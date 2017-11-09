شاهد..إيرانيات يتمردن على الحجاب وينظمن وقفة احتجاجية .. وأحد المتشددين يهددهن بالقتل

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ترجمة صحيفة المرصد: تواجه النساء الإيرانيات قمع من جانب النظام الحاكم هناك، منذ الثورة الإسلامية التي حدثت في عام 1979، حيث أصبح الحجاب بعدها إجباريا، وفقا لما نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

وحاولت جمعيات نسائية “إيرانية” التمرد على تلك التقاليد فنظمت وقفات احتجاجية بدون حجاب، وهي التي واجهت انتقادات من جانب البعض.

وأظهر مقطع فيديو أحد المتشددين وهو يعنف النساء بعد خلع الحجاب، ويهددهن بالقتل.

وحاول بعض المشاهدين للوقفة الاحتجاجية التدخل لمنع “الأذى” المحتمل أن يحدث للنساء، والدفاع عن النشطاء المطالبات بالحرية وحقهم فى أن يرتدين أو لا يرتدين الحجاب.

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