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رصد هزة أرضية جديدة بالقرب من النماص..”والمساحة الجيولوجية تعلق!
صحيفة المرصد:أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم الخميس، أنها رصدت هزة أرضية شمال النماص على عمق 6كم.
وقالت المساحة الجيولوجية في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تم رصد مساء اليوم هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 6 كم”.
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التعليقات
12 - ولدالشيوخ2017-11-09 15:42:25
كان صل الله عليه وسلم يقول..
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11 - نجداوي2017-11-09 15:31:05
الامر بسيط لا يستدعي القلق والوضع مجرد اهتزاز وعلى عمق ٦ كليو ويبعد ١٦ كيلو عن النماص مثل هذه النقطه والبعد والدرجه لا تمثل خطر ان شاءالله
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10 - سعيد2017-11-09 15:28:11
ع اهالي المنطقه الجنوبيه إعطاء المراءه حقها بالميراث والخوف من الله
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9 - ولدالشيوخ2017-11-09 15:27:19
يشرع الذكر، والدعاء، والاستغفار، عند حدوث الزلزال..
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8 - فهد الاحمدي2017-11-09 15:27:18
يااهل النماص اعطوا النساء ميراثهن ... حسبنا الله ونعم الوكيل
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7 - ولدالشيوخ2017-11-09 15:21:34
اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك..
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6 -2017-11-09 15:19:38
تعليق مخالف
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5 - أحمد الشهري2017-11-09 15:16:38
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
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4 - سعيدان2017-11-09 15:15:20
تعليق مخالف
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3 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-09 15:12:52
يقولون خلال 5 ايام تعرضت النماص الى ٢٧ هزة ارضية اغلبها كانت خفيفة .. الله يحفظهم وكل مسلم
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2 - خليف2017-11-09 15:12:18
يارب ترحمنا ..
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1 -2017-11-09 14:59:58
اكثروا من الاستغفار يا أهل النماص ولي ماكل حق احد يرده وأعطوا النساء حقهم في الميراث ولا تتعدوا حدود الله نشوف ظلم مايعلم به إلاالله والله يتجاوز عن الذنوب المتعلقه به أما الظلم بين العباد فيحاسب عليه
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آخر تعليق
بواسطة : ولدالشيوخ
كان صل الله عليه وسلم يقول.....
بواسطة : Ymni mahbob💫💫💫
يالعنيده الحجاب ستر الحرمه اشوفش زعلانه ليش....
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