رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / مواطنة “معنفة” بمكة طرقت جميع الأبواب.. ولهذا السبب فكرت في التخلص من حياتها !

مواطنة “معنفة” بمكة طرقت جميع الأبواب.. ولهذا السبب فكرت في التخلص من حياتها !

مواطنة “معنفة” بمكة طرقت جميع الأبواب.. ولهذا السبب فكرت في التخلص من حياتها !
حجم الخط A A A
المرصد 43 1٬397 3 ساعات

صحيفة المرصد: قالت أم معنّفة من منطقة مكة المكرمة، إنها لم تترك باب مسؤول يخاف الله إلا وطرقته، لتشكو له حالها، وما وقع عليها؛ مؤكدة أنها وجدت جميع الأبواب تُغلق في وجهها”، وفقا لـ”سبق”.

وناشدت الأم إنقاذها من الأيدي التي بطشت بها وتناولت الإساءة إليها بكل جوانبها؛ مؤكدة أنها لم تجد من يقف معها في محنتها إلا أن ترسل صرخاتها.

وأشارت إلى أنها تعاني من زوجها الذي يهددها ويتوعدها ومن أهلها أيضا، مضيفة: «أصبحت كالمشرّدة أبحث عن مكان أغمض عيني لأسلم من تهديدات كل من حولي، أشاهد القهر ولا أستطيع أن أتصرف؛ لكوني امرأة لا حول لي ولا قوة إلا بالله».

وأضافت: «أبنائي أشاهدهم كل يوم وهم يزدادون سوءاً وألماً وضرباً، ويبكون وهم يريدون الخلاص من جحيم والدهم الذي لم يجد من يردعه أو يوقفه عند حده، ويكفّ أذاه عني، فلا أريد منه خيراً ولا شراً”.

وقالت “الأم المعنفة”، إنها توجهت لفرع مكتب العمل والحماية الاجتماعية، ولم تجد منهم الإنصاف ولا العون أو الوقوف مها، متابعة: «جعلوني أفكر في الخلاص من حياتي».

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

43 - مراقب
2017-11-09 17:51:07
وش فيها المرء لطالب بحقوقها أجل يضربها على كيفه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - مراقب
2017-11-09 17:50:02
لا لا تقعدين عند هذا الظالم الحقود ألي مايخاف ربه حسبي الله عليه. الله يسلط عليه هالحيوان البشري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - عادل
2017-11-09 17:35:19
والله الى تبين الدجه انثبري بيبيتك ايش يوديكي عند مسءولين ذا فضيحه بحالها خلي شكواكي لرب العالمين ولا سكي فمك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - زوزو
2017-11-09 17:29:37
اعرف حريم تطلقو من أزواجهم****وزوج ماتبا تبا الفله الاخت ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - بولا
2017-11-09 17:28:18
والله في حريم تعاند اهم شي تمشي رايها وفِي حريم صبروا وتحملو والله له حكمه مو معقول زوجك غلط وانتي صح في حريم تحب صاحباتها اهم مه زوجه ماشوف الصاحبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 -
2017-11-09 17:26:05
33 مسويلنا فيها كونان اقسم بالله وبجلال الله انك لكاذب !!!!! لا انا 2 ولا انا يمني ولا انا رجل ولا انا فرح واقسم بالله ان قصة المعنفة حقيقة واقعية ومثلها يعاني واااااااجد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - زوج يخاف الله
2017-11-09 16:58:53
أرجعي أرجعي لزوجك وكبك من كثر الكلام فزوجك هو جنتكي أو نارك ... ومو معقول كل هذولي العالم اللي اشتكيتهم من زوجك ما انصفوكي !!! وحتى أهلك !!! صحيح أن كيدكن لعظيم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-09 16:58:37
ياليت تخلص وتريح وتستريح ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 -
2017-11-09 16:52:59
نسينا 26 معهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - loving liberal
2017-11-09 16:51:50
من تبي الحريه لاترتبط في الرجال وتفرخ وتسيبهم ومن الافضل انه لايتم زواج الافي عقد يلزم الطرفين التقيد فيه ومن لايعجبه الشروط يرفض التوقيع عليه والي يحصل في الوقت الحالي احرمن الملاءواحمر من الحنظل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 -
2017-11-09 16:49:49
2 . معنفه . Ymni . 20 ، فرح ، 24 . >> لشخص واحد ذكر وليس أنثى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - hima
2017-11-09 16:37:43
كان الله في عونك,التشدد مع النساء والاطفال شبه شايع عندنا,ولا رقيب ولا حسيب,بل اغلب الاحيان يتركو الذكور يزيدو في غيهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 -
2017-11-09 16:30:29
قال تعالى" من يتق الله يجعل له مخرجا". على الأخت ان تلجأ الى الله و ان تكثر من الاستغفار ودعوة المظلوم ليس بينها و بين الله حجاب.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 -
2017-11-09 16:23:05
العقلية الذكورية الجاهلية لا زالت منشرة عند فئة كبيرة في المجتمع فهم لايقبلون تظلم المرأة ويستعيبون من الانتصار لها لانها يجب ان تصمت وتصبر وتضحك وتجامل عشان تصير بنت رجال!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - ابو سعد
2017-11-09 16:12:01
لا حل الا بااسقاط الولايه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - الحويطي
2017-11-09 16:11:11
مافيه مشكله تطرح الى وحلاها ماجود عند الامير خالد الفيصل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 -
2017-11-09 16:05:35
فهد12 حسبنا الله عليك الله يذيقك ما اذاقها من ذل وظلم وعذاب ويفرج عليها وينصرها قادر ياكريم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 -
2017-11-09 16:02:07
كثير جدا من السعوديات اذا ابتليت بزوج مايخاف الله ماقدامها حللل غير انها تصبر وتموت مقهورة او انها تنتحر او انها تفقد عقلها والسيطرة على نفسها وتقلبه بروستد دجاج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - فهد12
2017-11-09 15:59:55
((مؤكدة أنها لم تجد من يقف معها في محنتها)) ليتك تتخلصي من نفسك ليرتاح منك اهلك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -
2017-11-09 15:58:31
اعرف سيدة معنفة تعرضت للتعذيب على يد زوجها فكانت كلما هربت حملها والدها الجاهل المسؤولية وارجعوها مجبرة خوفا من( الفضيحة والعار ) لان المطلقة عندهم عار فبعد سنين طويلة من العذاب هربت وانتحرت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - فرح
2017-11-09 15:57:16
18 - ياليل ابولمبه (اتق الله والله اللذي لا اله الا هو اني اعاني من زوجي ومن اهلي طبعا اهلي رافضين اتطلق وعندهم اموت ولا يقال مطلقه ويشهد الله اني باره فيهم بس مثل ماقلت اهم شي ماينقال مطلقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - مراقب
2017-11-09 15:55:01
الله يبلاه مثل مابتلاكي بالضرب هالحيوان البشري هههههههه لا رجال
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
21 - مراقب
2017-11-09 15:53:35
حسبي الله عليه من رجال مسوي رجال على عياله وزوجته لو أنه رجال مايضرب حرمة مسكينة لا حولة لها ولا قوة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
20 -
2017-11-09 15:52:15
👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑 ليش انت عدو لدود للنساء السعوديات بنات الوطن في كل مناسبة تنط لتسئ لهن وتنتقص من قدرهن بس الله يجعل كيدك في نحرك وينتقم منك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - مجبر رجل القعسي
2017-11-09 15:49:46
سجلي فيديو وجميع المسؤلين عن الشؤن الاجتكاعيه وحقوق الانسان سيستجرون طائره خاصه وياتون لك باسرع وقت قبل مايطلع عليه ابن ملك الحزم والعزم الامير محمد ولي العهد والله ان يادبهم بسبب اهمالهم حفظه الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ياليل ابولمبه
2017-11-09 15:47:06
تعنيف زوجك نقول ممكن وتنبلع طيب اهلك ليش تصرفهم مثل زوجك ؟؟؟ يعني زوجك واهلك كلهم على خطئ ونتي الصح سويت مثل طفل خميس مشيط طلع ابوه نفسي وامه طاردته ويعذبونه وبالأخير هو من طلع سوابق وبكره تتضح صورتك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - قول الحق
2017-11-09 15:46:16
انما تمردن على امر الله وعلى القيم الدينية ، ايران منكوبة بالشركيات والمتعة المحرمة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ياليل ابولمبه
2017-11-09 15:43:15
كل شخص اصبح وده بالفلته والدشره قال انا معنف سوا شاب او فتاه !! وين هذا الكلام من زمان واذا ماصارت الدينا على هواه قال بنتحرجعلكم ماترجعون ،، من يوم دخلت علينا وسائل الأتصال الآجتماعي وحنا في نكبات؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - اذا سعوديه شوفوا امرها
2017-11-09 15:41:10
اذا اجنبيه خلوها ترجع بلادها اولى من وضعها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - loving liberal
2017-11-09 15:38:43
وليش زوجك واهلك ضدك ممكن انك من البلاوي وانا عرف الكثيرمن النساء ماتلبي طلباتها الجنونيه تقول هذي يعاملني معامله قاسيه واذكرواحد فاسده وقصتها معروفه اهلها مدلعينها ولما قبض عليها القت الوم على اهلها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - المشاكس
2017-11-09 15:36:37
كلامك يااختى غامض ولم تذكرين سبب تعنيفك ولاكن اشتكى للواحد الفرد الصمد ان كنتى مظلومه سوف ينصرك على من عاداك وربك يمهل ولا يهمل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-09 15:34:31
وينكم ياصبيان قحطان .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - الحويطي
2017-11-09 15:33:37
مدام عجزو عن حلاها اكيد مشكله صعبه عيدي لهم مرتن اخراء يمكن يكون فيه امل في حلاها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - عبدالله
2017-11-09 15:30:57
الان ولى زمن ظلم النساء والأطفال الان محمد بن سلمان بياخذ بحقك وحق كل السعوديات المظلومات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - فهد الاحمدي
2017-11-09 15:26:11
مسؤلين فاشلين ... تكفى ياولي العهد اضرب بيد من حديد عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - شغف
2017-11-09 15:22:56
لا عاد و تذهبين لاي مسؤل فقط اطرحي مشكلتي أمام الرأي والكل بيتهافت لمساعدتك انا طرق باب منا ومنا محد متحرك ولواخذتي حقك قالو دخلوها السجن وهو يهتف ويضرب وبذل ولحد يتحرك لاكن بعد الاحراج الكل ركض
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
7 - saeed
2017-11-09 15:19:42
👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 -
2017-11-09 15:18:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - معنفة
2017-11-09 15:17:15
كثير منكم يا رجال يضطهد المراءة بتسلطه ويؤذيها بالالفاظ البذيئة والسب والشتم ولعنها ولعن والديها وهي لاحول ولا قوة لها الا الصبر على مضض اتقول الله فيمن وليتم عليهم ارحمو من في الارض يرحمكم من في السم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-09 15:15:34
كيف الجميع تخلى عنها ؟؟ ربما مريضة نفسياً وتتخيل أمور غير حقيقية .. ضروري التأكد من حالتها وأخذ أقوال ابناءها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,535 )
3 - قلم الحقيقه
2017-11-09 15:13:44
لايهمك سلمان الحزم ولي العهد نصره وأعزه وحفظه الله بالمرصاد لكل من ذكرتيهم من القتلة المجرمين الذين لايخافون الله ولا يخشون عقابه.عليك بعرض قضيتك اعلاميآ ليطلع عليها الجميع وستجدين الانصاف من حكومتنا.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-11-09 15:13:26
لو اني ما جربت اللي مرت فيه كان قلت انها تبالغ للأسف مريت في موقفها هذا وفعلا ما في احد يوقف معك ضد الزوج او الآبار الأخ ويمكن يقلون لو ما كانت عوبا ما اشتكتهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 - نجدي
2017-11-09 15:11:14
لا حول ولاقوة إلا بالله ، الله يفرج لها أمرها وهمها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : مواطن

اللهم لك الحمد كل *** له يوم يقع فيه ****اموال الشعب والوطن تعثر المشاريع وزاد ا...
بواسطة : ...

تعليق مخالف...
بواسطة : العنيد

‏اللهم صلط ع الحوثي عذابك الشديد بارب ،، انهم لايعجزونك...
بواسطة : مراقب

وش فيها المرء لطالب بحقوقها أجل يضربها على كيفه...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

ما قدر على الحمار حط حرّته بالبردعة
221 0
mm

عبدالرحمن الراشد

سارت وبسرعة مدهشة
225 0
mm

محمد الساعد

الفساد.. عندما لم يُبقِ حجراً على حجر !
125 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الذين ينتجون هذه الأفكار…هم رأس الحية !
174 0
mm

د. محمد العوين

في عهد سلمان: لا مكان للفاسدين!
139 0
mm

سمر المقرن

المهنة والجريمة في وسائل الإعلام!
112 1
mm

خلف الحربي

طبول الحرب تدق
413 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سلمان… يعيد إلينا توازننا
194 0
mm

قينان الغامدي

الفساد الإداري أبو الفسادات: فورا كلمة ذات معنى فاعل
445 11
mm

عقل العقل

ليلة ضرب الفساد والمفسدين
238 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
161 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
301 2
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
512 5
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
518 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
325 4
mm

عادل التويجري

الماضي !
373 1
mm

أحمد الشمراني

هل شاهدتم الوداد يا هلاليون !
831 12
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
646 4
mm

عادل التويجري

القرار !
424 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
463 9
الاخبار الدولية
شاهد..إيرانيات يتمردن على الحجاب وينظمن وقفة احتجاجية .. وأحد المتشددين يهددهن بالقتل

شاهد..إيرانيات يتمردن على الحجاب وينظمن وقفة احتجاجية .. وأحد المتشددين يهددهن بالقتل

 المرصد 37 1٬981 2 ساعتين
صحيفة لبنانية تكشف حقيقة توجه طائرة الحريري إلى بيروت

صحيفة لبنانية تكشف حقيقة توجه طائرة الحريري إلى بيروت

 المرصد 10 4٬333 4 ساعات
قبل إعلان استقالته من الرياض.. مصادر تكشف كواليس اجتماع “الحريري” و”ولايتي”.. وكيف هدده الأخير بنفس مصير والده

قبل إعلان استقالته من الرياض.. مصادر تكشف كواليس اجتماع “الحريري” و”ولايتي”.. وكيف هدده الأخير بنفس مصير والده

 المرصد 58 6٬441 5 ساعات
«وثائق برادايز» تكشف عن أملاك نجلي يلدريم.. والمعارضة تطالب باستقالته

«وثائق برادايز» تكشف عن أملاك نجلي يلدريم.. والمعارضة تطالب باستقالته

 المرصد 6 3٬013 13 ساعة
المرصد الرياضي
بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا” … من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟

بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا” … من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟

 المرصد 32 5٬342 9 ساعات
تغريدة” شنوان العنزي ” حول أبرز مهاجمين في تاريخ الكرة السعودية تثير الجدل على تويتر

تغريدة” شنوان العنزي ” حول أبرز مهاجمين في تاريخ الكرة السعودية تثير الجدل على تويتر

 المرصد 49 8٬586 15 ساعة
آل الشيخ يقدم مبلغ ضخم لـ “الشباب” لتسيير أموره .. والنادي : الدعم جاء في أحلك الظروف !

آل الشيخ يقدم مبلغ ضخم لـ “الشباب” لتسيير أموره .. والنادي : الدعم جاء في أحلك الظروف !

 المرصد 36 4٬567 21 ساعة
عباءات وقبعات ملونة.. تعرف على ملامح الملابس التي سترتديها السعوديات في الملاعب!

عباءات وقبعات ملونة.. تعرف على ملامح الملابس التي سترتديها السعوديات في الملاعب!

 المرصد 58 4٬058 يوم واحد
اخبار فنية
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

 المرصد 66 22٬325 15 ساعة
في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنها

في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنها

 المرصد 61 6٬992 21 ساعة
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!

 المرصد 102 4٬717 يومين
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !

 المرصد 72 10٬225 3 أيام
اخبار منوعة
لماذا واجهت مخرجة هذا الفيلم الفلسطيني تهديدات بالقتل وحملات مقاطعة؟

لماذا واجهت مخرجة هذا الفيلم الفلسطيني تهديدات بالقتل وحملات مقاطعة؟

 CNN 23 2٬592 5 ساعات
كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟

كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟

 المرصد 25 14٬622 15 ساعة
بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صور

 المرصد 97 20٬940 يوم واحد
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

 المرصد 23 7٬437 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: مشاركة أمريكية في “منتدى الشباب” بشرم الشيخ تهاجم مذيعة مصرية على الهواء بسبب إدارتها للجلسة

بالفيديو: مشاركة أمريكية في “منتدى الشباب” بشرم الشيخ تهاجم مذيعة مصرية على الهواء بسبب إدارتها للجلسة

 المرصد 87 8٬153 14 ساعة
شاهد بالفيديو .. نائب الرئيس اليمني يحمل جندي على ظهره داخل مكتبه !

شاهد بالفيديو .. نائب الرئيس اليمني يحمل جندي على ظهره داخل مكتبه !

 المرصد 25 7٬415 19 ساعة
برلماني عراقي: السعودية ستقرأ الفاتحة على روح نظام ولاية الفقيه وتشييعه إلى مثواه الأخير!

برلماني عراقي: السعودية ستقرأ الفاتحة على روح نظام ولاية الفقيه وتشييعه إلى مثواه الأخير!

 المرصد 47 8٬264 يوم واحد
هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

 المرصد 31 2٬328 يومين
اخبار ثقافية
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 27 5٬323 يوم واحد
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬135 7 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬007 أسبوع واحد
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬742 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 11 4٬115 4 أيام
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬526 6 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬729 6 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬948 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلال

 رويترز 19 3٬939 يوم واحد
عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

عاجل: مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

 واس 19 4٬091 يومين
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!

 المرصد 19 8٬919 يومين
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

 المرصد 32 21٬953 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬399 20 ساعة
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬485 يومين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬510 4 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 830 4 أسابيع
الاخيرة
قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة

قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدة

 المرصد 77 4٬992 17 ساعة
تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمين

 المرصد 63 1٬349 يوم واحد
لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!

 المرصد 29 9٬485 يومين
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذها

 المرصد 10 7٬258 4 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الخميس

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الخميس

 المرصد 110 2٬159 8 ساعات