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شاهد..إيرانيات يتمردن على الحجاب وينظمن وقفة احتجاجية .. وأحد المتشددين يهددهن بالقتل
ترجمة صحيفة المرصد: تواجه النساء الإيرانيات قمع من جانب النظام الحاكم هناك، منذ الثورة الإسلامية التي حدثت في عام 1979، حيث أصبح الحجاب بعدها إجباريا، وفقا لما نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.
وحاولت جمعيات نسائية “إيرانية” التمرد على تلك التقاليد فنظمت وقفات احتجاجية بدون حجاب، وهي التي واجهت انتقادات من جانب البعض.
وأظهر مقطع فيديو أحد المتشددين وهو يعنف النساء بعد خلع الحجاب، ويهددهن بالقتل.
وحاول بعض المشاهدين للوقفة الاحتجاجية التدخل لمنع “الأذى” المحتمل أن يحدث للنساء، والدفاع عن النشطاء المطالبات بالحرية وحقهم فى أن يرتدين أو لا يرتدين الحجاب.
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التعليقات
37 - حلم الوطن2017-11-09 17:35:59
جاك الموت ياتارك الصلاه. أقوى حركه ستغير كثير جداً في ايران ان استمرو النساء سوف تحدث مشاكل لا حصر لها
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36 -2017-11-09 17:07:55
تمثيل اصلاً الحكومه علمانيه تتضاهر بالاسلام والتدين لاستعطاف مشاعر المسلمين ليكون ذلك مطيه لدولة الفقيه وهيهات لهم ذلك ، سيكفينا الله شرهم
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35 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-09 17:04:57
والله أحسن ينزعون الحجاب هالإيرانيات.. ..وش الفايده...يلعبون على الله وعلى البشريه بالتدين..كذاب. ..بالعكس الطمقراطيه ممتازة لهم..الله يكفينا بأسهم.. ..ملاحظة.إللي لابسه نظاره..النظارة كبيره دريشهه
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34 - احمد2017-11-09 17:04:46
مافائدة حجابهم وهم يسبون افضل الخلق بعد رسل الله وهم صحابة رسوله ويطعنون في عرض من انزل الله فيها قرانا يتلى الى قيام الساعه ووردت برائتها من فوق سبع سموات في افضل كتب الله المحفوظه الى يوم الدين
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33 - loving liberal2017-11-09 16:39:49
الحجاب بدعه ولاهيو مذكورفي القرءان الي مذكورفي القراءن ومحرم الظلم واكل اموال الناس في الباطل والنمه والحسد والتبذيروعواقبه مدمره وقليل من يخاف الله ومتشبذين في شي ضرره اكبر من نفعه وفيه غش صريح
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32 - hima2017-11-09 16:35:13
بطلات وقامو بدحر التشدد والمتشددين واختارو الحياة الطبيعيه الانسانيه.
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31 - ولدالشيوخ2017-11-09 16:30:27
😂😂😂😂😂😂..
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30 - ولدالشيوخ2017-11-09 16:30:06
😫👉🏻..
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29 - ولدالشيوخ2017-11-09 16:29:42
👃🏻👉🏻..
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28 - ولدالشيوخ2017-11-09 16:29:03
😷👉🏻..
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27 - بصائر للناس2017-11-09 16:25:56
إن كنا مؤمنين حقا بالقرآن فقد تعلمنا منه وفيه ان الحجاب فرض على المسلمة وهي ملزمة به (هكذا يعلمنا القرآن) فيجيب الاستسلام والقبول لأحكامه هذا الكلام لمن تؤمن بالله وتعبده حقا .
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26 - loving liberal2017-11-09 16:23:14
حرية الانسان ليس ملك كائن من كان ولتخسى تدقون الارهاب اهل الزيف الاسلام ليس مايفعله المتشدقون يقولون ملايفعلون الاسلام سلم والحريه الكامله من حق اي انسان ووقت الظلام انتهى وبداءزمن النوروتنويرانفاًع ا
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25 - حاوي2017-11-09 16:22:22
الكل يعلم فسادملالي ايران.ولكن الطعن بالحجاب بشكل غيرمباشرامرمعيب من اعلامنا.الحجاب امر من الله وبلادناتطبقةوهنالك الاف من بناتناتنزعه من المبتعاثات وغيرهن.اذا عندناوععندهم..
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24 - واضح2017-11-09 16:20:44
يماني مهفوف ما ترتاح الين ***
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( عدد التعليقات 13,387 )23 - العنيد
ليش زعلانه بنت عفاااااش عليه 🤣🤣🤣
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22 - SS2017-11-09 16:14:44
اصبت كبد الحقيقه يشايب
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21 - loving liberal2017-11-09 16:14:12
الشعب الايراني محروم من حقوقه وابسطها التلفاز ويغرمون من عندهم اطباق في السطوح والضعفاءينامون على الارصفه ولايمتلكون قوتهم اليومي وثروات الوطن يدعم فيها الارهاب والانسان الي عنده كرامه مايصبر على الاه
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( عدد التعليقات 13,387 )20 - العنيد
ليش اعيال ***زعلانين عليه .. كلام صدق ،،
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19 - الشايب2017-11-09 16:10:29
ألغوا سلطة رجال الدين على الناس وسيختفون بالتدريج فهم وجدوا بدعم وتمكين وسلطة على الناس وكل ذلك يختفي بسحب ذلك منهم. المال هو المحرك الحقيقي للمتطرفين وأتباعهم وتلاميذهم .
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18 - الشايب2017-11-09 16:07:39
في أي مجتمع لا يستطيع المتطرفون فرض آرائهم على الناس إلا من خلال أجهزة الدولة الرسمية مهما صارخوا وعلا صوتهم أنظروا إلى ظلم النساء في كل المجتمعات التي أجبرت النساء على ما يسمى الحجاب زورا
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17 - بصائر للناس2017-11-09 16:01:53
بسم الله الرحمن الرحيم (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله)
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16 - loving liberal2017-11-09 16:01:30
نتمناالحريه الكامله لخواتنا المسلمات في ايران من ايدي البطش والقمع اهل الدقون المضلله على انهم مسلمين وهم ارهابيه عقيدتهم تحلل لهم سفك الدماءوفي الغطرسه فرضو كتم الحريات واجبروا انساءعلى ***لدعم
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( عدد التعليقات 9,893 )15 - الرحااال
لم نقرأ قصه واحده ان محمد و آل محمد عليهم الصلاة والسلام انهم تجولوا وتجبروا احدا ع ترك شي..بل بالعكس فهم كانوا طيبين مع جميع البشر..لايحرجون احدا، لايرفعون اصواتهم، انهم سفينة البشر الى الجنه 💚
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14 - فهد122017-11-09 15:56:49
ههههههههه اش فيكم على الحبوبة العنيدة ؟
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( عدد التعليقات 9,893 )13 - الرحااال
لايوجد اعظم من المنكر..الا من ينهي المنكر بالتشدد..يظن انه تقرب الى الله بذلك الفعل..وهو يتجاهل كلام الله ورسوله،التشدد في اي ديانه او طائفه فهو مهلك للبشر..ان كان هناك ذنب فأكبر الذنوب هم المتشددين💚
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12 - SS2017-11-09 15:54:42
تعليق 1 انا متاكد لو حصل هالشي في بلدك من رجال الدين لصفقت لهم قمة التناقض صراحه انتو
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11 - SS2017-11-09 15:53:59
عندننا وعندهم خير ياخي خلو المراه تعيش بحريتها هي حره بنفسها ربها يحاسبها مو انتو
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10 -2017-11-09 15:51:05
يمني محبوب ما يبغا اينتقد دينه وبلده يا اخي عاجبينك روح لهم لاتجلس عند الدواعش
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9 - ابن الوطن2017-11-09 15:48:21
اشفيك يالمحبوب على العنيده تراها طيبه وحبوبه.
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8 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-09 15:45:30
قولي معي بحق محمد وال محمد والقران المنزل على خير البشر ان تلعنوا الدواعش حين تصبحون وحين تمسون والقصد معروف .
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7 - مجبر رجل القعسي2017-11-09 15:44:31
هالمعمين يحجبونهم ويتمتعون فيهم قمة التخلف والقذاره في هلمذهب القذر الصفوي المجوسي .. خودافسك برا حنداك لاهو
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6 - همام2017-11-09 15:43:31
طيب خلع الحجاب لايجوز شرعا..بدات المفاهيم تتغير عندي تجاه بعض الاشياء
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5 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-09 15:42:40
وكم وددت عناقك يالعنيده
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4 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-09 15:41:31
يالعنيده الحجاب ستر الحرمه اشوفش زعلانه ليش.
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( عدد التعليقات 13,387 )3 - العنيد
المشركين حبالهم ممدودة (¬‿¬)
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( عدد التعليقات 13,387 )2 - العنيد
ان فلتو من العداله الدوليه فلن يفلتو من رب العالمين صلو على النبي. قولو معي بقلب مخلص واسترون العجب في ديار الفرس المجوس اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزم إيران اللهم زلزل إيران ..
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( عدد التعليقات 13,387 )1 - العنيد
ايران دولة ارهابيه زعيمها الخميني أبوجهل
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بواسطة : العنيد
اللهم صلط ع الحوثي عذابك الشديد بارب ،، انهم لايعجزونك...
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