من بينها ألعاب وواي فاي .. شاهد: آخر تطورات مشروع واجهة جدة البحرية

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صحيفة المرصد: كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن آخر مراحل تطوير واجهة جدة البحرية.

وأوضحت الإمارة خلال مقطع فيديو وثقته أن المشروع بطول 4.5 كلم وينقسم إلى 7 ساحات هي النورس والأصداف والتوحيد والرمال واللؤلؤ، والصياد والخليج، بطول 4.5 كيلومتر، وبها جسر مشاه بطول 630 متر وعدة مجسمات ونوافير .

ويضم المشروع مرافئ للتنزه في ساحة اللؤلؤ، وتتميز ساحة الرمال بوجود شاطئين بها للسباحة ويوجد بواجهة جدة البحرية الكثير من نقاط شواحن الجولات، كما سيتم تغطيتها بـ”واي فاي” إنترنت، إضافة إلى تمكين سهولة الوصول إليها لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سيكون هناك مستقبلا، قوارب صغيرة و”جيت سكي” وألعاب بحرية للاستفادة منها للقيام برحلات بحرية قصيرة.

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