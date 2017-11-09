في رسالة غريبة.. “واتساب” تحذر المستخدمين من إغلاق التطبيق بهذه الطريقة!

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صحيفة المرصد: حذرت “واتساب” مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتساب”إغلاق التطبيق بالطريقة المتعارف عليها، عبر سحب التطبيق إلى الأعلى، وذلك في رسالة غريبة وصلتهم.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الرسالة وصلت إلى الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق على أجهزة آيفون، حيث أنها تؤكد على ضرورة تجنّب إغلاق التطبيق من خلال “التمرير السريع إلى الأعلى”.

الجدير بالإشارة أنه في كل هواتف “أبل” المحمولة باستثناء “آيفون X”، يمكن إغلاق التطبيق عن طريق النقر المزدوج على الزر الرئيس، ثم إغلاق نافذة التطبيق من خلال “التمرير إلى الأعلى”.

وعن سبب التحذير بعدم إغلاق التطبيق بتلك الطريقة، فهو أن ذلك يمنع التطبيق من عرض الإشعارات عندما يتلقى المستخدم رسائل جديدة.

كما تنصح الشركة القائمة على تطبيق واتساب المستخدمين بإبقائه يعمل في الخلفية بشكل دائم؛ من أجل الحصول على الإشعارات أولاً بأول.