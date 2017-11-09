فيصل بن مقرن يرد على مزاعم إعلامية حول أسباب سقوط طائرة نائب أمير عسير

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صحيفة المرصد : وصف الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، محاولة المغرضين المعادين للمملكة بالزج بحادثة استشهاد شقيقه الأمير منصور وربطها بالأحداث الأخيرة بالرخيصة.

وقال الأمير فيصل أن المجتمع السعودي يعرف عدوه من صديقه، ولا يلتفت لأصحاب الإشاعات المغرضة، مؤكداً أن الأمير منصور عرف بولائه للوطن وولاة الأمر، ويكفي أنه استشهد أثناء قيامه بعمله.

وتابع الأمير فيصل وفقاً لصحيفة «عكاظ»: إن الزيارة التي كانت آخر عمل أداه الشهيد مجدولة منذ وقت سابق، ولم تكن وليدة اللحظة، بل حرص رحمه الله على إعداد جدول أعماله وجولاته، وكان حريصا على أداء عمله بسعادة بالغة وهو يخدم الأهالي صغيرهم وكبيرهم.

وأضاف : « هذه اللعبة الخبيثة لم تعد تنطلي على المواطن السعودي، مشيراً إلى أن المحاولات الدنيئة في تناول اي حدث يتعلق بالسعودية للنيل منها ليس إلا انعكاساً لخططهم لبث الفتن في وطننا».

وكانت الطائرة التي تقل الأمير منصور وعدد من المسؤولين في منطقة عسير قد سقطت مساء السبت الماضي.

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