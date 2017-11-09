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عاجل : المملكة تطلب من السعوديين الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها فورا وعدم السفر إليها
صحيفة المرصد-واس : صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية؛ فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، كما تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية.
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التعليقات
53 - الشافعي2017-11-09 19:39:47
اقولها وبصراحه وبألم وبشحاعه الحرب الان وبحجة داعش في كل البلدان على السنه وبالاخص السعوديه لانها حجرعثره امام ايران المجوسيه فالخونه العرب موجودين في كل مكان يتكلمون بإسم ايران ونحن لنا الله ؟؟
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52 - 1232017-11-09 19:33:44
ت 22 لو يسفرون ويخرجون من النعيم الى جحيم بلدانهم ان ينقلبو على حكامهم
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51 - الشافعي2017-11-09 19:31:36
اناشدكم ياشعب السعوديه بكل طوائفه كونوا يداً واحده وقلب واحد خلف قيادتكم حتى لا يصير فيكم مثلما صار بالعراق والله البركه بكم وحكومتكم قوتها من قوتكم لا تخذلوا قيادتكم ولا تغركم امريكا وعنترياتها؟؟
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50 - خالد ابو عمر2017-11-09 19:29:13
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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49 - خالد ابو عمر2017-11-09 19:28:17
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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48 - خالد ابو عمر2017-11-09 19:27:29
ابو الذل العبري القمي كل الإجراءات هذي نسويها عشان نفضي لليهود ولا احد يطعن بالظهر كما يفعل ال روافض بكل عصر وقرن وعهد لا يوفون بالعهود ويطعنون بالظهر نفضي المنطقة من الأوساخ ثم نهجم على اسرائيل
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47 - الشافعي2017-11-09 19:24:45
تعليق44 حفظك الله ورعاك والله يأخي قلبي ينزف دماً وألم وحسره من تفكيك العراق والله اشاهد الشيعه البحارنه والشيعه السعوديين يستهزؤن بالسعوديه في كربلاء والله قهر ومرض بس شسوي الجاي من الله حياه الله ؟
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46 - ابو العز الدمشقي2017-11-09 19:23:30
الان الدور على لبنان ....... متى دور إسرائيل ياترى ؟؟؟؟؟؟؟
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45 - الشافعي2017-11-09 19:19:52
ياشعب السعوديه الكريم انتبهوا الى انفسكم والتفوا حول قيادتكم والتفوا حول ملك العزم ومحمد بن سلمان واعتمدوا على انفسكم ولا تثقوا بأمريكا وأمريكا مستعده تسليم السعوديه لايران فالحذر والقوه والايمان؟؟
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44 -2017-11-09 19:18:06
حفظك الله اخي الشافعي من العراق من كيد الكائدين ومن شر الاشرار ومشكور وانتبه لنفسك من هؤلاء المجرمين القتله والذي لايدينون بدين ولا بمذهب
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43 - الشافعي2017-11-09 19:14:39
تعليق 34 الحريري تم تهديده مباشرة من قبل ايران والحريري خاف على نفسه واستقال والحريري اذا عاد الى لبنان يتم تصفيته على يد حزب الله والحريري لن يجرأ التكلم على ايران وحزب الله من لبنان لانه مهدد ؟؟؟
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42 - الشافعي2017-11-09 19:10:09
العراق ضاع وانتهى ياريما العراق بس بالاسم
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41 - الشافعي2017-11-09 19:08:31
اقسم بالله سيارات محمله بالاسلحه تدخل من منفذ الشلامچ من البصره ومنفذ الشيب بالعماره ومنفذ زرباطيه بالكوت ولن يتم تفتيشها بحجة مواد غذائيه للزوار ومن خلال متابعتي لها تم نشرها في صحراء كربلاء
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40 - الشافعي2017-11-09 19:03:15
تعليق34و35 و37 أهل مكه ادرى بشعابها نحن بالعراق ونعرف كل صغيره وكبيره عن ايران والان وفي هذه اللحظات والثواني الايرانيين مسيطرين كربلاء والنجف وبأعداد تجاوزت المليونين بحجة زيارة سيدنا الحسين ؟؟؟؟
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39 - الشافعي2017-11-09 18:58:37
نعم ايران لها اليد الطويله في كل البلدان والله يأخوان شيعه من مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا والبحرين والسعوديه وأندونيسيا وباكستان وافغانستان وعمان يلطمون في كربلاء انهم سرطان في الارض فاحذروا؟؟؟
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38 - الشافعي2017-11-09 18:54:23
ارجوا الحذر ثم الحذر امريكا وايران واسرائيل وبريطانيا يريدون زج وتوريط السعوديه بحرب مع ايران مثلما فعلوا بالعراق وتسليمه لايران ومثلما فعلوا اخيراً بأكراد العراق وخانوهم فالحر تكفيه الاشاره؟؟؟
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37 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-09 18:50:31
حتى يد إيران والاخونج بمصر بسينا يتواجدون ومسلحين وكذلك بليبيا وش اعد وش اخلي!▪
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36 -2017-11-09 18:45:00
فيه دخلاء والدليل كل من هاجم حزب اللات وشيعته في هذا الخبر يتم وضع تحت تعليقاته ديس لايك
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35 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-09 18:43:14
لازم نأخذ الأمور بجدية وهذا واقع ايران لها يد بلبنان وبسوريا وبالعراق و باليمن وغزة ولها اذناب واحزاب تحركهم بالسعودية وبالبحرين وكذلك ايران تتواجد بقطر متعاونه مع حكومتهم واحتلت الاحواز وجزر إمارات
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34 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-09 18:38:08
ننصح سعد الحريري بعدم الذهاب للبنان اتوقع لو ترجع سيضعونك بالسجن او يتم اغتيالك لأنك سني
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( عدد التعليقات 13,407 )33 - العنيد
الله ***الشيعه ومن عاونهم .. حزب الشيطان .. عليكم من الله ماتستحقوون .. ياعياااال الجحووووش .. لعنكم الله
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32 - واضح2017-11-09 18:37:54
شكل ضربة حسونه الاوطه قربت مره واحتمال بكره الصبح او السبت بس السبت اجازة في اسرائيل ممكن الاحد المهم الضربة قريبة مره من حزب المتعه ودام بشار الاسد يقول لن نترك حزب الله وحيد بتنجلد معه يا علوي
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31 -2017-11-09 18:35:36
28- لن يستطيعون ذلك ياريما ورؤوسنا تشم الهواء وفي الماضي والحاضر التاريخ يشهد بذلك هنا اسود وذيابه ولا يهمك كل مايقوله اعلامهم مجرد وهوهه
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30 - ولدالشيوخ2017-11-09 18:33:40
مرعيه يالبنت مرعيه..
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29 -2017-11-09 18:33:37
سوف تعلن الحرب في لبنان بعد اربعة ايام
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28 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-09 18:28:58
حماس اخونجية سمحت بمليشيات شيعية بغزة ومسلحين وهذا مصور مو منا قلنا لكم الاخونج والروافض احباب وهذه حقيقة وادلة يبون يحطون الهلال الشيعي لبنان سوريا عراق بحرين مرورا بمناطق شرقيه بالسعودية وصولا لغزة
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27 - ولدالشيوخ2017-11-09 18:26:01
..Lebanon
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26 - غصن اخضر2017-11-09 18:24:10
الله أعلم نهایة حزب الشیطان قد حانت فهذه العصابه المجرمه التابعه لایران أسست لهدف ضرب البلدان العربیه فکانت أعضم جریمه حاولو تنفیذها فی الثمانینیات هی تفجیر الحرم المکی ولکنها بفضل من الله اجهضت.
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25 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-09 18:23:38
لبنان إلي الضياع والدمار لا قدر الله إذا لم يتظاهرو شعب لبنان ويقفو بوجه نصر الآت وحزبه وكذلك يجب أن يتحركو المسؤولين بلبنان ويرفضو نصر الآت وحزبه ويرفعون عليه دعوه بالامم المتحدة ومجلس بما يسمى الأمن
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24 - عبود أبو الزنود2017-11-09 18:23:23
أنا مرتي لبنانية حامل وبالمشفى ... وحماتي اللبنانية لا تسمح لنا بالسفر حتى ترى المولود إيش أعمل ؟
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( عدد التعليقات 13,407 )23 - العنيد
يارب تجعلها نهاية حزب المجوس وتدميرهم وتشتت شملهم وتجعلهم عبرة لغيرهم انهم لا يعجزونك لقد أفسدوا في الأرض فسادا ..واحفظ بلادنا من كيدهم وشرهم وانصرنا عليهم
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22 -2017-11-09 18:20:18
القنوات الشيعية والعراقية واليمنية والسورية كلها تبح الان ضد مملكتنا الغالية فيجب التاكد من الشيعة المتواجدين لتلك الدول النابحه وتسفيرهم خلال 48 ساعة حتى يكونون عاله ع تلك الدول الوطن وامنه خط احمر
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( عدد التعليقات 13,407 )21 - العنيد
بإذن الله انها نهاية حزب اللات.
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20 - ولدالشيوخ2017-11-09 18:19:48
اوضح وزير الدوله السبهان لشؤون الخليج العربي، ان ميليشيات حزب الشيطان تشارك في كل عمل ارهابي يتهدد السعوديه، مؤكدا ان السعوديه ستستخدم كافة الوسائل السياسيه وغيرها لمواجهة حزب الشيطان..
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19 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-09 18:19:28
مهما كان بلبنان رئيس فالذي يحكم هو نصر الآت وحزبه المليشيات اللي مسلحهم ومدربهم ويدعم من ايران المجوسية الإرهابية يعني حتى لو حطو لبنان رئيس فقط شكليا ماله قرار وحتى جيش لبنان مايقدر يسوي شيء
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18 - ولدالشيوخ2017-11-09 18:13:19
لبنان، الى اين..
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17 - محمد الجعيد2017-11-09 18:12:50
اللي عندة عقار تمليك او نشاط تجاري مشكله
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16 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-09 18:12:15
إسرائيل وضعت حزب الشيطان بلبنان ووضعت حماس الاخونجية بفلسطين ليحرسو إسرائيل وليكون فيه عذر لضرب لبنان وغزة بإطلاق صاروخ لايصيب فقط تحرش
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15 - ولدالشيوخ2017-11-09 18:11:56
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب..
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14 - ولدالشيوخ2017-11-09 18:11:03
..God is enough and yes the agent
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13 - بمرتبة مستشار2017-11-09 18:08:56
شكل الحرب بين السنه والشيعه بتقوم مثل سوريا زالعراق والمساكين بيرحون فيها .. وثلاثة أرباع اللبنانيين مهاجرين لكل أصقاع الارض فمنهم روساء دول وسفراء وتجار واطباء وكل المهن متوفرة في جميع انحاء العالم
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12 - ولدالشيوخ2017-11-09 18:08:08
ان شاء الله..
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11 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-09 18:08:03
لبنان غير صالح للعيش مدام فيه حزب الشيطان يتدخل في كل شيء بلبنان فتضيع الحقوق فمابالك بالمقيم سيكون مهدد بالسرقة القتل التهم الملفقة
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10 - ولدالشيوخ2017-11-09 18:07:49
سمعا وطاعه..
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9 - الصامت2017-11-09 18:06:58
انها الصفعه سترى ياحسن زميره انت واسيادك من هو ابو فهد صلاه الفجر ستكون باذن الله حاسمه حفظ الله ملكنا ومملكتنا وشعبنا
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8 - خالد2017-11-09 17:50:35
هناك اختبار لاخواننا المجنسين من اصل لبناني المتواجدين في لبنان ياترى هل يفضل البقاء في لبنان ام سيعود الى المملكة
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7 - خالد2017-11-09 17:48:13
حفظ الله المملكة من كل شر
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6 - سليمان س2017-11-09 17:47:53
لافائدة في لبنان اسحبوا اموالكم ،،، فما تبحثون عنه موجود ومنتشر في كل مكان
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5 - هلال2017-11-09 17:36:03
الله يستر
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4 - خبير2017-11-09 17:33:32
بعد ما شبعوا من خير السعودية وزير خارجيتها يتهجم عليها إرضاء لإيران وعملاء إيران ! هل تعلمون أن لبنان يملك أكبر إحتياطي من الذهب !ومع ذلك يدعون الفقر والفاقة .
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3 - خلك بعيد حبك يزيد 😊2017-11-09 17:32:56
صباح الليل البحرين طالبين رعاياهم بالمغادره من 3 أيام .
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2 - 22552017-11-09 17:31:11
لي عنده املاك واستثمار ويش يسوي بحالته في لبنان
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( عدد التعليقات 9,898 )1 - الرحااال
حزب الله..جعل من لبنان حقل تجارب ل الحروب 💚
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بواسطة : اخضر
سبعه شالوا الجمل و الجمل ما شالهم...
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