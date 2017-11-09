سكرتير وزير سابق يتقدم بطلب لمحاكمته
صحيفة المرصد:كشف سكرتير أحد وزراء العمل السابقين عن رفع لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف بجدة والتي تتأهب، خلال الفترة المقبلة، للبت في الأحكام الابتدائية الصادرة بقضية قيادي سابق بوزارة العمل (مدير عام ومستشار بمكتب وزير العمل الأسبق) بالإضافة لرجال أعمال على خلفية اتهامهم بإصدار 1083 تأشيرة باكستانية مزورة والتي صدرت بتوقيع وزير العمل الأسبق الذي تردد في حينها بأن التوقيع مزور إثر تقديم سكرتير بمستندات جديدة طالب من خلالها بكشف الاسم المجهول الذي ورد في القضية ومحاكمته مع جميع من يثبت تورطه بالقضية.
وقال السكرتير، إنه تقدم خلال الأشهر الماضية للمحكمة الجزائية بجدة بخطاب تضمن مطالبته بمحاكمة الوزير، لكن لم يتم في حينها أي إجراء؛ نظراً للحصانة التي يملكها المذكور خلال الفترة الماضية، وفقاً لـ”المدينة”.
وأضاف، أن الوزير قام بطرده من منصبه فور علمه بأنه هو من أبلغ بقضية الفساد المذكورة في تلك السنوات وقام بإحالته من المكتب الذي يعمل فيه لقسم آخر وحرمانه من جميع العلاوات الوظيفية وتسبب ذلك في تشويه سمعته أمام زملائه خاصة وأن نقله تم في فترة التحقيقات بهذه الجريمة ومورس عليه المضايقة في عمله من مستشار الوزير وأعوانه، رغم أن سجله الوظيفي ناصع بالتميز بشهادة جميع الوزراء السابقين.
وتابع، أنه يتأهب خلال الأيام المقبلة لرفع برقية للجهات العليا؛ تمهيداً لمباشرة لجنة مكافحة الفساد في جميع تفاصيل القضية ومساءلة جميع الأطراف الذين ترد أسماؤهم في ملف القضية خاصة وأن الوزير المذكور تم إيقافه للتحقيق معه على خلفية قضايا أخرى بالتزامن مع توجيهات ملك الحزم والعزم التي صدرت في بداية الأسبوع الحالي.
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التعليقات
أقول كفاية الي لهفتوه وينك من زمان انت و معزبك ولا دحين حسيت بالخطر قادم قلت خاربة خاربة الله يعينك علي العشر السنين الي جاية من عمرك
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التاشيرات الباكستانية ، والهندية وعمال النظافة ، وقطاع المقاولات لهم سماسرة داخل المملكة .. هي العنصر الذهبي للشركات الاستقدام لانها بعشرات آلاف من التاشيرات يومياً انها. تجارة بشـر !!!
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فقد كان لي مدير ظالم ومرتشي كبير فقد كان دخله اليومي اعلى من دخل صاحب المنشأة وبلغت الادارة فلم يتجاوبوا معي وبعدها قام المدير بتهميشي الا ان تم تم نقلي من قبل المدير نفسه لمدينه اخرى الفساد كان السبب
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طلبت مقابلة وزيرى العمل السابقين لللابلاغ عـن فساد رئيس مجلس ادارة شركة استقدام، وتجاوزه للانظمة بمجموعة مخالفات.ولم يستجاب لطلبي بينا هو يستطيع مقابلتهم يومياً ماذا نسمى ذلك ؟؟؟ أنه الفسـاد
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اكبر واعظم فساد تعاني منه البلاد,هو بسبب التاشيرات واستقدام ملايين العماله الغير منتجه ومفيده للبلاد بل جففت الاقتصاد الداخلي وبهدلت المواطنين الغلابه ودمرو ارض الوطن,يستاهل المدان مؤبد.
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تكفون لاترحمون هؤلاء الفاسدين دمروا البلد ودمروا المواطن وخانوا الله وامانتهم وولاة الأمر
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ومثله الشرفاء كثير حقوقهم ضائعه ما بين الراس الكبير سواء وزير او مدير الى الاذناب من اتباعهم الذين يبيعون انفسهم للفاسدين بدل نصحهم
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طلعت فضائح الفاسدين نرجو عدم استثناء من ترد أسماءهم لاحقا كل يوم يطلع أشخاص جدد ولابد من استدعاء الفاسدين القدماء الله يقوي الدوله
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اني ارى رؤؤس قد اينعت وحااااان قطافها .
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انا صارت عندي عقده انا مدري المجتمع والضماير تغيرت ! ولا الناس على هالحال منذوا القدم ولانعلم !! حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ضيع الأمانة
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ع . ف
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تشترط وزارة العمل للترخيص لشركة استقدام ( مائة مليـون ريال) عداً ونقداً وبينما الترخيص لها بسجل تجاري من وزارة التجارة لا يتطلب ذلك مجرد ورقة من البنك تفيد بالمبلغ وان كان قرضاً وافهم يافهيـم ..
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لائحة شركات الاستقدام فى وزارة العمل بأهدافها وأبوابها وشروطها وبنودها لا تســاوي حبرها الذي طبعت به !! الذي يفصل ويلبس هم رئساء مجالس الإدارات بما منحوا من عشرات آلاف من التاشيرات ..
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