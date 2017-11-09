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من بينها ألعاب وواي فاي .. شاهد: آخر تطورات مشروع واجهة جدة البحرية

من بينها ألعاب وواي فاي .. شاهد: آخر تطورات مشروع واجهة جدة البحرية
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المرصد 8 1٬107 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن آخر مراحل تطوير واجهة جدة البحرية.
وأوضحت الإمارة خلال مقطع فيديو وثقته أن المشروع بطول 4.5 كلم وينقسم إلى 7 ساحات هي النورس والأصداف والتوحيد والرمال واللؤلؤ، والصياد والخليج، بطول 4.5 كيلومتر، وبها جسر مشاه بطول 630 متر وعدة مجسمات ونوافير .
ويضم المشروع مرافئ للتنزه في ساحة اللؤلؤ، وتتميز ساحة الرمال بوجود شاطئين بها للسباحة ويوجد بواجهة جدة البحرية الكثير من نقاط شواحن الجولات، كما سيتم تغطيتها بـ”واي فاي” إنترنت، إضافة إلى تمكين سهولة الوصول إليها لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما سيكون هناك مستقبلا، قوارب صغيرة و”جيت سكي” وألعاب بحرية للاستفادة منها للقيام برحلات بحرية قصيرة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 - كيف الحال ؟؟؟
2017-11-09 21:32:14
دام فيها شواحن وواي فاي ....؟؟؟؟ فلننس الموضوع ... صدقوني مانلاقي فراغ على الكورنيش ... وبيحتله التكارين والوافدين وبتلاقونهم مسنترين 24 ساعه .. وزين إذا ماطردونا إذا رحنا ولقينا وسع
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7 - غريب الدار
2017-11-09 21:22:54
نريدها للمواطنين والاجانب يتم ترحيلهم وابعاد عوائلهم وعدم السماح لهم بزيارة هذه المتنفسات التي انتظرناها طويل
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6 - شبكشي
2017-11-09 21:13:01
نبي السكن بالأول . مانبي كرانيش ولاشواطي هذي المشاريع مايستفيد منها ولايستغلها إلا الأجانب والوافدين والمولدين .. أما حنا فمن العمل للبيت وإذا جينا الكورنيش مانلاقي وسع محتلينه الأجانب ونرجع على البيت
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5 - جنوبية ..🌻
2017-11-09 21:12:47
حلو جدا بس البحر ماعد يستوعب الأعداد الكبيرة من الأجانب بالذات يوم الجمعة صرنا نحجز شاليه عشان نستمتع بالبحر ويالله نلقى حجزيوم كانت اجازتنا أربعاء وخميس كنا مرتاحين من الأجانب يوم كانت اجازتهم الجمعة
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4 - طورنا في الالعاب وفي المنتزهات والملاعب // السؤال الاهم //
2017-11-09 21:10:24
هل طورنا اي شئ في الانسان السعودي // ماذال الاختزال يرفرف بجناحيه // الدول هي الشعوب // والشعوب مصدر الإلهام للحضارات// والقيمة الحقيقية في تقدم الأمم هي الانسان//
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3 -
2017-11-09 20:29:28
نتمنى ان يتم المحافظة علية من العابثين بتخصيص رجال امن وكميرات مراقبة ونشر الوعي
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2 - الهزبر
2017-11-09 20:17:19
ماشاء الله فيها شواحن جوالات وواي فاي . خلاص ممتاز
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1 - جيزاني وافتخر
2017-11-09 20:09:30
ماشاءالله تبارك الله الله يحفظ بلدنا ويحفظ ملكنا الغالي ملك الحزم والعزم
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