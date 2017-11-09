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“الراشد” يكشف عن كواليس لقائه بـ”ولي العهد” قبل عامين..وقصة محور النقاش حول السيارة القديمة!

“الراشد” يكشف عن كواليس لقائه بـ”ولي العهد” قبل عامين..وقصة محور النقاش حول السيارة القديمة!
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المرصد 8 1٬416 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشف الكاتب الصحفي عبد الرحمن الراشد، عن كواليس لقاء جمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عامين، في غرفة الاجتماعات الوزارية، وتحدثا وقتها عن رؤية تشبه الخيالية حسب وصفه لكن تحققت، وأصبحت بعد عام «رؤية المملكة 2030»، وكذلك تطرقا إلى مناقشة وضع الحكومة التي كانت تشبه (السيارة) المعطلة، لتصبح الآن تسير بسرعة عالية.

خرافة

وقال الراشد في مقال له بعنوان ” سارت وبسرعة مدهشة” على صحيفة الشرق الأوسط: “قبل أكثر من عامين ونصف كنت من بين المستمعين في غرفة الاجتماعات الوزارية الضيقة. كانت تلك المرة الأولى التي أسمع فيها أفكار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي. تحدث بشكل واضح عن مشروع جديد، كنا نسمع منه عن مشروع دولة مختلفة؛ مداخيلها، ونشاطاتها، وانفتاحها، وإنتاجيتها، ومكانتها العالمية، شيئاً مثل الخرافة”.

السيارة المترهلة المتآكلة
وأضاف الراشد متحدثا عن المشروع موضع الحديث: “عرض مثير جداً، رؤية مستقبلية لدولة عظيمة، تبدأ فوراً وليست مجرد خطة تنمية خمسية أخرى. بعد ذلك، فتح ولي العهد الجلسة للنقاش، وكنت آخر المعلقين. كنت مجرد زائر. قلت له: لا شك عندي أبداً يا سمو الأمير، في أن ما طرحته (وهو ما أصبح بعد عام «رؤية المملكة 2030») يشبه الحلم، وفي الوقت نفسه واقعي وقابل للتحقيق. لكن عندي إشكالية واحدة وكبيرة؛ أنت يا سمو الأمير شاب تتميز بالحيوية، وعندك الطاقة، وتملك وضوح الرؤية، وما سمعته مفصلاً مدهش ومقنع جداً… في المقابل؛ أنت مثل من يقود سيارة قديمة؛ عجلاتها وماكينتها متهرئة… بصراحة، بمثل هذه السيارة، أقول لك: لن تصل في الوقت والمكان اللذين تريدهما. هذه حكومة إدارية قديمة عمرها أكثر من 50 عاماً… مترهلة ومتآكلة. ابتسم ورد عليّ: «هذه السيارة لا بد من أن تسير، وإن لم تَسِر، فسأغير السيارة بأخرى»”.

تفكيك وإصلاح الحكومة (السيارة)

وتابع: “على مدى أسابيع مثيرة، ومتتالية، رأينا تفكيك وإصلاح الحكومة (السيارة)، التي كانت شبه معطلة، لتسير بسرعة عالية. فلسفة ذات منظومة عمل متكاملة جديدة، تشريعات تاريخية، مشروعات ضخمة، تغييرات على كل المستويات؛ من قيادات ومؤسسات، وعلاقات خارجية باستراتيجية مركزة جداً. ما جرى وتم، منذ ذلك اليوم، يفوق ما شهدته البلاد في العقود الستة الماضية. وما خُطط له من خطوات عمل مستقبلية سينقل الدولة إلى مقامات جديدة. كان البعض يعتبر السعودية جنازة حارة تنتظر الدفن؛ يستهدفها الإيراني الضخم، والقطري الصغير. اقتصاد ينكمش مع انهيارات أسعار البترول، وبيروقراطية متضخمة، والتزامات على الدولة مستحيلة تجاه مواطنيها وغيرهم، وإنتاجية رديئة من المؤسسات البيروقراطية… تقاليدها معطِّلة للمجتمع والسوق معاً، وقطاعها الخاص يقتات على العقود الحكومية… كل هذه الدوائر تم إدخالها غرفة العمليات بقرارات وترتيبات في إطار مشروع إعادة بناء المملكة الجديد”.

محاربة الفساد

وأردف الراشد: “وعندما صدرت القرارات الأخيرة ضمن إطار محاربة الفساد، بما فيها التوقيف والاعتقالات، تذكرت إصرار الأمير محمد بن سلمان وتحذيره بأن تسير السيارة وإلا فسيبدل غيرها بها. قام بإجراءات لتصحيح تشوهات السوق والأسعار. فكك عقد القيود الاجتماعية المعطِّلة، وسمح للمرأة بقيادة السيارة، وأدخل برامج الترفيه، ووضع حجر الأساس لمشروعات بدائل الاعتماد على النفط، ولا يمكن إصلاح الحكومة وتنفيذ الرؤية الطموحة جداً مع تفشي ثقافة الرشى والمحسوبيات”.

للفساد إشكالات كثيرة

ومضى بقوله: “وللفساد إشكالات كثيرة؛ سياسية واجتماعية واقتصادية، فالتكلفة عالية على الحكومة في كل العقود، والتنفيذ متدنٍ. وضع لا يمكن أن يساير طموحات ولي العهد الذي لن يكتفي بهدف تحقيق الموازنة في نهاية كل عام؛ بل تعهد بإنجاز مشروع نهضة، بدأ وسيستمر في بنائه إلى 13 سنة أخرى. والدولة الحديثة القادرة على تحمل مسؤولياتها لا بد من أن تكون شفافة وعادلة وفعالة ومنتجة. ولا يمكن أن نتوقع من ولي العهد أن يفرض قيادة المرأة السيارة، على سبيل المثال، ضد معطِّلي التطور من بعض فئات المجتمع، دون أن يعالج إشكالات الفساد مهما علت المراتب”.

مملكة حديثة وقوية وناجحة
وأكمل الكاتب الصحفي: “صرنا نعرفه؛ الأمير محمد بن سلمان ضد سياسة المهادنة وتأجيل الحلول، التي دامت لعقود، سواء في مواجهة دولة مؤذية مثل قطر، أو جماعة مستأجرة مثل الحوثي، أو تعطيل المجتمع من قبل المتطرفين، أو نهب الدولة من قبل المرتشين. ولي العهد يصرّ على أن يجعلها مملكة حديثة وقوية وناجحة، وباقتصاد من الدول العشر الكبرى؛ لا العشرين، وقوة إقليمية أكبر”.

السيارة تسير بسرعة مدهشة جداً
وأنهى مقالته بقوله: “أختم ما بدأت به؛ فأنا، قبل أسابيع قريبة، حييت سموه على القرارات المدهشة، فسألني: «رأيك… سارت السيارة؟»، أجبته: «وبسرعة مدهشة جداً»، رد: «لم نبدأ بعد» من يتخيل؛ هذه هي السعودية نفسها البطيئة المتآكلة فقط قبل عامين”؟.

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 30,535 )
8 - قلم الحقيقه
2017-11-09 17:05:26
كانو يهاجمونه على الصعيد الشخصي ويهاجمونه على الصعيد المهني من خلال صحيفته رائدة الصحف الورقية العربية السياسية السعودية (((الشرق الأوسط)))وأطلقو عليها ألقاب تدلل على قذارة قلوب الأخونج الارهابيين.
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7 - saeed
2017-11-09 17:00:16
👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
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( عدد التعليقات 30,535 )
6 - قلم الحقيقه
2017-11-09 16:56:01
عبدالرحمن الراشد حفظه الله ورعاه وجعله منارة للاسلام والمسلمين ونفع بعلمه الأمة العربية والاسلامية. الأخونجية من أصحاب العهد القديم البائد او مايسمون بالأفغان العرب هذا الرجل فارس أطاح برؤوسهم .
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5 -
2017-11-09 16:47:51
****، اهلا بعهد الشفافيه
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( عدد التعليقات 30,535 )
4 - قلم الحقيقه
2017-11-09 16:47:33
يالأخونجية الصحونجية الدجالين الارهابيين عليكم بتقبل الواقع الجديد المشرق في بلادنا المملكة العربية السعودية برضاكم أومن خلف خشومكم قطعها الله لكم ونتف لحاكم عن بكرة أبيكم وأبادكم من على وجه أرض الوطن
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( عدد التعليقات 30,535 )
3 - قلم الحقيقه
2017-11-09 16:41:40
الله يحفظك يالراشد من كل شر ومكروه. مشاهدتك وحديثك وخروجك في وسائل الاعلام تصيب صناديق رؤوس الأخونجية الصحونجية الارهابية أخوانهم على دواعشهم بالصداع المزمن فيجلس أحدهم يعلج مسواك والآخر ينتف لحيته.
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2 - بنت آدم
2017-11-09 16:30:53
تعليق مخالف
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1 - القرم
2017-11-09 16:11:18
وبعدين
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آخر تعليق
بواسطة : مواطن

اللهم لك الحمد كل *** له يوم يقع فيه ****اموال الشعب والوطن تعثر المشاريع وزاد ا...
بواسطة : ...

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بواسطة : العنيد

‏اللهم صلط ع الحوثي عذابك الشديد بارب ،، انهم لايعجزونك...
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وش فيها المرء لطالب بحقوقها أجل يضربها على كيفه...
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