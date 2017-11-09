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شاب يطعن والده وعمُّه بالجبيل
صحيفة المرصد: كشفت مصادر أن شاباً قام بطعن والده و عمه، بسكين كانت بحوزته، إثر خلاف بينهما، وتم نقلهم لمستشفى الجبيل العام، في حالة حرجة.
ووفقا لصحيفة “الشرق”، أكدت أن مرتكب الجريمة هو ابن أحد المطعونين. وبيّنت المصادر، أنّ الجهات الأمنية، ألقت القبض على الشاب، وتم توقيفه، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الجريمة.
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التعليقات
14 - المتيم2017-11-09 16:56:43
لحول **** اكيد فيه سر على كثرتها
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13 - ابو صالح سكري2017-11-09 16:41:26
نعم نعم طعن ابية ووطعن عمة الله يستر علينا ووش القصة الله يستر
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12 -2017-11-09 16:40:32
طعني حسبي الله ونعم الوكيل علاه طعن الغدر أشد من طعن الرماح في معركه بين داحس والغبراء ثكلتك أمك يا غلام ماذا دهاك يا فتى تطعن أباك وعمك وخالك تبا لك يا هذا الغلام آبك علامك أنت اهيب يا وجهه *********
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( عدد التعليقات 30,535 )11 - قلم الحقيقه
القاتل داعشي من الأخونجية مايبيلها لاكلام ولاجدال.وصله هاتف في منامه من البغدادي الارهابي الحور العين في انتظارك ثنتين وليس واحدة ويحتاجون مهرين عبارة عن راسين أبوك وعمك وخالك اذا هو حولهم حطه معهم.
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10 - (ص)2017-11-09 16:30:17
قال #الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ )
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9 - hima2017-11-09 16:27:32
اخرة المخ المقفل المتشدد,وعدم وجود اشياء تحنن القلوب وتغذي القلب والعقل بلسلام الداخلي الاجتماعي كلسينماء والمسارح,الله يشفي المصابين.
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8 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-09 16:26:49
من صفات الدواعش قتل الاقارب عليهم لعنه الله
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7 - ولدالشيوخ2017-11-09 16:25:43
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين..
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6 - ياليل ابولمبه2017-11-09 16:24:19
مااعطوه حق الحبوب والشم
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5 - رفيق الدرب2017-11-09 16:23:55
خلاص ذحين يتم الصلح بينهم
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4 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-09 16:23:39
لعن الله ابو الدواعش المارقين والناكثين كله من معتقداتهم الباطله اهل الضلاله والخرابه افسدوا في الارض.
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3 - رفيق الدرب2017-11-09 16:21:27
كبروقال يعمل حد للاوامر والتعليمات
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2 -2017-11-09 16:18:06
هذا و العياذ بالله من معصيه الله ومن اعظم عقوق الوالدين اللهم الفهم و نجهم من حل بهم من غدر ابنهم بهم هل هو معتل نفسي ام من مدمني المخدرات التي اذهبت عقله وجعلت يعتدي على والده و عمه خائن
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1 - AZOOZ2017-11-09 16:11:33
داعشي
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بواسطة : ...
تعليق مخالف...
بواسطة : العنيد
اللهم صلط ع الحوثي عذابك الشديد بارب ،، انهم لايعجزونك...
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