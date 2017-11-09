الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً
صحيفة المرصد – كونا : دعت وزارة الخارجية الكويتية كافة مواطنيها الكويتيين المتواجدين حالياً في لبنان إلى المغادرة فورا نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة مساء اليوم الخميس إنه نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع وحرصا منها على أمن وسلامة مواطنيها فإنها تطلب من كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى المغادرة فورا.
ودعا المصدر المواطنين إلى عدم السفر إلى جمهورية لبنان الشقيقة متمنيا للأشقاء في لبنان تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما يحقق أمنهم واستقرارهم.
واختتم المصدر تصريحه بدعوة المواطنين الكويتيين إلى الاتصال في سفارة دولة الكويت على هاتف الطوارئ التالي (0096171171441) في حال حاجتهم إلى أي مساعدة.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
ها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هي الحرب الظاهر على حزب الله اصبرو يومين وبتعرفون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الليله أو الليله القادمه سيكون هناك ضربات جويه ... وستشتعل الحرب في لبنان وستتدخل إيران والصهاينه والملحدين والأمريكان وبيصير خبيص لم يشهده الشرق الأوسط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قصف اسرائيلي الليلة على بيروت علم وكاد الساعة 2 و44 دقيقة يجب اخذ الحيطة والحذر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شكلها شمرت عن سواعدها الله يستررررر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
***.والحلفاء ينظرون ولامنهم فائده وقت الشده.....لكن الله معاك يبو فهد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
في إجتماع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أشم رائحة حرب وشيكه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الرئيس السيسي قام يحذر اخذ الحيطه والحذر تركيا عقب تحذير مصر استعدة الكل ولبنان الامور قامة تدهور بس ربك يستر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ومن الخبل الي يروح ابنان بها الوقت الا الي بايعهاويستاهل ما يجيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هل طبول الحرب بدأت تقرع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يستر اللهم احفظ بلادنا وشعبها من كل سوء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بدري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق