“هيئة المنافسة” تشهر بشركة “أرز” لصاحبها “عمر بلشرف” وتغرمها 5 ملايين ريال

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صحيفة المرصد:أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم، عن التشهير بمؤسسة تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز في صحيفتين وتغريمها خمسة ملايين ريال.

وأوضحت الهيئة أن مؤسسة عمر بن علي بلشرف اتفقت مع المنافسين على التحكم في أسعار بيع الأرز، كاشفة عن صدور حكم بذلك مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.

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