كاتب سعودي يكشف كيف حارب تيار الصحوة الآثار واعتبرها شركا وعودة للجاهلية ؟
صحيفة المرصد:انتقد كاتب سعودي تيار الصحوة في المملكة بسبب ما اعتبره سوء فهم متشدد لمعنى الجاهلية جنى، في رأيه، على تاريخ الجزيرة العربية القديم.
تعظيماً لها يتعارض مع العقيدة
وقال الكاتب السعودي، سعيد السريحي، في مقاله له في صحيفة “عكاظ”، اليوم الخميس، إن المتشددين كانوا يعتبرون “الكشف عن تلك الآثار، تعظيماً لها يتعارض مع العقيدة”.
وأكد السريحي على أن المتشددين كانوا يصنفون العودة إلى تاريخ حقبة ما قبل الإسلام (الجاهلية) في الجزيرة العربية ضرباً من ضروب الجاهلية أيضاً، وأمراً يمكن أن يفضي إلى الشرك.
إلغاء مسمى قسم الآثار
وسلط الكاتب الضوء على مضايقات كان باحثو الآثار يتعرضون لها، حتى في الصروح الأكاديمية، مشيرا إلى أن إدارة إحدى الجامعات أقدمت في السابق على إلغاء مسمى قسم الآثار الذي كان مزمعًا افتتاحه وتحويله إلى قسم الحضارة الإسلامية.
الانفتاح
وفي ظل الانفتاح الذي تشهده السعودية الآن، بدأت الانتقادات تطال تيار الصحوة وسلطت نخب ثقافية سعودية الضوء على الأضرار المترتبة على إهمال الآثار وطمس الهوية الحضارية والثقافية والإنسانية لحواضر الجزيرة العربية.
وكانت إحدى اللجان الثقافية في الجامعة ذاتها، غيرت عنوان محاضرة باحث سعودي من “الآثار في مكة“، إلى عنوان آخر أكثر قبولًا لدى تيار الصحوة؛ وهو “التراث في مكة”، بحسب الكاتب.
حركة التصحيح
وقال السريحي: إن “الاهتمام بتاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام إنما هو جزء من حركة التصحيح التي تقوم بها المملكة، والتي تهدف إلى التأكيد على العمق الحضاري لإنسان هذه الأرض”.
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التعليقات
وماذا تقول عن الخلفاء الراشدين ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان هل هم خلفاء عدول؟ لك🎙
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لماذا أنت يا أسم تعلق هنا ولاتعلق في أخبار حرب جنودنا مع العدو الروافضي !! ما السر في ذلك ؟؟ لك🎙
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7استشاري صح.ولا زالت الصحوه تؤتي ثمارها// يعني انت مع الاخوان المناجيس الصحونج ولا منت معاهم ولا هذي محبه بس عشان نعرف نتفاهم معاك
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تعليق50. رجعنا للبكا 😭😭 والمظلوميه قلت لك لاسمع صوتك خلني ادعس وجيه الأخوانج الصحوجيه لاتطلع لي كل شوي زي الخا..
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تعليق47. هاه سامعك هاه ولانفس خلنا نلعن والدين والدينهم
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اسم 48 لست انت من يقيم الناس . فلا تدخل بالنيات .. الله يشغلك بنفسك ويرد كيدك في نحرك
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15خالد.يكفي ان اسمها الصحوه وليست الغفوه// واذا قلنا عليه اخوانجي صحونجي قام يصايح ويضارب انا مسلم انا سني انا سعودي لست اخواني لن احكم باترك الحكم للمعلقين
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نرجع لخالد فتعليق 15.. اجل تقولي بكفي ان اسمها (الصحوه) نفهم من كلامك انك صحونجي ولا مأيدهم ولامحب لهم ولا فقط متعاطف معهم
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وين السب والشتم بالتعليق ان كنت تقصدني؟؟ فلا تتهم بالباطل ولاتكن كاذب يا 43 .. حسبك الله
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تعليق 40. هاه تراني سامع صوت هاه .. هاه ولا نفس
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أسم 41 هذي 😂 هي ضحك وليس بكاء .. فتح مخگ وغسل عيونك وركز شوي 😉😆😂😘
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ياتعليق 40.. ان كنت حقا كما تقول لست اخوانيا ولست (متعاطفا) معهم ياخي عالاقل انطم خلنا نلعن جدودهم ونفضح امهم خوارج العصر كلاب اهل النار أحفاد حسن البنا وسيد قطب هيا لاسمع صوتك ها
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مدري ليش الأخوانج اذا انحشروا قاموا يسبوا ويشتموا ويضيعوا الموضوع ثم يقلك انا سعودي وسني ولست اخواني اجل ليش اذا قلنا خوارج مثل ماقال علماءنا وحكامنا قمت تصييييبح وشوي وتضاربنا
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الى تعليق 👈40.. وانت يوم سألت احد المعلقين الماضي مهي لقافه ليكون صاحبك واحنا ماندري ان كان صاحبك اسأله في الإستراحه.
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37.وش جاب البكاء😢😢😢 انت سألت الماضي ومارد عليك وانا سألتك رد علي بدون ادعاء مظلومية الأخوانج ليش ماتظهر فمواضيع الاخوان المناجيس وتلعن والدينهم اعداء ملكنا مثل ماتنشط فمواضيع الصفويه بدون لاتصيح
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أسم >> خلي عنك اللقافه فلماذا أنتم واشكالكم تصنفون كذباً ان من ليس معكم بأنه اخواني متشدد داعشي
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حتى انت ي أسم مانشوفك بأخبار حرب جنودنا على أعداء الدين والوطن وانت لست لسان ووكيل عن الماضي.فارق
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17خالد.فإتهام الشعب السعودي المحافظ انهم اخوان فعلا (اتهام كاذب) اما اتهام الاخوان بالتشدد فهو (اتهام صحيح) ونفس علامات الخوارج التي وضحها لنا حبيبنا عليه السلام تنطبق عليهم واعتقد انك مسوي مو فاهم
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أشهدو ان الماااضي هرب من السؤال ماعنده جواب وهذي عوايد المكشوفين واعتقد انه هو تعليق اسم او خويه 😂
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كانو يلعبون علينا وحنا مصدقين ونصفهم خريجين سجون
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17خالد.الصحونج لايتبعون ماقال الله ورسوله وليسوا سنه اصلا هم لهم مشايخهم مثل معممين الفرس يتبعونهم ويفجرون وينتحرون بناء على فتاويهم وهم (خوارج) مارقين من الدين كما قال عنهم رسولنا كلاب اهل النار
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17خالد. المقصود بالصحوه والصحوجيه هم اتباع الاخوان المناجيس او عالأقل (المتعاطفين) معهم ولا تستهبل محد صنف الشعب السعودي اخوانج يكفينا تقول منت منهم بقلبك قبل لسانك
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سؤال لتعليق👈 20 و23..وانت ليش تنشط في مواضيع المجوس والروافض وتختفي فمواضيع الاخوان المفسدين والصحوجيه ولو اني عارف انك ماراح تجاوب
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تعليق 10 زعلان لازالة تمثال بوذا من بلد اسلامي لا يعبد فيه الا الله عز وجل !!!
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الصحوه اللتي حرمت الاثار وطمست الاثار حتى ما يخص رسولنا الكريم عليه وعلى آله افظل الصلوات واتم التسليم بفكر لايمت للاسلام بصله
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المبالغه والغلو من الطرفين مذموم وغير مرغوب وعبارة (صحوي) فستان عروس يتسع لعشرة افراد فلا داعي للافراط والتمويه والمتنطعون هالكون لقوله عليه السلام ونحن معكم في البلد والاقليه لاحكم لها ومردوده فلا تع
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بلينا بقوم يظنون ان الله لم يهدي سواهم
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آثار المعذبين لا يجوز الإقتراب منها وفيه نهي و من أراد دخولها فليدخل ولكن ليس للتنزه ولكن للعظة والعبرة لكن الليبرالين قلوبهم مريضة حتى مصطلح الصحوة عندهم كلما يمت للإسلام وغفلوا إن الصحوة صحت الآن.
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خالد طيب اذا كان مخادع كما هو الحال عندهم تبغاه يسمي نفسه متشدد والا خارجي ضاااال طيب حزب الحوثيين في اليمن اسمه انصار الله وحزب الروافض في لبنان اسمه حزب الله هههههههههههههههههههههه
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ياسبحان الله .. هذا دين تدين الدولة به قبل الصحوة وهذا الدين هو من امرهم بهذا
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التيار الاخواني في مصر كانو يحاربون الاثار والتراث في مصر على مدار سنين طويلة وبعد تولي محمد كرسي للحكم قامو بعمل انقلاب جماعي بتحريم التعدي على الاثار الفرعونية ههههههههههههه
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فيه قران و فيه سنة وفيه هيءة كبار العلماء وما فيه داعي للتنظير.
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جاوب ي الماااضي على سؤالي .. ليش تخرج هنا تعلق وتختفي في أخبار حرب جنودنا جاوب يامكشوف
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الحمد الله هناك وعي كبير لدى الشعب السعودى بخطر الصحوه
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هههههههههه سعيد ماغيره بيصحح لكم عقيدتكم
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الماااضي 6 لماذا تخرج هنا وتختفي في اخبار حرب جنودنا ؟؟ أعرف أنك لن تجاوب
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المشرك هو من يشرك مع الله احداً غيره من البشر والاصنام والحيوانات وغيرهم ... ويدعوهم ويستغيثو بهم
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أنا أستغرب من الاتهام الكاذب والهجوم الشرس على أكثرية الشعب المحافظ وتصنيفهم بأخوان ومتشددين وغيرها
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أريد تعريف عن من هم المقصودين بالصحوه هل هم الذين يتبعون كتاب الله وسنة نبيه محمدعليةالصلاةوالسلام
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للاسف الشديد الصحوه حاربت كل شيء جميل بالحياه
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يكفي ان أسمها الصحوه وليس الغفله كما عند أهل الفكر التغريبي المنبوذ المنحرف عن الدين والعادات والاخلاق
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الصحوة حاربت المجتمع كله إلا المنضمين لها والمستفيدين منها وحاربت العلم والثقافة والفن والاعتدال والحرية والتسامح وحقوق الإنسان والنساء خاصة والرياضة والتعايش والمحبة والتطور والامل والتفاؤل .
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الصحوة المشؤومة دمرت الانسان فكيف لا تدمر الآثار
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نحن في عصر الصحوة الثانية بلانقاش ومن لم يصحى صحوه الرجال والحمد لله على كل حال....ونتمنى أن نأتي بالليبراليين ونسكنهم في مدائن صالح لأنهم نخب ثقافية حسب زعمهم .
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الصحوة تتطور عام بعد عام وستصل بنا إلى مصاف الأمم لأن الدين حياة وماذا يمكن تسمية هذا المرحلة التي نحن فيها إلا الصحوة الثانية ضد الفساد فأبشروا بالخير والليبراين كيدهم في نحورهم.الله يعز الإسلام.
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ربما كانت الحضاره الفرعونيه في مصر هي اعظم الحضارات ومع ذلك كان الصحويون الاخونج الارهابيين يتمنون تدميرها ان لم يكونوا شرعوا في ذلك وبداوا بتمثال في افعانستان وفجروه واليوم العالم يفجرهم بطريقته
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المتشتتين يحاربون كل جمل اي شي فيه ثقافه العدل والمساواه يكرونه كرهم للموت اي شي فيه رحمه يكرهون انهم اعداء الحق والحقيقه وهذا معروف للجميع وجنوا علينا المصائب منظلم زرع الشرفي انواعه وربنا يصبرناووو
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أبشركم إنكشف من كان ينهب البلد وجميعهم لا علاقة لهم بالصحوه والحمد لله .
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ولم تزل الصحوة تؤتي ثمارها فلقد تعلمت الناس أمور دينها وحاربت الجهل الديني والفساد الأخلاقي والآن تطورت إلى محاربة الفساد المالي فلاعتب على الصحوة ...إلا الحمد لله الذي هيأ للبلاد والعباد هذه الصحوة.
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ابشركم انتهت الصحوه الى الأبد..اللحيه مالها كرت مثل أول ..الحمد لله على ذلك
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السبب الرئيسي لتدهو الاقتصاد وانتشار الجهل بين الشعب هي الصحوه..جعلوا من البعض من يتفاخر بصلاته وصدقاته حتى في والديه وبره بهم جعلوه كأن البر الذي يفعله مجرد واجب،ذهبت الانسانيه واستقر مكانها النفاق💚
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اذكر قبل كم سنه..كانت هناك رحله مدرسيه ل الطلاب الى مدائن صالح..اتوا اليهم واجبروهم ع العوده..اذا كان المسلم سوف يتأثر بهذه السهوله..فما فائدة اسلامه ؟ هل المسلم ضعيف جدا الى درجة حجاره ستغير دينه ؟💚
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وداعا ***المطاوعه ممن شوهوا الدين
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فيه حاجه اتركوها المتشددين..كل شي اهدموه..حتى تسامح البشر من كافة الطوائف قالوا حرام..لم تسلم من ايديهم لا بشر ولا حجاره الا وشوهوها..آثار في مكه والمدينه هدموها..لأنهم يتأثرون ظنوا ان البشر مثلهم 💚
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انعبتكم الصحوة وأقلقت منامكم
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