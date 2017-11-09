النائب العام يكشف عن أحدث تطورات تحقيقات لجنة مكافحة الفساد.. ويعلن إطلاق سراح 7 أشخاص
صحيفة المرصد: صرح معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، اليوم بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك:
1-عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
2-تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي وفقاً لما تبين من التحقيقات الاولية.
٣- يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا ، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاثة الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.
ونظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
على أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات. فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت اليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.
إن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.
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التعليقات
سبعه شالوا الجمل و الجمل ما شالهم
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لا تنسون جامعة بيشه وتوظيف الاقارب والوافدين اللي يسوقون بحريم المسؤولين ورواتبهم والسيارات من الجامعة.طبعآ يعتبر فساد ما بعده فساد ولا تنسون الوكيل اللي اعطى بنته سنه خبره عشان تقبل معيده وتتفوق على
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احمدالقرني يحق الله الحق لصحابه
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يا خنبوقة *** عليك وعلى الأخونجية
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مع السلاااااامة بعد اصابة الأخونجي الأخواني اصابة قاتلة في جبهته.
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والآن الخلااااااا قم اسر روح دور ربعك الأخونجية الأخوان اذا بغيت منهم المساجين أو اللي عن الأنظار مختفين.
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يوم يصبح الوطن هوهامتنا في المواجهة والمجابهة للدفاع عنه وعن حكومته السعودية لآل سعود حكامنالاخلي الوطن منهم وقتها مايهمنا من أمامنا ومن المتحدث ونشهد الله بذلك على أنفسنا وخل هذا الكلام حلق في أذانيك
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أأأأأأأأأأنت خلك رجال شجاع ولو أن هذا الأمر بعيد عن شواربك ولحيتك وفعل لك معرف صاحب عضوية بعدها تعال اهرج مع الرجال.ماهو مرة قحطاني ومرة يماني وثالثة ايراني يالدقسه ههههههههه
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الحذر ثم الحذر قبل افتراسك.. ثم يحول بك على نارآ لضيه..
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واضح السبب يالأخونجي لأن ربعك الأخونجية أرادوأخذ الوطن الجمل بما حمل لكن الله رد كيدكم في نحوركم وجعل من الأزمة للنظام القطري تكشفكم على حقيقتكم وتسقط عنكم أقنعتكم كان من نتاجها بعض من دعاتك في السجون
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واضح السبب يالأخونجي لأن ربعك الأخونجية أرادوأخذ الوطن الجمل بما حمل لكن الله رد كيدكم في نحوركم وجعل من الأزمة للنظام القطري تكشفكم على حقيقتكم وتسقط عنكم أقنعتكم كان من نتاجها بعض من دعاتك في السجون
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كان سلمته ترى الملعون حاسك.. والله مايسلمك من ذنب وخطيه. جاهده واعلن بوجهه قو باسك.. قبل ماتارد على حوض المنيه..
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ماهو السبب بعدم وجود اخواني ملتحي من ضمن قائمه الفساد ايوه والله هاذي لم تخطر في البال
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انتبه لاتسلم الشيطان راسك.. ثم يقودك مثل قودك للمطيه.
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وهؤلاء الأخونجية من دعاة الاخوان الأخوان فسادهم فساد سرطاني قاتل للوطن بأكمله وبما فيه.ومن هنا القضاء عليهم واجب شرعي وواجب وطني لأنهم خونة عملاء طابور خامس يأتمرون بأمر أعداء بلادنا ايران قطر تركيا
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ومين المفرج عنهم ؟
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ليس هناك الا هيئة كبار علمائنا حفظهم ورعاهم الله وماعداهم فهم أخونجيين حزبيين لهم توجهات سياسية عدوانية ضد بلادنا وحكامنا رعاهم الله.هؤلاء من ذكرهم ولي العهد وتوعدهم بالقضاء عليهم لأنهم يستهدفون الوطن
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هؤلاء كلهم كبار هوامير البلد .. يعني 100 مليار فقط !!!!!!!!!!!
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انظرو الى غالب المتهمين هل هم اصحاب توجه ديني او يدعون الى التمسك بالشريعة وحتى من تلبس بالدين هم معروفون لدى العلماء ولم تكن لهم يد في عهد المخلصين كا ابن باز رحمه الله بل صالو وجالو بعد موت الشيخين
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يا خنبوقة انتبه لايطق فيك عرق قال اخونجيه هل المفسدين الذين تم القبض عليهم من قبل مكافحة الفساد اخونجية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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اللهم عليك بقطيع الأخونجية الأخوان أن تحصيهم عددآ وتقتلهم بددآ ولاتغادر منهم أحدآ.اللهم انهم أرادو بلادنا وحكامنا آل سعود بالشر وناصبوهم كل عداء اللهم عليك بهم فانهم لايعجزونك كلاب تركيا وقطر وتميم .
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يجب أن يشمل القضاء على الفساد والفاسدين في بلادنا من لهم عقارات وأملاك من دعاة الأخونجية في تركيا يبيعون ويشترون فيها اضافة لجمعياتهم الأخونجية الأخوانية المشتركة مع جمعيات قطرية يديرها النظام القطري.
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كلنا ثقه وأمل بسمو ولي العهد الامين الامير محمد بن سلمان رجل المرحله والشخصيه القادره على النهوض بالبلد ****
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الأخونجية الأخوان قطع الله نسلهم وأبادهم من على وجه الأرض فسادهم فاق كل فاسد ومفسد لاأموال ولاأراضي ولاعقارات فسادهم سرطان قاتل داخل جسم الوطن المملكة العربية السعودية لقتله واسقاطه لاسمح الله.
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يقولك في التحقيقات الأولية فقط 100 مليار وشوف عيني انها بتصك 2 ترليون دولار
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المبلغ يحل مشكلة الاسكان وينشئ بنى تختيه متطوره وخدمات صحيه ومستشفيات اذا تم استعماله صح وبدون فاسدين 😎
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لا يوجد واحد ملتحي ثوبه قصير من ظمن قائمه الموقوفين الاخيره بتهم الفساد يامن تحاربون اهل الدين
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كلهم ليبراليين 😎
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مبلغ 100مليار كبير ويحل الازمه الاقتصاديه
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العيسى يطالب بمحاسبة المعلمين الفاسدين****😎
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م 21 كلامك 👍🏻 اصبت والله 😎
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ملف الفساد كبير ويجب عدم اشاعه ثقافه الفساد بالبلد لان الفساد الاقتصادي قديم ويحتاج الى جهود وصبر
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ت19 قلم الحقيقه القائمه المشموله باصحاب ***لا يوجد بينهم واحد ملتحي وقصير ثوب كلهم من نفس تعليقاتك ودعواتك يدعون بدمقراطيه وفي نفس الوقت هم اهل ا****
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م 12 زاح يعلن عنهم في حينه وكل شي في وقته حلو 😎
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عجيب اطلب شاهي تعطوني حليب🤔
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تعليق 18 له سنتين يردد في هذي الكلمتين اخوجني لحية طويلة ولحية قصيرة . ونسي او يتناسى بانه يوم من الأيام كان يطبل لدعاة الاخوان . كان يقول الله يخلي دعتنا ومشايخنا ولان يتبرا منهم
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نرجو عدم فتح ملف الفساد علني والتحقيقات الجاريه لابد ان تكون سريه وذلك للحفاظ على سمعه المتهمين وعدم فضحهم لان يوجد من يشمت بهم وباسرهم والتفاهم مع المتهمين وارجاع المبالغ ***الى خزينه الدوله
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واحد من دعاة الأخونجية البارزين ولاهو من المقبوض عليهم مؤخرآ وتم ايداعهم السجن هالأيام ماله حس وله خبر ماندري عنه هو لحق ربعه وتم سجنه ولا هرب خارج الحدود أو انه خاشع قاضب أرضه وبيته ولاعن شياطينه.
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افااااا 100 مليار بس ... كنت اظن انها فوق 1000 مليار ( ترلييون )
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أهم شيء الأخونجية دعاة الأخوان الخونة الأشرار الارهابيين وقطيعهم مايخرج منهم ولا لحية أو قصير ثوب.
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100 مليار دولار ) أراضي وعقارات ومشاريع متعثرة وتوظيف وتستر وفيز ووافدين وتجارة رديئة واخرها هذا المبلغ الصغير . هذولا للأسف**** تريليونات الدولارات
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ويش عقبه بعد ماتدمرة الدوله واوشكة على الانهياروالمواطنين احرموا لعقود من حقوقهم وحل الجفاف والدماروالحرث انتهى والنسل وتغلغل الفقر في المجتمع مانقول الا الله يدمرالظالمين الذين صاروا عائق للحق
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شي رائع وغيرمسبوق القبض على كبار الشخصيات والأمراء وإعادة المال إلى خزينة الدولة ولكن السوال هل سيعود هذا الأمر على الموطنين بالفائدة من ناحية الوظائف والبطالة وانشاء الطرق والمساكن والصحة والتعليم
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من هؤلاء السبعه !!!!!!
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منهم السبعه أرجو ذكر أسمائهم
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الله يقويكم ... والله يوفق أبو فهد وأبو سلمان ... والله ثم والله لأثلجوا صدورنا بهذه القرارات الشجاعه والجريئة وأعادوا للدوله وللنظام هيبته وقوته . لله دركم ..
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طيب من هم السبعة ولا الشغلة تشويق كاننا نتابع مسلسل افصحوا عن السبعة من حقهم الناس تعرف انهم براءة
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اتمني توصلو للتعليم وفسادة من مدراء ادارات وأقسام فساد بوظائف وعقود ومصاريف انتدابات وهمية واستخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية
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الحد قطع أيديهم
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تعليق مخالف
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لماذا يتم التحفظ على باقي الاسماء من الموقوفين اليس الواجب ذكر اسمائهم ونشرها في الصحف كي يعلم المواطن من هو ***في هذا الوطن وكذلك اسوه بما تم نشره من اسماء سابقة ام يوجد تحفظ عليهم نريد الشفافية
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الله يسمع منك يا تعليق رقم 1 انه على كل شيئ قدير .
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الله يعطينا ويرزقنا الامطار في موسم الوسم واساله تعالى ان يسقي العباد والبلاد
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اللهم لك الحمد كل *** له يوم يقع فيه ****اموال الشعب والوطن تعثر المشاريع وزاد الفقر والبطاله بين المجتمع بسببكم ****
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تم القبض عليهم وبالاسماء وهذي حاجه طيبه وياليت السبعه اللي طلعو براءه تبينو أسمائهم عدلا في حقهم
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اتمني توصلو للتعليم وفسادة من مدراء ادارات وأقسام فساد بوظائف وعقود ومصاريف انتدابات وهمية واستخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية
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زبدة الكلام منهم السبعه الذي تم اطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدله !والمفروض مثلما نشرت اسمائهم عند القبض عليهم بتهمة الفساد نشر اسماء من تم اطلاق سراحهم كنوع من رد الأعتبار المبدئي ولا رجعنا للملمة لأمور
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الله يعطينا ويرزقنا الامطار في موسم الوسم واساله تعالى ان يسقي العباد والبلاد
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