شاهد .. تصريح ناري من وزير الخارجية “عادل الجبير “حول حملة مكافحة الفساد في المملكة

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صحيفة المرصد : قال وزير الخارجية عادل الجبير، الخميس، إن حملة مكافحة الفساد التى تشهدها المملكة حاليا، والتى طالت أمراء ووزراء، تؤكد أنه لا توجد حصانة لأي شخص أمام المحاسبة.

وأضاف الجبير في حوار لقناة “سي إن بي سي” الأمريكية: “ما يحدث الآن سيزيد ثقة المستثمرين بالمملكة لأننا نتبنى سياسة عدم التسامح مطلقا مع الفساد كما اعتمدناها مع الإرهاب وتمويله”.

وأضاف: “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شدد أنه لا توجد حصانة لأمير ولا وزير ولا أي مسؤول رفيع المستوى ضد تهمة الفساد”.

وأوضح الوزير: “حكومتنا اكتشفت أن نسبة كبيرة من ميزانيتها سرقت، ومن ثم لم تصمت على هذا وقامت بحملة لمكافحة الفساد”.

وتابع: “المحصلة النهائية للفساد هى أن الأموال المنهوبة من الخزانة العامة سلبت قدرة البلاد على استثمارها لصالح شعبنا.

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