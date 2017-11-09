الرئيسية / شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!
شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!
صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو لحظة سقوط رئيس وزراء اليابان أثناء لعبه الجولف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بدا وكأنه لا يراه .
وظهر “آبي” في الفيديو وهو يحاول ضرب كرة الجولف، بينما الرئيس الأمريكي يسير مبتعداً ، مما جعل “آبي” يحاول الخروج من حفرة الجولف للحاق به.. ويبدو أنه تحرك بسرعة وبدون حذر لأنه سقط على ظهره داخل الحفرة الرملية .
وكل هذا و”ترامب” يتحرك مبتعداً وبدون أن يلتفت لعدم وجود رئيس الوزراء الياباني معه أو بالقرب منه.
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التعليقات
5 - ___2017-11-09 19:32:15
تكدس الغباااء وقلة الحياااااء
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4 - بقاياجروح2017-11-09 19:17:43
ها الجاباني عفريت يعني شوفوني تراني طحت
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3 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-09 18:49:51
Does anyone here speak Arabic ....🙋
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2 - فهد الاحمدي2017-11-09 18:33:59
ترامب هذا ***ولا يعرف الفزعه
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1 - مواطن غيور2017-11-09 18:30:20
عجيب ترامب
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آخر تعليق
بواسطة : اخضر
سبعه شالوا الجمل و الجمل ما شالهم...
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