فيصل بن مقرن يرد على مزاعم إعلامية حول أسباب سقوط طائرة نائب أمير عسير
صحيفة المرصد : وصف الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، محاولة المغرضين المعادين للمملكة بالزج بحادثة استشهاد شقيقه الأمير منصور وربطها بالأحداث الأخيرة بالرخيصة.
وقال الأمير فيصل أن المجتمع السعودي يعرف عدوه من صديقه، ولا يلتفت لأصحاب الإشاعات المغرضة، مؤكداً أن الأمير منصور عرف بولائه للوطن وولاة الأمر، ويكفي أنه استشهد أثناء قيامه بعمله.
وتابع الأمير فيصل وفقاً لصحيفة «عكاظ»: إن الزيارة التي كانت آخر عمل أداه الشهيد مجدولة منذ وقت سابق، ولم تكن وليدة اللحظة، بل حرص رحمه الله على إعداد جدول أعماله وجولاته، وكان حريصا على أداء عمله بسعادة بالغة وهو يخدم الأهالي صغيرهم وكبيرهم.
وأضاف : « هذه اللعبة الخبيثة لم تعد تنطلي على المواطن السعودي، مشيراً إلى أن المحاولات الدنيئة في تناول اي حدث يتعلق بالسعودية للنيل منها ليس إلا انعكاساً لخططهم لبث الفتن في وطننا».
وكانت الطائرة التي تقل الأمير منصور وعدد من المسؤولين في منطقة عسير قد سقطت مساء السبت الماضي.
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التعليقات
احسن الله عزاؤكم وعزاءنا فيهم جميعا ... اما بالنسبه لنباح الكلاب ... فالسعوديه وشعبها لا ينظرون الا للقمه ... وعاشت بلادنا فوق هام السحب
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احسن الله عزاؤكم وعزاءنا فيهم جميعا ... اما بالنسبه لنباح الكلاب ... فالسعوديه وشعبها لا ينظرون الا للقمه ... وعاشت بلادنا فوق هام السحب
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رحم الله الامير منصور بن مقرن ومن معه في الطائرة واسكنهم فسيح جناته
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المرحوووم كسب محبه الجميع ضحي بكل شي في خدمه وطنه
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هذه الاشاعات يطلقها كلاب النار الصحونج لأثارة البلبله بين المجتمع ..ولكن نقول لكل صحونجي ..خبت وخاب مسعاك..نحن نثق بولاة امرنا ولن تؤثر علينا ياصحونجي
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(((((((رحم الله نائب امير عسير وجميع مرافقيه وغفر لهم ............. الجهات المختصة لم تكن واضحة في اصدار تقرير حول اسباب سقوط المروحية .....وتركت ذلك للتكهنات مما فتح باب الاشاعة )))))
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طال عمرك هذا هو نهج اعلام عزمي والاخونج وكل شئ محسوب سياتي يوم الحساب
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فتش عّن قناة الخنزيرة
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الحمد لله اضهر امرنا وكبت عدونا الرجاء عدم الالتفات لمثل هذا الكلام والوقف خلف القياده بكل ما اوتيتم من قوه ففي الشدايد يعرف الرجال عدونا قد هاله اجتماعنا وتكاتفا على الخير واقامة الشرع
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الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويجبر كسر اهلهم انا لله وانا اليه راجعون
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المرحوووم كسب محبه الجميع ضحي بكل شي في خدمه وطنه ومليكه الله يرحمه ويرحم من معه جميعا كلامك ياسمو الاميررر كلام جميل والله يحفظ بلدنا ويديم نعمه الامن والامااان
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والله انك صادق . تدري ان الشجرة الكبيرة تطيح اورقها وتطح بعض الأوقات غصونها . ولكن الشجرة ثابته وحية وقوية بفضل الله وبفضل عروقها القوية في الأرض . وهذا الكلام ينطبق على المواطن السعودي صاحب الأرض
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الحمد لله
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غفر الله له والهم أهله وذويه الصبر والسلوان شهيد الوطن أبناءه قطعة قلبي لكن قدر الله وما شاء فعل رحمه الله
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من يشكك في الحادث مريض ومتخلف قضاء الله والحمد لله مات شهيد ان شاء الله نحبه ونحب والده احسن الله عزاكم والله اننا مشاركين وهذا غالي جدا قضاء الله وبشر الصابرين شهيد شهيد يكفي هذا الله
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أتمنى عدم نقل مثل هذه الإشاعات التي تطلقها ايران وحزب الله لاثارة البلبله والذعر على وطني الغالي ولحد يشكك في قوة امننا واقتصادنا المتين وعدم الرد عليهم او النزول لمستوا حجمهم فالخصران يقطع المصران ..
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الله يرحمهم ويغمد ارواحهم الجنه لا يهمنا المتربصون القافله تمضي والكلاب تنبح
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الصراخ على قد الالم يا صاحبالسمو
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ماعليك منهم
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سمو الأمير انت اخ لسمو الأمير الراحل فهو أمير محبوب وابن منطقة عسير كلنا فى منطقة عسير تبكى حزننا لفراقه عمل بكل جد وودع شهيدا نفتخر بذالك نحن لن ننسي سموه الكريم رحمه الله تصدقنا عنه من محبتة
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من اهم اعمال مكافحة الفساد إلغاء جنسيه من حصل على الجنسيه خلال الأربعين سنه الماضيه وهو من غير أبوين مواطنين ، لان إعداد كبيره من اليمن والهند والشام وآسيا حصلو على الجنسيه وعثر في الارض الفساد
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شهيدا ان شاء الله
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ماعليك منهم ياسمو الأمير فالقافلة تسير والكلاب تنبح وقافلتنا بخير وستظل تسيرمادمتم لنا شيوخا آل سعود وهي تسير بقوة وحزم وعزم في هذا العهد المبارك عهد سلمان بن عبدالعزيز وابنه محمد حفظهم الله وحفظكم
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لا فُض فوك 👌
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بعض الإعلاميين رخيص جدا لانة أصبح وكأنة موجود وقت سقوط الطائرة وكأنة يشرح محدث وكأنة شاهد عيان وهومعرف بالخبر الى يوم نشرعبر القنوات السعوديه انها احاديث ومغالطات الفتنة درس اعلام سنين لتكون بوق فقط
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رخيص من أصغى لرخصاء ونسأل الله ان يرحم فقدا الطائرة ويبدلهم بدار خير من دارهم
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عظم الله اجركم سمو الامير العاقل والفاهم يدرك جيداً انه في زمن الفتن تكثر الإشاعات فهي نصف الحرب فحذاري من الالتفات لهذه الشائعات المغرضه وأرجو من الشعب الالتفاف حول قيادتهم فالإشاعات تميزمعدن المواطن
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اليمنين و السورين هم اصحاب الاشاعات المغرضة وهم الخساس اعداء السعوديه وداعمي الحوثيين و قطر و ايران يرجاء عدن الالتفات لاعداء الوطن حثاله بشر اليمنين والسورين يدعمون ايران على السورين الشرفاء
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ابو هلول افتح محطات حبيبتك ايران من امثال العالم وغيرها وتشوف التطبيل للموضوع وهذا الي خلاني اقول كلامي كل المصايب من ايران حتى اسرائيل ما منها مشاكل مثل كلاب المسردب ابناء الملعون الخميني
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تعليق ٢ لا تصطاد في المياه العكره فكلنا نعرف انها ليست ايران هي من اشترتهم بل الغرب هو من اشتراهم و سيحارب العرب و الفرس و نذار و مادة اليمن من الموالي و من الف قلوبهم معهم ضد الروم كما قال الرسول
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(((((((((السبت)))))))))
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لا عليكم يا سمو الامير الامر جلل و العالم بصدد الحرب العالميه الثالثه و هؤلاء يحاولون اخذ الفرق لجانبهم كما قال رسول الله ثلث يهزمون - إن شاء الله لا يتوب الله عليهم ابدا ،
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شائعة لا يصدقه من لديه ذرة من عقل والرد على مثل هؤلاء رفع لشأنهم معروف يجب التنبه لأعداء هذه البلاد بعدم نشر مثل هذه الأخبار الملفقة حفظ الله بلادنا وولاة أمورنا من كل سوء
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هؤلاء كلاب رخيصة اشترتهم ايران بدون ثمن فقط ليمارسوا حقدهم على اسيادهم في المملكة الحمد لله شعب وحكومه نؤيد خطوات مليكنا المفدى وولي عهده الامين والرحمه لابن مقرن وجميع اموات المسلمين
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يا سمو الامير ما عليك من نبح الكلاب
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