فالموقف الغصاب بلسان وسلاح .. شاهد قصيدة تشيد بتصدي “سعود القحطاني” للعدو

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صحيفة المرصد: طرح الفنان وليد الشامي مؤخراً أغنية تناولت قصيدة من كلمات الشاعر السعودي زبن بن عمير امتدح فيها مواقف المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني ودوره في فضح مخططات العدو.

وجاء ذلك تقديراً لدور القحطاني في التصدي للدفاع عن المملكة عبر مواقع التواصل وساحات الفضاء الإلكتروني ودوره في كشف مخططات تنظيم الحمدين عبر تويتر .

القصيدة جاءت بعنوان “يا سعود” وتقول كلماتها:

ياليت مثلك يا ابيض الوجه واجد

ياللي على زلات الاصحاب دماح

ياسعود يالوافي ودوم متواجد

فالموقف الغصاب بلسان وسلاح

تفرق يابو خالد على كل ماجد

تبذل ولاحسبت في نقص وارباح

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