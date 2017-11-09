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النائب العام يكشف عن أحدث تطورات تحقيقات لجنة مكافحة الفساد.. ويعلن إطلاق سراح 7 أشخاص

النائب العام يكشف عن أحدث تطورات تحقيقات لجنة مكافحة الفساد.. ويعلن إطلاق سراح 7 أشخاص
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المرصد 60 6٬748 2 ساعتين

صحيفة المرصد: صرح معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، اليوم بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك:

1-عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
2-تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي وفقاً لما تبين من التحقيقات الاولية.
٣- يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا ، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاثة الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.

ونظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

على أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات. فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت اليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.

إن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

60 - اخضر
2017-11-09 19:52:43
سبعه شالوا الجمل و الجمل ما شالهم
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59 - خالد محمد
2017-11-09 19:51:50
لا تنسون جامعة بيشه وتوظيف الاقارب والوافدين اللي يسوقون بحريم المسؤولين ورواتبهم والسيارات من الجامعة.طبعآ يعتبر فساد ما بعده فساد ولا تنسون الوكيل اللي اعطى بنته سنه خبره عشان تقبل معيده وتتفوق على
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58 -
2017-11-09 19:48:53
احمدالقرني يحق الله الحق لصحابه
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57 -
2017-11-09 19:47:17
يا خنبوقة *** عليك وعلى الأخونجية
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( عدد التعليقات 30,548 )
56 - قلم الحقيقه
2017-11-09 19:46:21
مع السلاااااامة بعد اصابة الأخونجي الأخواني اصابة قاتلة في جبهته.
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( عدد التعليقات 30,548 )
55 - قلم الحقيقه
2017-11-09 19:38:51
والآن الخلااااااا قم اسر روح دور ربعك الأخونجية الأخوان اذا بغيت منهم المساجين أو اللي عن الأنظار مختفين.
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( عدد التعليقات 30,548 )
54 - قلم الحقيقه
2017-11-09 19:35:38
يوم يصبح الوطن هوهامتنا في المواجهة والمجابهة للدفاع عنه وعن حكومته السعودية لآل سعود حكامنالاخلي الوطن منهم وقتها مايهمنا من أمامنا ومن المتحدث ونشهد الله بذلك على أنفسنا وخل هذا الكلام حلق في أذانيك
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( عدد التعليقات 30,548 )
53 - قلم الحقيقه
2017-11-09 19:29:18
أأأأأأأأأأنت خلك رجال شجاع ولو أن هذا الأمر بعيد عن شواربك ولحيتك وفعل لك معرف صاحب عضوية بعدها تعال اهرج مع الرجال.ماهو مرة قحطاني ومرة يماني وثالثة ايراني يالدقسه ههههههههه
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52 - القحطاني
2017-11-09 19:24:13
الحذر ثم الحذر قبل افتراسك.. ثم يحول بك على نارآ لضيه..
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( عدد التعليقات 30,548 )
51 - قلم الحقيقه
2017-11-09 19:18:37
واضح السبب يالأخونجي لأن ربعك الأخونجية أرادوأخذ الوطن الجمل بما حمل لكن الله رد كيدكم في نحوركم وجعل من الأزمة للنظام القطري تكشفكم على حقيقتكم وتسقط عنكم أقنعتكم كان من نتاجها بعض من دعاتك في السجون
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( عدد التعليقات 30,548 )
50 - قلم الحقيقه
2017-11-09 19:18:36
واضح السبب يالأخونجي لأن ربعك الأخونجية أرادوأخذ الوطن الجمل بما حمل لكن الله رد كيدكم في نحوركم وجعل من الأزمة للنظام القطري تكشفكم على حقيقتكم وتسقط عنكم أقنعتكم كان من نتاجها بعض من دعاتك في السجون
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49 - القحطاني
2017-11-09 19:07:02
كان سلمته ترى الملعون حاسك.. والله مايسلمك من ذنب وخطيه. جاهده واعلن بوجهه قو باسك.. قبل ماتارد على حوض المنيه..
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48 - الشارف الغرياني
2017-11-09 19:04:46
ماهو السبب بعدم وجود اخواني ملتحي من ضمن قائمه الفساد ايوه والله هاذي لم تخطر في البال
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47 - القحطاني
2017-11-09 19:03:00
انتبه لاتسلم الشيطان راسك.. ثم يقودك مثل قودك للمطيه.
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( عدد التعليقات 30,548 )
46 - قلم الحقيقه
2017-11-09 18:57:15
وهؤلاء الأخونجية من دعاة الاخوان الأخوان فسادهم فساد سرطاني قاتل للوطن بأكمله وبما فيه.ومن هنا القضاء عليهم واجب شرعي وواجب وطني لأنهم خونة عملاء طابور خامس يأتمرون بأمر أعداء بلادنا ايران قطر تركيا
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45 - ..
2017-11-09 18:56:06
ومين المفرج عنهم ؟
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( عدد التعليقات 30,548 )
44 - قلم الحقيقه
2017-11-09 18:54:15
ليس هناك الا هيئة كبار علمائنا حفظهم ورعاهم الله وماعداهم فهم أخونجيين حزبيين لهم توجهات سياسية عدوانية ضد بلادنا وحكامنا رعاهم الله.هؤلاء من ذكرهم ولي العهد وتوعدهم بالقضاء عليهم لأنهم يستهدفون الوطن
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43 - ابو موسى
2017-11-09 18:49:08
هؤلاء كلهم كبار هوامير البلد .. يعني 100 مليار فقط !!!!!!!!!!!
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42 - الفاهم
2017-11-09 18:45:35
انظرو الى غالب المتهمين هل هم اصحاب توجه ديني او يدعون الى التمسك بالشريعة وحتى من تلبس بالدين هم معروفون لدى العلماء ولم تكن لهم يد في عهد المخلصين كا ابن باز رحمه الله بل صالو وجالو بعد موت الشيخين
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41 -
2017-11-09 18:45:30
يا خنبوقة انتبه لايطق فيك عرق قال اخونجيه هل المفسدين الذين تم القبض عليهم من قبل مكافحة الفساد اخونجية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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( عدد التعليقات 30,548 )
40 - قلم الحقيقه
2017-11-09 18:44:05
اللهم عليك بقطيع الأخونجية الأخوان أن تحصيهم عددآ وتقتلهم بددآ ولاتغادر منهم أحدآ.اللهم انهم أرادو بلادنا وحكامنا آل سعود بالشر وناصبوهم كل عداء اللهم عليك بهم فانهم لايعجزونك كلاب تركيا وقطر وتميم .
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( عدد التعليقات 30,548 )
39 - قلم الحقيقه
2017-11-09 18:38:40
يجب أن يشمل القضاء على الفساد والفاسدين في بلادنا من لهم عقارات وأملاك من دعاة الأخونجية في تركيا يبيعون ويشترون فيها اضافة لجمعياتهم الأخونجية الأخوانية المشتركة مع جمعيات قطرية يديرها النظام القطري.
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38 - ابوخالد
2017-11-09 18:34:24
كلنا ثقه وأمل بسمو ولي العهد الامين الامير محمد بن سلمان رجل المرحله والشخصيه القادره على النهوض بالبلد ****
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37 - ياخساره ياخساره...
2017-11-09 18:33:55
تعليق مخالف
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36 - قلم الحقيقه
2017-11-09 18:33:50
الأخونجية الأخوان قطع الله نسلهم وأبادهم من على وجه الأرض فسادهم فاق كل فاسد ومفسد لاأموال ولاأراضي ولاعقارات فسادهم سرطان قاتل داخل جسم الوطن المملكة العربية السعودية لقتله واسقاطه لاسمح الله.
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35 - تأبط شراَ
2017-11-09 18:33:36
يقولك في التحقيقات الأولية فقط 100 مليار وشوف عيني انها بتصك 2 ترليون دولار
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34 - الثقفي
2017-11-09 18:31:19
المبلغ يحل مشكلة الاسكان وينشئ بنى تختيه متطوره وخدمات صحيه ومستشفيات اذا تم استعماله صح وبدون فاسدين 😎
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33 -
2017-11-09 18:29:43
لا يوجد واحد ملتحي ثوبه قصير من ظمن قائمه الموقوفين الاخيره بتهم الفساد يامن تحاربون اهل الدين
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32 - الثقفي
2017-11-09 18:29:41
كلهم ليبراليين 😎
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31 - فهد
2017-11-09 18:28:55
مبلغ 100مليار كبير ويحل الازمه الاقتصاديه
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30 - الثقفي
2017-11-09 18:28:54
العيسى يطالب بمحاسبة المعلمين الفاسدين****😎
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29 - الثقفي
2017-11-09 18:26:46
م 21 كلامك 👍🏻 اصبت والله 😎
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28 - فهد
2017-11-09 18:26:16
ملف الفساد كبير ويجب عدم اشاعه ثقافه الفساد بالبلد لان الفساد الاقتصادي قديم ويحتاج الى جهود وصبر
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27 - الثقفي
2017-11-09 18:25:44
تعليق مخالف
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26 -
2017-11-09 18:25:11
ت19 قلم الحقيقه القائمه المشموله باصحاب ***لا يوجد بينهم واحد ملتحي وقصير ثوب كلهم من نفس تعليقاتك ودعواتك يدعون بدمقراطيه وفي نفس الوقت هم اهل ا****
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25 - الثقفي
2017-11-09 18:25:05
م 12 زاح يعلن عنهم في حينه وكل شي في وقته حلو 😎
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24 - مواطن غيور
2017-11-09 18:23:07
عجيب اطلب شاهي تعطوني حليب🤔
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23 - سبحان الله كل يفكر حسب عقله
2017-11-09 18:22:28
تعليق 18 له سنتين يردد في هذي الكلمتين اخوجني لحية طويلة ولحية قصيرة . ونسي او يتناسى بانه يوم من الأيام كان يطبل لدعاة الاخوان . كان يقول الله يخلي دعتنا ومشايخنا ولان يتبرا منهم
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22 - صالح
2017-11-09 18:22:16
نرجو عدم فتح ملف الفساد علني والتحقيقات الجاريه لابد ان تكون سريه وذلك للحفاظ على سمعه المتهمين وعدم فضحهم لان يوجد من يشمت بهم وباسرهم والتفاهم مع المتهمين وارجاع المبالغ ***الى خزينه الدوله
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( عدد التعليقات 30,548 )
21 - قلم الحقيقه
2017-11-09 18:21:17
واحد من دعاة الأخونجية البارزين ولاهو من المقبوض عليهم مؤخرآ وتم ايداعهم السجن هالأيام ماله حس وله خبر ماندري عنه هو لحق ربعه وتم سجنه ولا هرب خارج الحدود أو انه خاشع قاضب أرضه وبيته ولاعن شياطينه.
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20 -
2017-11-09 18:17:00
افااااا 100 مليار بس ... كنت اظن انها فوق 1000 مليار ( ترلييون )
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( عدد التعليقات 30,548 )
19 - قلم الحقيقه
2017-11-09 18:15:20
أهم شيء الأخونجية دعاة الأخوان الخونة الأشرار الارهابيين وقطيعهم مايخرج منهم ولا لحية أو قصير ثوب.
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18 - المبلغ صغير جدا
2017-11-09 18:14:12
100 مليار دولار ) أراضي وعقارات ومشاريع متعثرة وتوظيف وتستر وفيز ووافدين وتجارة رديئة واخرها هذا المبلغ الصغير . هذولا للأسف**** تريليونات الدولارات
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17 - loving liberal
2017-11-09 18:10:49
ويش عقبه بعد ماتدمرة الدوله واوشكة على الانهياروالمواطنين احرموا لعقود من حقوقهم وحل الجفاف والدماروالحرث انتهى والنسل وتغلغل الفقر في المجتمع مانقول الا الله يدمرالظالمين الذين صاروا عائق للحق
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16 - أبو مشعل
2017-11-09 18:10:42
شي رائع وغيرمسبوق القبض على كبار الشخصيات والأمراء وإعادة المال إلى خزينة الدولة ولكن السوال هل سيعود هذا الأمر على الموطنين بالفائدة من ناحية الوظائف والبطالة وانشاء الطرق والمساكن والصحة والتعليم
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15 - ابو فالح
2017-11-09 18:08:44
من هؤلاء السبعه !!!!!!
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14 - قوة
2017-11-09 18:06:01
منهم السبعه أرجو ذكر أسمائهم
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13 - رؤية وتحول
2017-11-09 18:03:18
الله يقويكم ... والله يوفق أبو فهد وأبو سلمان ... والله ثم والله لأثلجوا صدورنا بهذه القرارات الشجاعه والجريئة وأعادوا للدوله وللنظام هيبته وقوته . لله دركم ..
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12 - عبدالله الاحمد
2017-11-09 18:00:36
طيب من هم السبعة ولا الشغلة تشويق كاننا نتابع مسلسل افصحوا عن السبعة من حقهم الناس تعرف انهم براءة
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11 - مراقب
2017-11-09 17:58:21
اتمني توصلو للتعليم وفسادة من مدراء ادارات وأقسام فساد بوظائف وعقود ومصاريف انتدابات وهمية واستخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية
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10 - -
2017-11-09 17:57:55
الحد قطع أيديهم
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9 - علي القاضي
2017-11-09 17:57:13
تعليق مخالف
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8 - مواطن
2017-11-09 17:56:01
لماذا يتم التحفظ على باقي الاسماء من الموقوفين اليس الواجب ذكر اسمائهم ونشرها في الصحف كي يعلم المواطن من هو ***في هذا الوطن وكذلك اسوه بما تم نشره من اسماء سابقة ام يوجد تحفظ عليهم نريد الشفافية
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7 - احمد ال محيا
2017-11-09 17:54:10
الله يسمع منك يا تعليق رقم 1 انه على كل شيئ قدير .
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6 - مراقب
2017-11-09 17:52:31
الله يعطينا ويرزقنا الامطار في موسم الوسم واساله تعالى ان يسقي العباد والبلاد
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5 - مواطن
2017-11-09 17:52:08
اللهم لك الحمد كل *** له يوم يقع فيه ****اموال الشعب والوطن تعثر المشاريع وزاد الفقر والبطاله بين المجتمع بسببكم ****
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4 - صانع حلوى
2017-11-09 17:49:39
تم القبض عليهم وبالاسماء وهذي حاجه طيبه وياليت السبعه اللي طلعو براءه تبينو أسمائهم عدلا في حقهم
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3 - فرجك يارب
2017-11-09 17:45:06
اتمني توصلو للتعليم وفسادة من مدراء ادارات وأقسام فساد بوظائف وعقود ومصاريف انتدابات وهمية واستخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية
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2 - ياليل ابولمبه
2017-11-09 17:44:14
زبدة الكلام منهم السبعه الذي تم اطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدله !والمفروض مثلما نشرت اسمائهم عند القبض عليهم بتهمة الفساد نشر اسماء من تم اطلاق سراحهم كنوع من رد الأعتبار المبدئي ولا رجعنا للملمة لأمور
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1 - محمد بن سعد
2017-11-09 17:43:21
الله يعطينا ويرزقنا الامطار في موسم الوسم واساله تعالى ان يسقي العباد والبلاد
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آخر تعليق
بواسطة : ❗️🤔❗️

وماذا تقول عن الخلفاء الراشدين ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان هل هم...
بواسطة : اخضر

سبعه شالوا الجمل و الجمل ما شالهم...
بواسطة : سميه

ياملغك يامفرح اطلع لو يوم واحد بالأسبوع مليت من الغثثين الموجودين كل وقت 😷...
بواسطة : بدور

عندمآ تثقَ بأن / اللهَ ،، قريبَ جداً.. كلَ الاشًيأءء تُصبح بـ خير..🍃☘🍃...
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صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

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اخبار صحية
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بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

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