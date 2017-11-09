رصد هزة أرضية جديدة بالقرب من النماص..”والمساحة الجيولوجية تعلق!

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صحيفة المرصد:أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم الخميس، أنها رصدت هزة أرضية شمال النماص على عمق 6كم.

وقالت المساحة الجيولوجية في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تم رصد مساء اليوم هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 6 كم”.

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