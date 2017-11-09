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فالموقف الغصاب بلسان وسلاح .. شاهد قصيدة تشيد بتصدي “سعود القحطاني” للعدو
صحيفة المرصد: طرح الفنان وليد الشامي مؤخراً أغنية تناولت قصيدة من كلمات الشاعر السعودي زبن بن عمير امتدح فيها مواقف المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني ودوره في فضح مخططات العدو.
وجاء ذلك تقديراً لدور القحطاني في التصدي للدفاع عن المملكة عبر مواقع التواصل وساحات الفضاء الإلكتروني ودوره في كشف مخططات تنظيم الحمدين عبر تويتر .
القصيدة جاءت بعنوان “يا سعود” وتقول كلماتها:
ياليت مثلك يا ابيض الوجه واجد
ياللي على زلات الاصحاب دماح
ياسعود يالوافي ودوم متواجد
فالموقف الغصاب بلسان وسلاح
تفرق يابو خالد على كل ماجد
تبذل ولاحسبت في نقص وارباح
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التعليقات
19 - الرأي2017-11-09 21:49:08
المدح للملك حفظه وولي عهده *** اي واحد من الشعب ممكن يكون مكان سعود او غيره كلنا نخدم بلدنا
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18 - wad2017-11-09 21:30:27
وليد الشامي يبي الجنسيه مكثر أغاني سعوديه..أقول خلاص بح مافيه جنسيه دوررررر غيرنا..مايدري ان الأغاني فقط للملك وولي العهد.***
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17 - القحطاني2017-11-09 21:24:04
يستاهل يوم غيره حط على وجهه شيله علشان هل قطر عطوه كم فلس اشترو الشعار والاخونجيه واذناب الفرس كلهم يدافعون اليوم عن حكام قطر بعد ماعراهم التاريخ وللمعلوميه سعودتكلم وكان مع داره مع ان نصف قطر قحاطين
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16 - Ymni mahbob2017-11-09 21:18:06
المدح للملك سلمان ونجله ال سعود وتركي ال الشيخ هم الي يعطون ***
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15 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-09 21:14:18
ت ١٤ استفسار هيف اسم ذكر او مؤنث .
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14 - هيف القحطاني 🇸🇦🇸🇦🇸🇦2017-11-09 21:10:48
صح لسانك لا فُض فوك ياولد العم🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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13 - جاسر2017-11-09 21:06:06
تعليق مخالف
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12 - تعليق 112017-11-09 21:05:03
ارجع بلدك
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11 - الى 72017-11-09 21:01:33
سلامات يالحبيب ... ****
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10 - تعليق 82017-11-09 20:52:56
ارجع بلدك
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9 -2017-11-09 20:51:52
تعليق مخالف
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8 - الحبابي2017-11-09 20:47:34
المدح للملك سلمان المفروض لايمدح سواه سعود منفذ للتوجيهات
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7 - طنطل2017-11-09 20:47:11
سعود القحطاني ياكثر حاسدينك مع انك تخدمهم بالدفاع عن وطنهم ناس نفيية
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6 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-09 20:46:46
المجد كله حازه ال سعود.. من عام 1319هج.وهم يدافعون عن العقيدة والبلاد وامنها...ولا أنا ولا قبيلتي كلهم يجون ربع ربعهم. .......للأمانه: الوفا ﻷهل الوفا✋
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5 - سعود2017-11-09 20:42:22
لا تعليق ..انعقد لساني
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4 - سعود🇸🇦2017-11-09 20:41:45
دام عز محمد الحزم حبيب الشعب
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3 - جاسر2017-11-09 20:41:13
الله يديم النعمه
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2 - أبرار2017-11-09 20:41:02
ياحلو بس الأغاني الإماراتية كلام ولحن ماعمري سمعت اغنية وطنية تفتح النفس نفس الألحان والملل
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1 - أبرار2017-11-09 20:39:04
لا تدخلون الفن بالسياسة والسياسة بالفن ووليد الشامي مسكين وش علاقته بالأزمة !
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