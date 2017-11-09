بالفيديو .. كويتي يفجر أزمة داخل “ستوديو” بسبب الهلال

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صحيفة المرصد : تمنى الكويتي محسن غانم العنزي، محلل برنامج الديربي على قناة atv ومدير الكرة السابق بنادي القادسية الكويتي، فوز أوراوا ريدز الياباني على الهلال السعودي بنهائي دوري أبطال آسيا.

جاءت تصريحات محسن غانم بعد أيام من إعلان عضو المركز الإعلامي بنادٍ كويتي أنه غير مضطر لتشجيع الهلال.

وأثار تصريح محسن غانم ردود فعل غاضبة حتى داخل ستوديو البرنامج؛ إذ اختلف معه الضيوف ومقدم الحلقة.

وقال غانم إنه “شجع منتخب السعودية أمام اليابان في المباراة الحاسمة؛ لكنه غير مضطر لتشجيع الهلال، فالأمر هنا ليس له علاقة بالوطنية أو العروبة.

وتداول سعوديون عبر موقع التواصل تويتر، فيديو تصريحات محسن غانم بغضب وسخرية.

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