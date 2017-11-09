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وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»
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المرصد 104 2٬608 2 ساعتين

صحيفة المرصد:قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، إن “قصور المعلم في أداء واجباته نوع من الفساد الذي يجب التصدي له”، مشيراً إلى أن “غياب الطلاب جزء من الفساد إذا تجاوز الحدود المطلوبة”.

وأكد “العيسى”، اليوم، في لقاء مع ملاك الصحف الإلكترونية ورؤساء تحريرها: على العلاقة مع وسائل الإعلام، قائلا: “نتطلع إلى علاقة إيجابية مع وسائل الإعلام”. وأضاف أن وزارة التعليم عبارة عن أربع وزارات، وهي مسؤولة عن التعليم العام والعالي، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وكذلك أنشأنا مركز الوعي الفكري ليكون مظلة للبرامج التوعوية حصانة.

جاء ذلك في لقاء ملاك ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكتاب الرأي بمقر وزارة التعليم بالرياض، وتناولت الجلسة الأولى التي قدمها الدكتور محمد المقبل، الشراكة بين التعليم والمؤسسات الإعلامية، وقدم الجلسة الثانية الدكتور ماجد الحربي، وناقشت طرق التعاون والتنسيق والتبادل الإعلامي للمحتوى.

وقال الدكتور عبد الله الفوزان أنه لا يمكن أن يقبل ولي أمر الطالب بأن تمس سلامة ابنه، وأضاف: قال لي أحد مسؤولي التعليم لماذا تنتقدوننا كثيرا؟، قلت لأننا نحبكم كثيرا فأنتم تخدمون عشرين مليون مواطن ومواطنة، فهل تتوقعون أن تسلموا من نقدنا؟.

أما عبدالله آل هتيلة، فقال إن وزارة التعليم لا تتحمل وحدها حوادث المعلمات، وأكد خالد الباتلي أن إعادة تحسين الصورة الذهنية عن التعليم مسؤولية الأفراد والمؤسسات، وقال يوسف الكويليت: أنا فخور بالحضور الواضح للمشاركة النسائية التي كانت غائبة في وقت سابق. وأضافت الدكتورة عزيزة المانع، أن أغلب المعلمين لا يحسنون التعامل مع الطلاب ولا أساليب التدريس التفاعلية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

104 - ...
2017-11-09 17:51:58
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103 - ...
2017-11-09 17:50:33
توكل ع الله
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102 - ...
2017-11-09 17:49:28
تعليق مخالف
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101 - ...
2017-11-09 17:47:40
تعليق مخالف
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100 - فهيم
2017-11-09 17:46:15
يااخوان خلوا الوزير لحاله وأحد فاهم في القيادة ووضع التعليم فلا تجادلون من هو أخبر منكم في الميدان والدراسات العليا وفي وضع المعلم عطوه فرصة ويطلع الفساد في المعلمين والمعلمات. إذا فعلا في فساد تعليمي
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99 - لا تلقي ****على الاخرين
2017-11-09 17:32:43
تعليق مخالف
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98 - يحيى
2017-11-09 17:32:37
رمتني بدائها وانسلت ، أكثر المعلقين طلاب مضغوطين ضغطة كبسه حرارتها الف درجه مئويه ، برنامج فطن وين راحت ميزانيته ومن الأساس ليش له ميزانيه وهو ما يكلف لأن المدرب والمتدرب معلمين وفي مبنى حكومي .
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97 - أبو رامي ٨٨
2017-11-09 17:29:25
هذا الوزير الوحيد اللي مو مقتنع بموظفي وزارته ولا يمكن يثق فيهم أو يصدقهم ودائما يعاملهم على أنهم متهمين حتى تثبت براءتهم
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96 -
2017-11-09 17:23:26
هيوء المدارس والمعلمين وشوف العوائق إلى عندهم وبعدين حسابوهم
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95 - @@@@@
2017-11-09 17:15:35
و الله كلامه سليم و في محله و المعلم هو من يجعل الطالب يغيب نهاية الفصل الدراسي سواء بالتلميح له بعدح الحضور أو إخبار الطلاب أن المنهج إكتمل و حذف كثير من الدروس المهمة
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94 - شقرديه
2017-11-09 17:14:39
تعليق مخالف
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93 - بندر
2017-11-09 17:12:15
بارك الله فيك ايه الوزير الفذ ما حد عارف للمدرسين إلا أنت
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92 -
2017-11-09 17:11:14
كان فيه فصل عدد طلابه 54 ما يمديهم لو حضر الجميع فكان غياب بعض الطلاب يوميا رحمة بالاخرين ونجح الجميع لان المعلم قال حرام ارسب طلاب درسوا في مثل هذه الحالة
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91 - بخن بخن
2017-11-09 17:11:10
يا تعليق 85 .كيف عرفت انني بجنبها .انت من الذين***والقافله تسير
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90 -
2017-11-09 17:08:53
الكلمة الطيبة وحتى المجاملات كما يحتاجها الطالب يحتاجها المعلم والكلمة الطيبة ترفع الهمم وجميع البشر بحاجتها والمعلم بشر
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89 -
2017-11-09 17:08:53
الكلمة الطيبة وحتى المجاملات كما يحتاجها الطالب يحتاجها المعلم والكلمة الطيبة ترفع الهمم وجميع البشر بحاجتها والمعلم بشر
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88 - مناير
2017-11-09 17:08:49
تعليق مخالف
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87 - يحيى
2017-11-09 17:07:27
عمرنا ما سمعنا عن معلم يسرق طباشير أو كراسي*****
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86 - ):
2017-11-09 17:07:00
تعليق مخالف
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85 -
2017-11-09 17:06:18
82 بخن بخن انت على التعليم بجنبها
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84 - مناير
2017-11-09 17:05:59
يغيبون مساكين فيه احد يدرس خمسين طالب في فصل ٤ في ٤
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83 -
2017-11-09 17:03:28
تعليق مخالف
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82 - بخن بخن
2017-11-09 17:03:07
لله درك واكثر الله من امثالك.المدرسين ماانت معجبهم.معجبهم اللي استلم الوزاره عدة اشهر ولم يقدم اي شي سوى المجاملات للمدرسين وكثرت الاجازات. اطلق عنان قافلتك. يقول المثل :-القافله تسير****
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81 - مناير
2017-11-09 17:03:05
***الحصه الثامنه الي هدر مال واقت ومافيه شي يسوونه الطلاب
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80 - الجبيري
2017-11-09 17:02:44
لا لا مالك لواء يجب ان تقضى على الفساد من اعلى من الوزارة نفسها هذا الكلام الصحيح
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79 - مناير
2017-11-09 17:01:16
تعليق مخالف
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78 - يايا
2017-11-09 17:00:02
يا كرهي ***
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77 -
2017-11-09 16:59:44
ييجيك المشرف يشيك على غياب المعلمين ويترك غياب الطلاب المعلمين يحولوا خصم والطلاب تبقى الاحصائية في ادراج الادارة لان المعلوم الادارة تتبع الوزارة ما عندهم حل لغياب الطلاب فيعود الضغط على المعلم اخيرا
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76 - سلمان
2017-11-09 16:58:52
تعليق مخالف
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75 - خالد ابو عمر
2017-11-09 16:58:17
لاحول ولاقوة الا بالله
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74 - المتيم
2017-11-09 16:58:14
تعليق مخالف
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73 - خالد ابو عمر
2017-11-09 16:57:34
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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72 -
2017-11-09 16:56:46
هالوزير ****للمعلمين
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71 - خالد ابو عمر
2017-11-09 16:56:34
هيما من زمان وانت تنتقد المعلمين شكلك فا شل وتبغى تستعين بالخبرات الأجنبيه مو استعنى فيهم وببلدهم عن طريق المبتعثيين والمبتعثات أكثرهم رجع فاشل اصلا الطلاب عندنا مثل لعيبة المنتخب ما ينفع فيهم اي مدرب
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70 - مزارع من أرض الطيبين
2017-11-09 16:56:07
التوظيف من عائلات معينه وماكثرهم هو الفساد يامعالي الوزير والتعينات في مدارس غريبة عند منازلهم او في الدوائر التعليم اش تسمية يادكتور
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69 - 009
2017-11-09 16:54:35
اشغلونا هالمعلمين خوفي ليلة الاحد يتم القبض عليهم كلهم و المدارس تصير فاضيه و نبتلش في الوراعين
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68 - عدو الفساد
2017-11-09 16:53:32
تعيين ١٠٠ موظف سوف يوفر مليارات الريالات واذا رواتبهم تشكل عجز انا اول واحد متبرع للعمل مجانا تطوعا لوجه لله ثم لمصلحة الوطن مالكم عذر يا نزاهه
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67 - ضاوي
2017-11-09 16:52:38
غياب المعلم يلاحظ بشده عكس غياب بعض موظفين القطاعات الاخرى لأن ما حد درى عنه
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66 - راكان
2017-11-09 16:52:36
ان اردتوا ان يضبط التعليم فيجب البدء في التصدى لفساد المعلمين
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65 -
2017-11-09 16:51:29
التعليم كان اول تمام لان النظام تمام التعليم الان فاشل لان النظام فاشل ما يبيلها فهلوه هيه كذا
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64 - ملكي
2017-11-09 16:50:32
الحبل على الجرار .
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63 - عدو الفساد
2017-11-09 16:50:25
بما ان كل جهه حكومية لديها ممثل مالي معين من وزارة الماليه ليش ما يحطون ممثل لنزاهه ومكافحه الفساد في كل جهه يشرف ويراقب و يستمع للشكاوي اول باول وبهذا نقضي على الفساد في مهده
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62 - الغامدي
2017-11-09 16:50:03
تعليق مخالف
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61 -
2017-11-09 16:47:30
يواكب الموجه
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60 - متعسف
2017-11-09 16:45:33
انا اقترح ان يتم فصل جميع المعلمين لنقضي على الفساد
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59 -
2017-11-09 16:45:29
ايه صح فيه معلمين ياخذون دبابيس من المدرسة ويدبسوا فوق الحاجة واعرف واحد نسي ورق A4 عنده ولا عاد رجعه و واحد أكل من وجبات التغذية حق الطلاب مما أضر بالميزانية وسبب شلل التعليم، يارب صبرنا على بلوانا
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58 -
2017-11-09 16:44:30
تعليق مخالف
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57 - العزم و الحسم
2017-11-09 16:44:17
كل اسباب الفساد وضعف التعليم عندنا يتحمله ****
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56 - واحد مشغول
2017-11-09 16:43:15
****فالفساد يتم تنظيفه من اعلى الهرم
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55 - عابر
2017-11-09 16:41:41
كلمة فساد الاكثر تداولاً هالأسبوع
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54 -
2017-11-09 16:41:15
ت47 ما تعرفين شي عن مشاكل التعليم
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53 - دحام
2017-11-09 16:40:29
للوزير ابحث عن الفساد اولا في التوظيف الوهمي تشابه في الاسم الثاني في المدارس المستأجرة وكم تاخذ من ميزانية الوزارة فلل لاتساوي قيمتها 500 الف تؤجر على الوزارة ب200 الى 300 الف هذا فساد الفساد منتشر
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52 -
2017-11-09 16:38:42
تعليق مخالف
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51 -
2017-11-09 16:36:25
فساااد المعلمين + الشكاؤون البكاؤون = شر البلية ما يضحك
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50 -
2017-11-09 16:36:03
كلام العيسى هو مثال واضح للمقطع الي نشره السدحان قبل يومين! مركزين على فساد آله كاتبة وفساد ملايين على جنب؟ وين الاكثر ضررا غياب الطلبة او التعينات الوهمية والواسطات وناس موب كفوء يصيروا معلمين!
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49 - الحربي
2017-11-09 16:35:02
وينك عن مدرسة الرذايا ٥٠٠ طالب في بيت شعبي متهالك الصف فيه٤٠ ___ ٤٥ طالب
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48 - متاااابع
2017-11-09 16:33:49
قلنا م*** من زماان
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47 - hima
2017-11-09 16:33:26
رواتب واجازات المدرسين عندنا بلهبل من غير اي مبرر,بلرغم ان الانتاجيه توجع القلب,حقبة جديده تستاهل ان يكون وضع التعليم فيها ممتاز,استعينو بلخبرات اليابانيه والامريكيه والاوربيه من غير المتجنسين.
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46 -
2017-11-09 16:33:13
إذا لقيت واحد يكرهك بدون سبب تروح تسأله تقوله ليه ياخي حد وصلك عني شيئ مو صدق خلاك تكرهني ..وانت يالوزير مين وصلك شيئ كذب عن المعلمين خلاك تكرهم ..ليش اصلا ما عمرك نزلت الميدان
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45 - فيصل القحطاني
2017-11-09 16:32:52
كلام الوزير سليم يجب البدء في محاربة فساد المعلمين
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44 - saeed
2017-11-09 16:32:40
👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
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43 - ابو وسيم
2017-11-09 16:32:34
ههه راقبو المعلمين للفت النظر عن المسؤلين في الوزاره المشاريع والفساد في الوزاره....المعلم ايش عنده ؟؟؟؟
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42 - ا
2017-11-09 16:29:29
أساتذة الجامعات هم الي لاحسيب ولارقيب أهم شي البدلات والله يابعض اساتذه الكليات مايداومون بشهور وأشياء كثيره تصير بدون اي محاسبه كأنهم فوق النظام.
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41 - المتنبي
2017-11-09 16:29:22
المعلمون مهضوم حقهم وهيبتهم ضاعت و***
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40 -
2017-11-09 16:28:23
ليكون المعلمين هما الي حطوا برنامج التأمين****؟ والا ليكون المعلم هو سبب سوء مخرجات التعليم والبطالى! مركز بس على فساد الغياب وفساد الاداري ما جاء صوبه ههههه
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39 - صفخه
2017-11-09 16:28:21
تناقر مع قينان الغامدي والان يؤكد كلامه الا قينان وينه عن الجلسه شكله قاعد يعد الرد
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38 - دحام
2017-11-09 16:28:02
شي من الفساد الواضح وهو في المدارس المستأجرة فلة 700 م ايجارها 300 الف ريال لماذ لايتحول التدريس في المدارس المستأجرة الى فترة مسائيه لحين ييم بناء مدارس حكوميه او تبقى الدراسه على فترتين
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37 -
2017-11-09 16:27:37
ايش صار على ميزانية الكتب اللي اعدتم طباعتها لما يقارب مليون نسخة او حولها...هذا فساد والا لا ؟؟؟؟
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36 - الدبوس
2017-11-09 16:26:10
تعليق26 اضحتني من جد
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35 - أبو؏ـبــداللهہ
2017-11-09 16:26:06
كم له العيسى ليش يتحمل اخطاء غيره حمله غير طبيعيه عليه من اول شهر الدوله تدري انه ماشي صح ولى مايسكتون عليه
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34 - علي القحطاااااااني
2017-11-09 16:25:01
للاسف معالي الوزير بدل ان يصلح التعليم ويشوف له صرفه في مستوى المعلم المتدني ومخرجاته السيئه***
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33 -
2017-11-09 16:24:43
المعلمين ما ينظرون لمثل هذه التصريحات إلا كونها ***وهم عليها حليمون والا لو نظروا لها بجدية وخيانة ما كان عاد درسوا طالب بصدق ولكن للحليم حلمه
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32 - مع الخيل
2017-11-09 16:24:09
تعليق مخالف
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31 - دحام
2017-11-09 16:22:43
يتصدى لفساد المعلمين لماذا لايكون لفساد مسئولي وزارة التربيه و التعليم فهي حقيقة ام الفساد توظيف معلمين و معلمات و الرواتب مقسمه بين المسئولين قال تصدي لفساد المعلمين
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30 -
2017-11-09 16:22:43
المعلم شعده ياحظي حتى يفسد! موظف يصحى من الصباح الباكر يروح للمدرسة ويرجع لما يخلص الدوام وآخر الشهر ينتظر هالراتب! شدعوة راتبه مليون او انه نايم على ميزانية! راقب المسؤولين الكبار بالوزارة موب معلم
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29 -
2017-11-09 16:19:21
المعلمين ما وظفوا معلمات وهميات ولا صرفوا ميزانيات على برامج فاشلة ولا اخذوا ميزانيات مدارس عالورق ولا طالبوكم بشيئ وحطوه في جيوبهم واتحدى تلقى معلم أكل ريال واحد من ميزانيتكم
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28 -
2017-11-09 16:15:53
رجعت حليمة لعادتها القديمة ، كلما خافوا شيئ ردوه في راس المعلم الغلبان المعلم ينفذ قراراتكم أنتم فلو فشل فأنتم الأساس ففشله عندكم مذكور و نجاحه عندكم مبتور
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27 -
2017-11-09 16:14:53
وجه اتهامه على طول للمعلمين ههههههه ما وجه اتهامه على الاقل لمسؤولين كبار اداريين في الوزارة!! لا شد حيله على المعلم الغلبان ههههه
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26 - ياليل ابولمبه
2017-11-09 16:14:08
الحين ودي افهم هل المعلمين يتبعون شركة بن لادن يوم العيسى يقول لابد من التصدي لفساد المعلمين اقول الله يحفظك ،هؤلاء المعلمين يتبعون لمؤسسه تعليميه ترأسها انت فإن صلحت صلحوا ****
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25 - يوما ما
2017-11-09 16:13:50
تعليق مخالف
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24 - بنت بلادي
2017-11-09 16:12:48
جاي ع الطالب ومعلمات وهميه وين الفساد
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23 - يا ناس اكبر فساد جلوس العاطلين
2017-11-09 16:12:28
المدارس صايره دار عجزه من الي هرموا فيها واولياء الطلاب شباب!!
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22 - حاوي
2017-11-09 16:09:38
تعليق مخالف
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21 - الا ماقالوا لنا
2017-11-09 16:09:16
وش اخبار المعينات المتشابهه اسمائهم وبطاقات الاحوال 🤔
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20 - صرررررريح
2017-11-09 16:09:16
ان شاء الله ****
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19 - العبيدي
2017-11-09 16:08:54
لا لا وأنت الصادق يالوزير.!! نبدأ من أعلى السلم نزولا مثلما قال الحكماء .نبدأ بأعلى مسؤول في الوزارة حتى نصل للطالب ونحاسبه على الغياب والتأخير .أما تبعج الوزارة تعالج البطن والوجع في الرأس فلا يصلح
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18 - ابو تركي
2017-11-09 16:08:48
اتفق مع سعادة الوزير يجب التصدى لفساد المعلمين
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17 - اللي اعرفه
2017-11-09 16:08:06
انه ولد الوزارة ومايحتاج تعليق اكثر من كذا
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16 - كلام في الصميم ..
2017-11-09 16:07:42
كلام في الصميم .. شعار وزارة التربية والتعليم كلف اربعة واربعون مليون ريال سعودي .. اليس هذا فساد .. يارجل لاترمي بيوت الناس بالحجارة وأنت بيتك من قزاز..
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15 - طيب
2017-11-09 16:07:17
واختبار قدرات وقياس وتقييم وبيوت المدارس المستأجرة
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14 - حاوي
2017-11-09 16:06:55
طيب عرفنا المعلمين هم الي وقعواعلى مشاريع بضعاف التكلفةومتهالكةوعقودفاسدةومحسوبيات بالعيينات الاكاديميةوهدربالكتب والتجهيزات.. مسولةالوزارةالضحيةيضربون من الطلاب وينتقدهم المعلمون(ضربني وبكاءوسبقني..)
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13 - احمد رررررررر
2017-11-09 16:05:26
نسبة غياب الدكاتره عن المحاضرات في جامعة الملك عبد العزيز في جده مرتفعة جدا إذا كان هؤلاء الدكاترة هم القدوة فماذا تنتظرون من الطلبة بعد تخرجهم ( هذا زرع للفساد وعدم الانضباط )
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12 - الخطاط
2017-11-09 16:04:03
التعليم والصحه ياهيئه الفساد تحتاج التفاته منكم
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11 - شاي عنابي
2017-11-09 16:03:05
ياهلااااااااااااا مليون بالوزير العيسي ........................ فعلااا رجل المناسب في المكان المانسب ذو كفاء علميه وعمل ........ لايهمك الحاسدون والحاقدون
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10 - تخلف
2017-11-09 16:02:32
ياعمي روح شوف فساد إدارتك في توظيف ناس بدون علمهم سنوات وآخر شي تطلعو تصرحون تشابه اسماء كفاية استخفاف وان شاء الله محمد بن سلمان راح يلتفت لكم في القريب العاجل بس حبة حبة
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9 - الخطاط
2017-11-09 16:01:56
الفساد معروف من ايام الشعار الى فطن الى التطوير الى الصيانه الى المقاصف الى ميزانيه المدارس الى التهينات الوهميه الخ
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8 -
2017-11-09 16:00:03
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7 -
2017-11-09 15:59:03
تعليق مخالف
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6 - قوندا
2017-11-09 15:53:47
وكذلك تقصير الوزير فساد واعتقد ان في الوزارة فساد يجب تعديله وتسويته
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5 - فهد12
2017-11-09 15:51:22
يجيلك يوم
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4 -
2017-11-09 15:49:30
يا كرهي لهذا الوزير
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3 -
2017-11-09 15:48:25
يعني جات على راس المعلمين طيب الوزارة اليس فيها فساد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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2 - هدى
2017-11-09 15:48:10
ههههههههههه لحول الله
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1 - شغف
2017-11-09 15:47:32
انت وش فيك على المعلمين سمعت كلمة فساد على طول وجهت الاتهام .....اهم شي الوزارة
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