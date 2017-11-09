شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو لحظة سقوط رئيس وزراء اليابان أثناء لعبه الجولف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بدا وكأنه لا يراه .

وظهر “آبي” في الفيديو وهو يحاول ضرب كرة الجولف، بينما الرئيس الأمريكي يسير مبتعداً ، مما جعل “آبي” يحاول الخروج من حفرة الجولف للحاق به.. ويبدو أنه تحرك بسرعة وبدون حذر لأنه سقط على ظهره داخل الحفرة الرملية .

وكل هذا و”ترامب” يتحرك مبتعداً وبدون أن يلتفت لعدم وجود رئيس الوزراء الياباني معه أو بالقرب منه.

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