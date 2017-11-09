مواطنة “معنفة” بمكة طرقت جميع الأبواب.. ولهذا السبب فكرت في التخلص من حياتها !
صحيفة المرصد: قالت أم معنّفة من منطقة مكة المكرمة، إنها لم تترك باب مسؤول يخاف الله إلا وطرقته، لتشكو له حالها، وما وقع عليها؛ مؤكدة أنها وجدت جميع الأبواب تُغلق في وجهها”، وفقا لـ”سبق”.
وناشدت الأم إنقاذها من الأيدي التي بطشت بها وتناولت الإساءة إليها بكل جوانبها؛ مؤكدة أنها لم تجد من يقف معها في محنتها إلا أن ترسل صرخاتها.
وأشارت إلى أنها تعاني من زوجها الذي يهددها ويتوعدها ومن أهلها أيضا، مضيفة: «أصبحت كالمشرّدة أبحث عن مكان أغمض عيني لأسلم من تهديدات كل من حولي، أشاهد القهر ولا أستطيع أن أتصرف؛ لكوني امرأة لا حول لي ولا قوة إلا بالله».
وأضافت: «أبنائي أشاهدهم كل يوم وهم يزدادون سوءاً وألماً وضرباً، ويبكون وهم يريدون الخلاص من جحيم والدهم الذي لم يجد من يردعه أو يوقفه عند حده، ويكفّ أذاه عني، فلا أريد منه خيراً ولا شراً”.
وقالت “الأم المعنفة”، إنها توجهت لفرع مكتب العمل والحماية الاجتماعية، ولم تجد منهم الإنصاف ولا العون أو الوقوف مها، متابعة: «جعلوني أفكر في الخلاص من حياتي».
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التعليقات
وش فيها المرء لطالب بحقوقها أجل يضربها على كيفه
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لا لا تقعدين عند هذا الظالم الحقود ألي مايخاف ربه حسبي الله عليه. الله يسلط عليه هالحيوان البشري
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والله الى تبين الدجه انثبري بيبيتك ايش يوديكي عند مسءولين ذا فضيحه بحالها خلي شكواكي لرب العالمين ولا سكي فمك
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اعرف حريم تطلقو من أزواجهم****وزوج ماتبا تبا الفله الاخت ****
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والله في حريم تعاند اهم شي تمشي رايها وفِي حريم صبروا وتحملو والله له حكمه مو معقول زوجك غلط وانتي صح في حريم تحب صاحباتها اهم مه زوجه ماشوف الصاحبه
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33 مسويلنا فيها كونان اقسم بالله وبجلال الله انك لكاذب !!!!! لا انا 2 ولا انا يمني ولا انا رجل ولا انا فرح واقسم بالله ان قصة المعنفة حقيقة واقعية ومثلها يعاني واااااااجد
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أرجعي أرجعي لزوجك وكبك من كثر الكلام فزوجك هو جنتكي أو نارك ... ومو معقول كل هذولي العالم اللي اشتكيتهم من زوجك ما انصفوكي !!! وحتى أهلك !!! صحيح أن كيدكن لعظيم .
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ياليت تخلص وتريح وتستريح ****
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نسينا 26 معهم
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من تبي الحريه لاترتبط في الرجال وتفرخ وتسيبهم ومن الافضل انه لايتم زواج الافي عقد يلزم الطرفين التقيد فيه ومن لايعجبه الشروط يرفض التوقيع عليه والي يحصل في الوقت الحالي احرمن الملاءواحمر من الحنظل
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2 . معنفه . Ymni . 20 ، فرح ، 24 . >> لشخص واحد ذكر وليس أنثى
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كان الله في عونك,التشدد مع النساء والاطفال شبه شايع عندنا,ولا رقيب ولا حسيب,بل اغلب الاحيان يتركو الذكور يزيدو في غيهم.
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قال تعالى" من يتق الله يجعل له مخرجا". على الأخت ان تلجأ الى الله و ان تكثر من الاستغفار ودعوة المظلوم ليس بينها و بين الله حجاب.
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العقلية الذكورية الجاهلية لا زالت منشرة عند فئة كبيرة في المجتمع فهم لايقبلون تظلم المرأة ويستعيبون من الانتصار لها لانها يجب ان تصمت وتصبر وتضحك وتجامل عشان تصير بنت رجال!!!!
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لا حل الا بااسقاط الولايه
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مافيه مشكله تطرح الى وحلاها ماجود عند الامير خالد الفيصل
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فهد12 حسبنا الله عليك الله يذيقك ما اذاقها من ذل وظلم وعذاب ويفرج عليها وينصرها قادر ياكريم
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كثير جدا من السعوديات اذا ابتليت بزوج مايخاف الله ماقدامها حللل غير انها تصبر وتموت مقهورة او انها تنتحر او انها تفقد عقلها والسيطرة على نفسها وتقلبه بروستد دجاج
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((مؤكدة أنها لم تجد من يقف معها في محنتها)) ليتك تتخلصي من نفسك ليرتاح منك اهلك
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اعرف سيدة معنفة تعرضت للتعذيب على يد زوجها فكانت كلما هربت حملها والدها الجاهل المسؤولية وارجعوها مجبرة خوفا من( الفضيحة والعار ) لان المطلقة عندهم عار فبعد سنين طويلة من العذاب هربت وانتحرت
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18 - ياليل ابولمبه (اتق الله والله اللذي لا اله الا هو اني اعاني من زوجي ومن اهلي طبعا اهلي رافضين اتطلق وعندهم اموت ولا يقال مطلقه ويشهد الله اني باره فيهم بس مثل ماقلت اهم شي ماينقال مطلقه
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الله يبلاه مثل مابتلاكي بالضرب هالحيوان البشري هههههههه لا رجال
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حسبي الله عليه من رجال مسوي رجال على عياله وزوجته لو أنه رجال مايضرب حرمة مسكينة لا حولة لها ولا قوة
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👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑 ليش انت عدو لدود للنساء السعوديات بنات الوطن في كل مناسبة تنط لتسئ لهن وتنتقص من قدرهن بس الله يجعل كيدك في نحرك وينتقم منك
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سجلي فيديو وجميع المسؤلين عن الشؤن الاجتكاعيه وحقوق الانسان سيستجرون طائره خاصه وياتون لك باسرع وقت قبل مايطلع عليه ابن ملك الحزم والعزم الامير محمد ولي العهد والله ان يادبهم بسبب اهمالهم حفظه الله
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تعنيف زوجك نقول ممكن وتنبلع طيب اهلك ليش تصرفهم مثل زوجك ؟؟؟ يعني زوجك واهلك كلهم على خطئ ونتي الصح سويت مثل طفل خميس مشيط طلع ابوه نفسي وامه طاردته ويعذبونه وبالأخير هو من طلع سوابق وبكره تتضح صورتك
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انما تمردن على امر الله وعلى القيم الدينية ، ايران منكوبة بالشركيات والمتعة المحرمة .
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كل شخص اصبح وده بالفلته والدشره قال انا معنف سوا شاب او فتاه !! وين هذا الكلام من زمان واذا ماصارت الدينا على هواه قال بنتحرجعلكم ماترجعون ،، من يوم دخلت علينا وسائل الأتصال الآجتماعي وحنا في نكبات؟؟
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اذا اجنبيه خلوها ترجع بلادها اولى من وضعها
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وليش زوجك واهلك ضدك ممكن انك من البلاوي وانا عرف الكثيرمن النساء ماتلبي طلباتها الجنونيه تقول هذي يعاملني معامله قاسيه واذكرواحد فاسده وقصتها معروفه اهلها مدلعينها ولما قبض عليها القت الوم على اهلها
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كلامك يااختى غامض ولم تذكرين سبب تعنيفك ولاكن اشتكى للواحد الفرد الصمد ان كنتى مظلومه سوف ينصرك على من عاداك وربك يمهل ولا يهمل
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وينكم ياصبيان قحطان .
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مدام عجزو عن حلاها اكيد مشكله صعبه عيدي لهم مرتن اخراء يمكن يكون فيه امل في حلاها
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الان ولى زمن ظلم النساء والأطفال الان محمد بن سلمان بياخذ بحقك وحق كل السعوديات المظلومات
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مسؤلين فاشلين ... تكفى ياولي العهد اضرب بيد من حديد عليهم
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لا عاد و تذهبين لاي مسؤل فقط اطرحي مشكلتي أمام الرأي والكل بيتهافت لمساعدتك انا طرق باب منا ومنا محد متحرك ولواخذتي حقك قالو دخلوها السجن وهو يهتف ويضرب وبذل ولحد يتحرك لاكن بعد الاحراج الكل ركض
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👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑
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تعليق مخالف
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كثير منكم يا رجال يضطهد المراءة بتسلطه ويؤذيها بالالفاظ البذيئة والسب والشتم ولعنها ولعن والديها وهي لاحول ولا قوة لها الا الصبر على مضض اتقول الله فيمن وليتم عليهم ارحمو من في الارض يرحمكم من في السم
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كيف الجميع تخلى عنها ؟؟ ربما مريضة نفسياً وتتخيل أمور غير حقيقية .. ضروري التأكد من حالتها وأخذ أقوال ابناءها
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لايهمك سلمان الحزم ولي العهد نصره وأعزه وحفظه الله بالمرصاد لكل من ذكرتيهم من القتلة المجرمين الذين لايخافون الله ولا يخشون عقابه.عليك بعرض قضيتك اعلاميآ ليطلع عليها الجميع وستجدين الانصاف من حكومتنا.
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لو اني ما جربت اللي مرت فيه كان قلت انها تبالغ للأسف مريت في موقفها هذا وفعلا ما في احد يوقف معك ضد الزوج او الآبار الأخ ويمكن يقلون لو ما كانت عوبا ما اشتكتهم
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لا حول ولاقوة إلا بالله ، الله يفرج لها أمرها وهمها
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