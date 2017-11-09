كاتب سعودي يكشف كيف حارب تيار الصحوة الآثار واعتبرها شركا وعودة للجاهلية ؟

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صحيفة المرصد:انتقد كاتب سعودي تيار الصحوة في المملكة بسبب ما اعتبره سوء فهم متشدد لمعنى الجاهلية جنى، في رأيه، على تاريخ الجزيرة العربية القديم.

تعظيماً لها يتعارض مع العقيدة

وقال الكاتب السعودي، سعيد السريحي، في مقاله له في صحيفة “عكاظ”، اليوم الخميس، إن المتشددين كانوا يعتبرون “الكشف عن تلك الآثار، تعظيماً لها يتعارض مع العقيدة”.

وأكد السريحي على أن المتشددين كانوا يصنفون العودة إلى تاريخ حقبة ما قبل الإسلام (الجاهلية) في الجزيرة العربية ضرباً من ضروب الجاهلية أيضاً، وأمراً يمكن أن يفضي إلى الشرك.

إلغاء مسمى قسم الآثار

وسلط الكاتب الضوء على مضايقات كان باحثو الآثار يتعرضون لها، حتى في الصروح الأكاديمية، مشيرا إلى أن إدارة إحدى الجامعات أقدمت في السابق على إلغاء مسمى قسم الآثار الذي كان مزمعًا افتتاحه وتحويله إلى قسم الحضارة الإسلامية.

الانفتاح

وفي ظل الانفتاح الذي تشهده السعودية الآن، بدأت الانتقادات تطال تيار الصحوة وسلطت نخب ثقافية سعودية الضوء على الأضرار المترتبة على إهمال الآثار وطمس الهوية الحضارية والثقافية والإنسانية لحواضر الجزيرة العربية.

وكانت إحدى اللجان الثقافية في الجامعة ذاتها، غيرت عنوان محاضرة باحث سعودي من “الآثار في مكة“، إلى عنوان آخر أكثر قبولًا لدى تيار الصحوة؛ وهو “التراث في مكة”، بحسب الكاتب.

حركة التصحيح

وقال السريحي: إن “الاهتمام بتاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام إنما هو جزء من حركة التصحيح التي تقوم بها المملكة، والتي تهدف إلى التأكيد على العمق الحضاري لإنسان هذه الأرض”.

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