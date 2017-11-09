أول تعليق لـ “السبهان” بعد مطالبة المملكة رعاياها مغادرة لبنان : الإجراءات مستمرة حتى عودة الأمور لنصابها الطبيعي!

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صحيفة المرصد: قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أن كل الإجراءات ستُتخذ تباعا، حتى تعود الأمور لنصابها الطبيعي.

ونشر السبهان تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. قال فيها: “إن كل الإجراءات المتخذة تباعا وفي تصاعد مستمر ومتشدد حتى تعود الأمور لنصابها الطبيعي”.

وجاء ذلك بعد مطالبة المملكة اليوم رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرته في أقرب فرصةونصحت مواطنيها بعدم السفر إليه، من أي وجهة دولية.