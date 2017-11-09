وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»
صحيفة المرصد:قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، إن “قصور المعلم في أداء واجباته نوع من الفساد الذي يجب التصدي له”، مشيراً إلى أن “غياب الطلاب جزء من الفساد إذا تجاوز الحدود المطلوبة”.
وأكد “العيسى”، اليوم، في لقاء مع ملاك الصحف الإلكترونية ورؤساء تحريرها: على العلاقة مع وسائل الإعلام، قائلا: “نتطلع إلى علاقة إيجابية مع وسائل الإعلام”. وأضاف أن وزارة التعليم عبارة عن أربع وزارات، وهي مسؤولة عن التعليم العام والعالي، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وكذلك أنشأنا مركز الوعي الفكري ليكون مظلة للبرامج التوعوية حصانة.
جاء ذلك في لقاء ملاك ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكتاب الرأي بمقر وزارة التعليم بالرياض، وتناولت الجلسة الأولى التي قدمها الدكتور محمد المقبل، الشراكة بين التعليم والمؤسسات الإعلامية، وقدم الجلسة الثانية الدكتور ماجد الحربي، وناقشت طرق التعاون والتنسيق والتبادل الإعلامي للمحتوى.
وقال الدكتور عبد الله الفوزان أنه لا يمكن أن يقبل ولي أمر الطالب بأن تمس سلامة ابنه، وأضاف: قال لي أحد مسؤولي التعليم لماذا تنتقدوننا كثيرا؟، قلت لأننا نحبكم كثيرا فأنتم تخدمون عشرين مليون مواطن ومواطنة، فهل تتوقعون أن تسلموا من نقدنا؟.
أما عبدالله آل هتيلة، فقال إن وزارة التعليم لا تتحمل وحدها حوادث المعلمات، وأكد خالد الباتلي أن إعادة تحسين الصورة الذهنية عن التعليم مسؤولية الأفراد والمؤسسات، وقال يوسف الكويليت: أنا فخور بالحضور الواضح للمشاركة النسائية التي كانت غائبة في وقت سابق. وأضافت الدكتورة عزيزة المانع، أن أغلب المعلمين لا يحسنون التعامل مع الطلاب ولا أساليب التدريس التفاعلية.
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التعليقات
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توكل ع الله
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يااخوان خلوا الوزير لحاله وأحد فاهم في القيادة ووضع التعليم فلا تجادلون من هو أخبر منكم في الميدان والدراسات العليا وفي وضع المعلم عطوه فرصة ويطلع الفساد في المعلمين والمعلمات. إذا فعلا في فساد تعليمي
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رمتني بدائها وانسلت ، أكثر المعلقين طلاب مضغوطين ضغطة كبسه حرارتها الف درجه مئويه ، برنامج فطن وين راحت ميزانيته ومن الأساس ليش له ميزانيه وهو ما يكلف لأن المدرب والمتدرب معلمين وفي مبنى حكومي .
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هذا الوزير الوحيد اللي مو مقتنع بموظفي وزارته ولا يمكن يثق فيهم أو يصدقهم ودائما يعاملهم على أنهم متهمين حتى تثبت براءتهم
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هيوء المدارس والمعلمين وشوف العوائق إلى عندهم وبعدين حسابوهم
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و الله كلامه سليم و في محله و المعلم هو من يجعل الطالب يغيب نهاية الفصل الدراسي سواء بالتلميح له بعدح الحضور أو إخبار الطلاب أن المنهج إكتمل و حذف كثير من الدروس المهمة
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بارك الله فيك ايه الوزير الفذ ما حد عارف للمدرسين إلا أنت
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كان فيه فصل عدد طلابه 54 ما يمديهم لو حضر الجميع فكان غياب بعض الطلاب يوميا رحمة بالاخرين ونجح الجميع لان المعلم قال حرام ارسب طلاب درسوا في مثل هذه الحالة
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يا تعليق 85 .كيف عرفت انني بجنبها .انت من الذين***والقافله تسير
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الكلمة الطيبة وحتى المجاملات كما يحتاجها الطالب يحتاجها المعلم والكلمة الطيبة ترفع الهمم وجميع البشر بحاجتها والمعلم بشر
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الكلمة الطيبة وحتى المجاملات كما يحتاجها الطالب يحتاجها المعلم والكلمة الطيبة ترفع الهمم وجميع البشر بحاجتها والمعلم بشر
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عمرنا ما سمعنا عن معلم يسرق طباشير أو كراسي*****
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82 بخن بخن انت على التعليم بجنبها
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يغيبون مساكين فيه احد يدرس خمسين طالب في فصل ٤ في ٤
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لله درك واكثر الله من امثالك.المدرسين ماانت معجبهم.معجبهم اللي استلم الوزاره عدة اشهر ولم يقدم اي شي سوى المجاملات للمدرسين وكثرت الاجازات. اطلق عنان قافلتك. يقول المثل :-القافله تسير****
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***الحصه الثامنه الي هدر مال واقت ومافيه شي يسوونه الطلاب
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لا لا مالك لواء يجب ان تقضى على الفساد من اعلى من الوزارة نفسها هذا الكلام الصحيح
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يا كرهي ***
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ييجيك المشرف يشيك على غياب المعلمين ويترك غياب الطلاب المعلمين يحولوا خصم والطلاب تبقى الاحصائية في ادراج الادارة لان المعلوم الادارة تتبع الوزارة ما عندهم حل لغياب الطلاب فيعود الضغط على المعلم اخيرا
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لاحول ولاقوة الا بالله
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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هالوزير ****للمعلمين
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هيما من زمان وانت تنتقد المعلمين شكلك فا شل وتبغى تستعين بالخبرات الأجنبيه مو استعنى فيهم وببلدهم عن طريق المبتعثيين والمبتعثات أكثرهم رجع فاشل اصلا الطلاب عندنا مثل لعيبة المنتخب ما ينفع فيهم اي مدرب
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التوظيف من عائلات معينه وماكثرهم هو الفساد يامعالي الوزير والتعينات في مدارس غريبة عند منازلهم او في الدوائر التعليم اش تسمية يادكتور
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اشغلونا هالمعلمين خوفي ليلة الاحد يتم القبض عليهم كلهم و المدارس تصير فاضيه و نبتلش في الوراعين
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تعيين ١٠٠ موظف سوف يوفر مليارات الريالات واذا رواتبهم تشكل عجز انا اول واحد متبرع للعمل مجانا تطوعا لوجه لله ثم لمصلحة الوطن مالكم عذر يا نزاهه
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غياب المعلم يلاحظ بشده عكس غياب بعض موظفين القطاعات الاخرى لأن ما حد درى عنه
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ان اردتوا ان يضبط التعليم فيجب البدء في التصدى لفساد المعلمين
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التعليم كان اول تمام لان النظام تمام التعليم الان فاشل لان النظام فاشل ما يبيلها فهلوه هيه كذا
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الحبل على الجرار .
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بما ان كل جهه حكومية لديها ممثل مالي معين من وزارة الماليه ليش ما يحطون ممثل لنزاهه ومكافحه الفساد في كل جهه يشرف ويراقب و يستمع للشكاوي اول باول وبهذا نقضي على الفساد في مهده
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يواكب الموجه
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انا اقترح ان يتم فصل جميع المعلمين لنقضي على الفساد
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ايه صح فيه معلمين ياخذون دبابيس من المدرسة ويدبسوا فوق الحاجة واعرف واحد نسي ورق A4 عنده ولا عاد رجعه و واحد أكل من وجبات التغذية حق الطلاب مما أضر بالميزانية وسبب شلل التعليم، يارب صبرنا على بلوانا
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كل اسباب الفساد وضعف التعليم عندنا يتحمله ****
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****فالفساد يتم تنظيفه من اعلى الهرم
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كلمة فساد الاكثر تداولاً هالأسبوع
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ت47 ما تعرفين شي عن مشاكل التعليم
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للوزير ابحث عن الفساد اولا في التوظيف الوهمي تشابه في الاسم الثاني في المدارس المستأجرة وكم تاخذ من ميزانية الوزارة فلل لاتساوي قيمتها 500 الف تؤجر على الوزارة ب200 الى 300 الف هذا فساد الفساد منتشر
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فساااد المعلمين + الشكاؤون البكاؤون = شر البلية ما يضحك
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كلام العيسى هو مثال واضح للمقطع الي نشره السدحان قبل يومين! مركزين على فساد آله كاتبة وفساد ملايين على جنب؟ وين الاكثر ضررا غياب الطلبة او التعينات الوهمية والواسطات وناس موب كفوء يصيروا معلمين!
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وينك عن مدرسة الرذايا ٥٠٠ طالب في بيت شعبي متهالك الصف فيه٤٠ ___ ٤٥ طالب
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قلنا م*** من زماان
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رواتب واجازات المدرسين عندنا بلهبل من غير اي مبرر,بلرغم ان الانتاجيه توجع القلب,حقبة جديده تستاهل ان يكون وضع التعليم فيها ممتاز,استعينو بلخبرات اليابانيه والامريكيه والاوربيه من غير المتجنسين.
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إذا لقيت واحد يكرهك بدون سبب تروح تسأله تقوله ليه ياخي حد وصلك عني شيئ مو صدق خلاك تكرهني ..وانت يالوزير مين وصلك شيئ كذب عن المعلمين خلاك تكرهم ..ليش اصلا ما عمرك نزلت الميدان
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كلام الوزير سليم يجب البدء في محاربة فساد المعلمين
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ههه راقبو المعلمين للفت النظر عن المسؤلين في الوزاره المشاريع والفساد في الوزاره....المعلم ايش عنده ؟؟؟؟
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أساتذة الجامعات هم الي لاحسيب ولارقيب أهم شي البدلات والله يابعض اساتذه الكليات مايداومون بشهور وأشياء كثيره تصير بدون اي محاسبه كأنهم فوق النظام.
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المعلمون مهضوم حقهم وهيبتهم ضاعت و***
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ليكون المعلمين هما الي حطوا برنامج التأمين****؟ والا ليكون المعلم هو سبب سوء مخرجات التعليم والبطالى! مركز بس على فساد الغياب وفساد الاداري ما جاء صوبه ههههه
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تناقر مع قينان الغامدي والان يؤكد كلامه الا قينان وينه عن الجلسه شكله قاعد يعد الرد
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شي من الفساد الواضح وهو في المدارس المستأجرة فلة 700 م ايجارها 300 الف ريال لماذ لايتحول التدريس في المدارس المستأجرة الى فترة مسائيه لحين ييم بناء مدارس حكوميه او تبقى الدراسه على فترتين
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ايش صار على ميزانية الكتب اللي اعدتم طباعتها لما يقارب مليون نسخة او حولها...هذا فساد والا لا ؟؟؟؟
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تعليق26 اضحتني من جد
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كم له العيسى ليش يتحمل اخطاء غيره حمله غير طبيعيه عليه من اول شهر الدوله تدري انه ماشي صح ولى مايسكتون عليه
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للاسف معالي الوزير بدل ان يصلح التعليم ويشوف له صرفه في مستوى المعلم المتدني ومخرجاته السيئه***
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المعلمين ما ينظرون لمثل هذه التصريحات إلا كونها ***وهم عليها حليمون والا لو نظروا لها بجدية وخيانة ما كان عاد درسوا طالب بصدق ولكن للحليم حلمه
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يتصدى لفساد المعلمين لماذا لايكون لفساد مسئولي وزارة التربيه و التعليم فهي حقيقة ام الفساد توظيف معلمين و معلمات و الرواتب مقسمه بين المسئولين قال تصدي لفساد المعلمين
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المعلم شعده ياحظي حتى يفسد! موظف يصحى من الصباح الباكر يروح للمدرسة ويرجع لما يخلص الدوام وآخر الشهر ينتظر هالراتب! شدعوة راتبه مليون او انه نايم على ميزانية! راقب المسؤولين الكبار بالوزارة موب معلم
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المعلمين ما وظفوا معلمات وهميات ولا صرفوا ميزانيات على برامج فاشلة ولا اخذوا ميزانيات مدارس عالورق ولا طالبوكم بشيئ وحطوه في جيوبهم واتحدى تلقى معلم أكل ريال واحد من ميزانيتكم
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رجعت حليمة لعادتها القديمة ، كلما خافوا شيئ ردوه في راس المعلم الغلبان المعلم ينفذ قراراتكم أنتم فلو فشل فأنتم الأساس ففشله عندكم مذكور و نجاحه عندكم مبتور
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وجه اتهامه على طول للمعلمين ههههههه ما وجه اتهامه على الاقل لمسؤولين كبار اداريين في الوزارة!! لا شد حيله على المعلم الغلبان ههههه
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الحين ودي افهم هل المعلمين يتبعون شركة بن لادن يوم العيسى يقول لابد من التصدي لفساد المعلمين اقول الله يحفظك ،هؤلاء المعلمين يتبعون لمؤسسه تعليميه ترأسها انت فإن صلحت صلحوا ****
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جاي ع الطالب ومعلمات وهميه وين الفساد
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المدارس صايره دار عجزه من الي هرموا فيها واولياء الطلاب شباب!!
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وش اخبار المعينات المتشابهه اسمائهم وبطاقات الاحوال 🤔
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ان شاء الله ****
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لا لا وأنت الصادق يالوزير.!! نبدأ من أعلى السلم نزولا مثلما قال الحكماء .نبدأ بأعلى مسؤول في الوزارة حتى نصل للطالب ونحاسبه على الغياب والتأخير .أما تبعج الوزارة تعالج البطن والوجع في الرأس فلا يصلح
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اتفق مع سعادة الوزير يجب التصدى لفساد المعلمين
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انه ولد الوزارة ومايحتاج تعليق اكثر من كذا
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كلام في الصميم .. شعار وزارة التربية والتعليم كلف اربعة واربعون مليون ريال سعودي .. اليس هذا فساد .. يارجل لاترمي بيوت الناس بالحجارة وأنت بيتك من قزاز..
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واختبار قدرات وقياس وتقييم وبيوت المدارس المستأجرة
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طيب عرفنا المعلمين هم الي وقعواعلى مشاريع بضعاف التكلفةومتهالكةوعقودفاسدةومحسوبيات بالعيينات الاكاديميةوهدربالكتب والتجهيزات.. مسولةالوزارةالضحيةيضربون من الطلاب وينتقدهم المعلمون(ضربني وبكاءوسبقني..)
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نسبة غياب الدكاتره عن المحاضرات في جامعة الملك عبد العزيز في جده مرتفعة جدا إذا كان هؤلاء الدكاترة هم القدوة فماذا تنتظرون من الطلبة بعد تخرجهم ( هذا زرع للفساد وعدم الانضباط )
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التعليم والصحه ياهيئه الفساد تحتاج التفاته منكم
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ياهلااااااااااااا مليون بالوزير العيسي ........................ فعلااا رجل المناسب في المكان المانسب ذو كفاء علميه وعمل ........ لايهمك الحاسدون والحاقدون
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ياعمي روح شوف فساد إدارتك في توظيف ناس بدون علمهم سنوات وآخر شي تطلعو تصرحون تشابه اسماء كفاية استخفاف وان شاء الله محمد بن سلمان راح يلتفت لكم في القريب العاجل بس حبة حبة
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الفساد معروف من ايام الشعار الى فطن الى التطوير الى الصيانه الى المقاصف الى ميزانيه المدارس الى التهينات الوهميه الخ
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وكذلك تقصير الوزير فساد واعتقد ان في الوزارة فساد يجب تعديله وتسويته
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يجيلك يوم
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يا كرهي لهذا الوزير
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يعني جات على راس المعلمين طيب الوزارة اليس فيها فساد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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ههههههههههه لحول الله
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انت وش فيك على المعلمين سمعت كلمة فساد على طول وجهت الاتهام .....اهم شي الوزارة
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