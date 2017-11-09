شاب يطعن والده وعمُّه بالجبيل

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صحيفة المرصد: كشفت مصادر أن شاباً قام بطعن والده و عمه، بسكين كانت بحوزته، إثر خلاف بينهما، وتم نقلهم لمستشفى الجبيل العام، في حالة حرجة.

ووفقا لصحيفة “الشرق”، أكدت أن مرتكب الجريمة هو ابن أحد المطعونين. وبيّنت المصادر، أنّ الجهات الأمنية، ألقت القبض على الشاب، وتم توقيفه، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الجريمة.

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