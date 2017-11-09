عاجل : المملكة تطلب من السعوديين الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها فورا وعدم السفر إليها

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صحيفة المرصد-واس : صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية؛ فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، كما تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية.

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