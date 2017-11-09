صحيفة لبنانية تكشف حقيقة توجه طائرة الحريري إلى بيروت
صحيفة المرصد-سبونتيك:أفادت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية، اليوم الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لم يكن على متن طائرته الخاصة التي حطت الليلة الماضية في مطار بيروت الدولي.
ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مسؤولين بحركة المطار أن الطائرة نقلت عددا من معاوني الحريري وأنه لم يكن من بين ركابها، مضيفة أن بيروت ستكون محطةً قصيرة للطائرة قبل أن تغادرها.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت، أمس الأربعاء، أن طائرة الحريري غادرت الرياض إلى بيروت، وتوقعت بعض المصادر أن الحريري متوجه إلى لبنان لتوضيح الملابسات التي دفعته إلى إعلان استقالته من العاصمة السعودية الرياض.
وكان الحريري أعلن، مطلع الأسبوع، بصورة مفاجئة في خطاب متلفز من السعودية استقالته من منصبه، وأبدى خشيته من التعرض للاغتيال في لبنان.
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التعليقات
اذناب المجوس اهل غدر ومكر افضل لاتروح دينهم الشركي الظلامي يدعوهم للغدر واسالة الدماء حتى يخرج الدلخ من السرداب
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ريتز كارلتون
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💒⛪️🎚🎚
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95 % من الشعب اللبناني ويتمنى لك الخير يافخامة الرئيس
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فخامت الرئيس الحريري انت تسعى لي مصلحة لبنان الله يوفقك وتبي تحل مشاكلها باسرع مايكون والشعب اللبناني يتمنا لك الخير
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