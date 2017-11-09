بالفيديو .. كويتي يفجر أزمة داخل “ستوديو” بسبب الهلال
صحيفة المرصد : تمنى الكويتي محسن غانم العنزي، محلل برنامج الديربي على قناة atv ومدير الكرة السابق بنادي القادسية الكويتي، فوز أوراوا ريدز الياباني على الهلال السعودي بنهائي دوري أبطال آسيا.
جاءت تصريحات محسن غانم بعد أيام من إعلان عضو المركز الإعلامي بنادٍ كويتي أنه غير مضطر لتشجيع الهلال.
وأثار تصريح محسن غانم ردود فعل غاضبة حتى داخل ستوديو البرنامج؛ إذ اختلف معه الضيوف ومقدم الحلقة.
وقال غانم إنه “شجع منتخب السعودية أمام اليابان في المباراة الحاسمة؛ لكنه غير مضطر لتشجيع الهلال، فالأمر هنا ليس له علاقة بالوطنية أو العروبة.
وتداول سعوديون عبر موقع التواصل تويتر، فيديو تصريحات محسن غانم بغضب وسخرية.
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محسن غانم لـ #الديربي: إن شاء الله اوراوا ياخذ الكاس ! pic.twitter.com/clwXGd42rx— الديربي (@Alderby_ATV) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧
📺 رد قاسي من مبارك الدوسري على محسن غانم بعد ان تمنى ان اوراوا يفوز#الهلال #النصر #الديربي #قناة_atv #السعودية pic.twitter.com/14Ct2q5qIW— قناة atv (@atvkw) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
أن شاء الله وكما هو متوقع يفوز اوراو سدني
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هو صادق .. كلامه
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بقريح يا محسن انت وتشجيعك .. الهلال ما هو محتاج تشجيعك يا قويطي شجع ناديك الغادسيه اصرف لك
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هاشتاق#كلنا اوراوا يتصدر الهاشتاقات العربيه والعالميه والفضائيه المصدر شينق بنق اليابانيه
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تعليق25 شفت تعليق26 ماعندهم وطنية لاانتماء ولاحتى دجاج ههههههههههههه
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هين يابصلان الوعد الغزو القادم ان قدرت تاصل حفر الباطن
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هين يابصلان الوعد الغزو القادم ان قدرت تاصل حفر الباطن
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تعليق ٢٥ .. انت طز فيك في طاقيتك يا محلي 😁
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صدقوني والله العظيم انا اشجع الاهلي من عرفت نفسي. لكن يسمحون لي اي مواطن سعودي او عربي لا يشجع فريق الزعيم في هذا المحفل فيسمح لي ان أقول له طز فيك وفِي وطنيتك نعم هذي وطنيه في الطراز الاول الله ينصره
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التشجيع ما له دخل بالعروبه ولا بالعنصريه لأنها مجرد لعبه لا أقل ولا أكثر مع تمنياتي بالتوفيق للفريق الياباني والفوز الساحق وبعدد كبير من الأهداف وبهزيمة مذلة للهلال .
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كلامه منطقي ولا غبار عليه
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ايش عند الكوايته هالفتره طولوها !!
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انا غير مضطر بأن اشجع الهلال هذا ليس من شئوني ولا شأن لي فيه بالبيت ...
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نادي الهلال مقبل على مباراتين في نهائي القارة الاسيوية والممثل الوحيد للكورة العربية باسم بلدنا المملكة العربية السعودية . وهذي الصحيفة تنتقي المواضيع التي تأثر على الفريق في البطولة وتنشرها بكل سذاجة
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الله يرحم الاعلام ويرحم مثقفينه معقوله في عقول لدرجة هذي وامام مشاهدين
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بالتوفيق لاوراورا نادي ممتع جدا
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ارجوا ان نترفع عن السب و الالفاظ الي مالها داعي، غريبة وين الرقابة
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اقزام اسيا لا احد ينظر لوجهات نظرهم وزعيم اسيا ونادي القرن قاهر الكثير كم من عين ابكى وكم من ضغط رفع لله درك يازعيم آسيا اشغلت العالم من محبين وأعداء ولا غرابة
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بالتوفيق للمنتخب السعودي و للفريق الياناني اوراوا العريق😎✌
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إذا أتتني مذمةً من ناقصاً فهي شهادةً لي بأني كاملاٍ وهزيمةًالهلال بطولة لكل من هو ضده ويكفي أن الهلال دائماً يزرع البسمةًعلى شفاة الجماهير بأشكالها في فوزه وخسارته ويجب أن يكون سفير للأمم المتحدة
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تعليق مخالف
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كلنا أوراوا الهلال زعيم على نفسه
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من حق أي شخص أن يتمنى فوز أوراوا على الهلال ➖ لكن لا تصل إلى إقامة الولاءم والإحتفالات بخسارة الهلال ➖ أنا كنصراوي أتمنى أن يطول تميزي عن المنافس (بالعالمية) وبعدد مرات فوزي بالدور بواقع (١٦) دوري😁
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الهلال البطل قاهر كثير من الناس في الداخل و الخارج بدون ذكر مشعي للانديه بلا تعصب لكم متمني لهزيمة الهلال من الداخل خل عندك وطنيه ولم هم بالخارج عليك محبت المسلمين
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شكله عكف .
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مادام اسمه غانم فهو لايشرف اي سعودي اصيل بعدين الهلال يجعل اعدائه دائمآ في الخلف و لا يلتفت لهرجهم الضغين الجنسيه الكويته حرام عليك مكانك في قم في ايران ياطفيلي ارجع الى اصلك هو لاينتمي للعروبة زاحف
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نصراوي يمثل نفسه
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رغم اني اصنف هلالي شبه متعصب لكن اشوف انه من حقه يشجع اي فريق يبيه لانه عندنا سعوديين من فئه معينه يشجعون ويدعمون فرق ضد انديه وطنهم مع ان هذه الانديه بيننا وبينهم مشاكل قويه لاغرابه الناجح محارب
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نعم من حقه يشجع النادي الي يفضله وانا واحد أتمنى هزيمة الهلال من كل قلبي الهلال لا يمثلني
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سلام، ليش الاحتقان، كل واحد له ميول وهو حر فيها في حدود الادب والاحترام، واذا هو ضد الهلال، فيه كويتيين كثير يتمنون فوز الهلال من باب انه فريق خليجي وحب في السعودية، تحياتي لمحسن والشعب الكويتي الحبيب
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تحياتي للجميع ... احد يوصي شي من هانوي . ومبروك علينا محاربة الفساد . والفوز للهلال الزعيم باذن الله ، وتحياتي للمنتقدين . وخاصة للعنيد صبحك الله بالخير او مساك الله بالخير .
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تفاهات متكررة. ناس تنجرف وراء عواطفها ولاتحكم العقل. قبيلة وعنصرية بدون تفكير. والله يؤسفني أن اتعامل مع غير مسلمين ولكن تعاملهم وكثير من اخلاقهم من تعاليم ديننا. أهلاوي واتمنى الهلال يلجم الحاقدين.
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