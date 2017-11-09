في رسالة غريبة.. “واتساب” تحذر المستخدمين من إغلاق التطبيق بهذه الطريقة!
صحيفة المرصد: حذرت “واتساب” مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتساب”إغلاق التطبيق بالطريقة المتعارف عليها، عبر سحب التطبيق إلى الأعلى، وذلك في رسالة غريبة وصلتهم.
وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الرسالة وصلت إلى الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق على أجهزة آيفون، حيث أنها تؤكد على ضرورة تجنّب إغلاق التطبيق من خلال “التمرير السريع إلى الأعلى”.
الجدير بالإشارة أنه في كل هواتف “أبل” المحمولة باستثناء “آيفون X”، يمكن إغلاق التطبيق عن طريق النقر المزدوج على الزر الرئيس، ثم إغلاق نافذة التطبيق من خلال “التمرير إلى الأعلى”.
وعن سبب التحذير بعدم إغلاق التطبيق بتلك الطريقة، فهو أن ذلك يمنع التطبيق من عرض الإشعارات عندما يتلقى المستخدم رسائل جديدة.
كما تنصح الشركة القائمة على تطبيق واتساب المستخدمين بإبقائه يعمل في الخلفية بشكل دائم؛ من أجل الحصول على الإشعارات أولاً بأول.
التعليقات
تعليق 4 انت من أهل العقول انتبه لعمرك ..
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تعليق 4 انت من أهل العقول انتبه لعمرك ..
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سلامات ياطلال وش مدخلك الخبر دامك ماعندك سالفة 😅😎
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ما فهمت شيئ !؟
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يازين جوال أبو كشاف، ما تسقط على أحد ودوم مركز.
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يازين الأندرويد بس ، بلا آي فون بلا هم ، الهواوي10 الآن ضارب السوق بتقنية الذكاء الصناعي ، وخلوا الآي فون حقكم ينفعكم .
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وانا أقول وش فيه جوالي ..أنتم مثلي ولا لا 😅 اسكرها من الأعلى والحين الاشعارات معلقه اذا فتحت الواتس تفتح الرساله ولا ماتفتحها في التطبيق مازالت الاشعارت موجوده عندي فل كل محادثه 🤦🏻♀️☹️ افكر احذفه
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