فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين
ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية موضوع علاج جديد لمواجهة علامات التقدم في السن على البشرة.
حيث يتم الآن في عيادة “جرال بوريتو بانوس” علاج علامات إجهاد البشرة و الجلد في بويريتو بانوس من خلال استخدام كريم ذو مكونات فريدة من نوعها و لمدة ساعتين من التعرض لجهاز بالعيادة يتمكن من إعادة الشباب للبشرة.
تحكي “لارونا” إحدى النساء التي أجري عليها ذلك العلاج الجديد أنها تبلغ من العمر 38 عاماً و وزنها و نظامها الغذائي ممتاز ولكن بشرة وجهها توحي بأن سنها أكبر.
وقالت “لارونا” : ” سمعت عن ذلك العقار الجديد و خضعت لتجربته تحت إشراف الدكتور “آريس” صاحب العيادة الذي و بدوره أنشأ موقعاً على الانترنت «جالور بوريتو بانوس كلينيك.كوم» لتوعية الناس بالعقار الجديد.
وأضافت بحسب الصحيفة : ” وفي خلال أسبوعين لاحظت اختفاء تجاعيد البشرة ونقائها و شد الجلد وارتفاع عظمة الخد.
يذكر أن العقار ماهو إلا نوع من أنواع الحشو «الفيلر» ولكن يعمل بذكاء و فاعلية كبيرين.
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التعليقات
اخواتي احذروا من كل الصبغات للشعر واذا شر لابد منه من دون ملامسة الجلد واياكم والتنفيخ وادخال الرصاص بالمكياج الا وجيهكم الرخيصة ياماركة او لا تشترين وخليكم على الزبادي والعسل وماء الورد فقط فقط فقط
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ت.4..سامحني..كلامك صح..بس تعرف لقافه..لكن. توبه توبه..يارب تب علي وعلى والدي واخواني وخواتي ومن يقرأ والمسلمين.
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خرطي نتائج اوليه فقط وبعدين البشره ترتخي اكثر
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موضوع نسائي يخص النساء ليش الرجال حاشرين انفسهم بكل موضوع خاص يخص النساء
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تصلح زواج مسيار..💑.. ..وش نسوي!.
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عقبال زوجتي العنيده
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تو الناس الله لا يحوجنا له
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