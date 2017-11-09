فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

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ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية موضوع علاج جديد لمواجهة علامات التقدم في السن على البشرة.

حيث يتم الآن في عيادة “جرال بوريتو بانوس” علاج علامات إجهاد البشرة و الجلد في بويريتو بانوس من خلال استخدام كريم ذو مكونات فريدة من نوعها و لمدة ساعتين من التعرض لجهاز بالعيادة يتمكن من إعادة الشباب للبشرة.

تحكي “لارونا” إحدى النساء التي أجري عليها ذلك العلاج الجديد أنها تبلغ من العمر 38 عاماً و وزنها و نظامها الغذائي ممتاز ولكن بشرة وجهها توحي بأن سنها أكبر.

وقالت “لارونا” : ” سمعت عن ذلك العقار الجديد و خضعت لتجربته تحت إشراف الدكتور “آريس” صاحب العيادة الذي و بدوره أنشأ موقعاً على الانترنت «جالور بوريتو بانوس كلينيك.كوم» لتوعية الناس بالعقار الجديد.

وأضافت بحسب الصحيفة : ” وفي خلال أسبوعين لاحظت اختفاء تجاعيد البشرة ونقائها و شد الجلد وارتفاع عظمة الخد.

يذكر أن العقار ماهو إلا نوع من أنواع الحشو «الفيلر» ولكن يعمل بذكاء و فاعلية كبيرين.

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