاره توفيق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - بدر ساري
2017-11-09 13:28:14
ياليت نعرف نوع الرز اللي تورده علشان نقاطعه والمفروض يعاقب التجار أللي أتفقوا معه للأسف السوق عندنا مفتوحه للتنافس غير محدده الأسعار لكن الجميع يتفقون على سعر موحد سواء تجار الجمله أو تجار التجزئه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - هههههه فرحان مش شمتان والعياذ بالله
2017-11-09 13:26:43
ياهوووووو بعد ما غيرنا عاداتنا في الأكل وقلبناها عيش أسمر (يقولون غني بالألياف) ههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - 31
2017-11-09 13:23:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - محمد الشهري
2017-11-09 13:23:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ولدالشيوخ

كان صل الله عليه وسلم يقول.....
بواسطة : أبو هلول

حاتم ثبت انك فعلا من البربر وربما من البربر العبابده الذين نسبوا انفسهم بالكذب ل...
بواسطة : Ymni mahbob💫💫💫

يالعنيده الحجاب ستر الحرمه اشوفش زعلانه ليش....
بواسطة : أسم

41ولد حصه. ياولد حصه لاتوصل لحد الخطر.. لابد من نقطه اخر السطر...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

ما قدر على الحمار حط حرّته بالبردعة
196 0
mm

عبدالرحمن الراشد

سارت وبسرعة مدهشة
198 0
mm

محمد الساعد

الفساد.. عندما لم يُبقِ حجراً على حجر !
115 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الذين ينتجون هذه الأفكار…هم رأس الحية !
170 0
mm

د. محمد العوين

في عهد سلمان: لا مكان للفاسدين!
136 0
mm

سمر المقرن

المهنة والجريمة في وسائل الإعلام!
111 1
mm

خلف الحربي

طبول الحرب تدق
406 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سلمان… يعيد إلينا توازننا
193 0
mm

قينان الغامدي

الفساد الإداري أبو الفسادات: فورا كلمة ذات معنى فاعل
443 11
mm

عقل العقل

ليلة ضرب الفساد والمفسدين
236 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
146 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
251 2
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
506 5
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
514 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
324 4
mm

عادل التويجري

الماضي !
372 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
829 12
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
644 4
mm

عادل التويجري

القرار !
422 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
462 9
الاخبار الدولية
شاهد..إيرانيات يتمردن على الحجاب وينظمن وقفة احتجاجية .. وأحد المتشددين يهددهن بالقتل

شاهد..إيرانيات يتمردن على الحجاب وينظمن وقفة احتجاجية .. وأحد المتشددين يهددهن بالقتل

 المرصد 4 280 13 دقيقة
صحيفة لبنانية تكشف حقيقة توجه طائرة الحريري إلى بيروت

صحيفة لبنانية تكشف حقيقة توجه طائرة الحريري إلى بيروت

 المرصد 8 3٬135 2 ساعتين
قبل إعلان استقالته من الرياض.. مصادر تكشف كواليس اجتماع “الحريري” و”ولايتي”.. وكيف هدده الأخير بنفس مصير والده

قبل إعلان استقالته من الرياض.. مصادر تكشف كواليس اجتماع “الحريري” و”ولايتي”.. وكيف هدده الأخير بنفس مصير والده

 المرصد 38 5٬128 3 ساعات
«وثائق برادايز» تكشف عن أملاك نجلي يلدريم.. والمعارضة تطالب باستقالته

«وثائق برادايز» تكشف عن أملاك نجلي يلدريم.. والمعارضة تطالب باستقالته

 المرصد 6 2٬917 11 ساعة
المرصد الرياضي
بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا” … من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟

بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا” … من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟

 المرصد 32 4٬947 6 ساعات
تغريدة” شنوان العنزي ” حول أبرز مهاجمين في تاريخ الكرة السعودية تثير الجدل على تويتر

تغريدة” شنوان العنزي ” حول أبرز مهاجمين في تاريخ الكرة السعودية تثير الجدل على تويتر

 المرصد 48 8٬276 13 ساعة
آل الشيخ يقدم مبلغ ضخم لـ “الشباب” لتسيير أموره .. والنادي : الدعم جاء في أحلك الظروف !

آل الشيخ يقدم مبلغ ضخم لـ “الشباب” لتسيير أموره .. والنادي : الدعم جاء في أحلك الظروف !

 المرصد 36 4٬514 19 ساعة
عباءات وقبعات ملونة.. تعرف على ملامح الملابس التي سترتديها السعوديات في الملاعب!

عباءات وقبعات ملونة.. تعرف على ملامح الملابس التي سترتديها السعوديات في الملاعب!

 المرصد 57 4٬003 24 ساعة
اخبار فنية
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

 المرصد 65 21٬149 13 ساعة
في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنها

في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنها

 المرصد 61 6٬906 19 ساعة
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

 المرصد 102 4٬714 يومين
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 72 10٬210 3 أيام
اخبار منوعة
لماذا واجهت مخرجة هذا الفيلم الفلسطيني تهديدات بالقتل وحملات مقاطعة؟

لماذا واجهت مخرجة هذا الفيلم الفلسطيني تهديدات بالقتل وحملات مقاطعة؟

 CNN 17 2٬166 3 ساعات
كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟

كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟

 المرصد 25 13٬998 13 ساعة
بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

 المرصد 97 20٬813 يوم واحد
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

 المرصد 23 7٬434 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مشاركة أمريكية في “منتدى الشباب” بشرم الشيخ تهاجم مذيعة مصرية على الهواء بسبب إدارتها للجلسة

بالفيديو: مشاركة أمريكية في “منتدى الشباب” بشرم الشيخ تهاجم مذيعة مصرية على الهواء بسبب إدارتها للجلسة

 المرصد 84 7٬834 12 ساعة
شاهد بالفيديو .. نائب الرئيس اليمني يحمل جندي على ظهره داخل مكتبه !

شاهد بالفيديو .. نائب الرئيس اليمني يحمل جندي على ظهره داخل مكتبه !

 المرصد 25 7٬297 17 ساعة
برلماني عراقي: السعودية ستقرأ الفاتحة على روح نظام ولاية الفقيه وتشييعه إلى مثواه الأخير!

برلماني عراقي: السعودية ستقرأ الفاتحة على روح نظام ولاية الفقيه وتشييعه إلى مثواه الأخير!

 المرصد 47 8٬198 22 ساعة
هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

 المرصد 31 2٬326 يومين
اخبار ثقافية
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 27 5٬272 23 ساعة
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬133 7 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬005 أسبوع واحد
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬740 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 4٬104 4 أيام
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬524 6 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬728 6 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬947 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

 رويترز 19 3٬900 24 ساعة
عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

 واس 19 4٬086 يومين
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

 المرصد 19 8٬909 يومين
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

 المرصد 32 21٬936 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 20 6٬308 18 ساعة
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬481 يوم واحد
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬508 4 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 829 4 أسابيع
الاخيرة
قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة

قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة

 المرصد 75 4٬850 15 ساعة
تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

 المرصد 63 1٬346 يوم واحد
لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

 المرصد 29 9٬468 يومين
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 7٬255 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الخميس

 المرصد 82 1٬916 5 ساعات