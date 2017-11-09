بالفيديو .. الملك سلمان أثناء تدشين مشاريع المدينة المنورة : خدمة الحرمين الشريفين شرف لنا

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صحيفة المرصد : شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة المدينة المنورة، ودشن عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة.

وقال الملك في كلمته ” يشرفني دائما كما تشرف قبلي أخوتي أن نكون خداما للحرمين الشريفين ”

وأضاف الحمد لله بلدنا تتمتع بالأمن والحاج والمعتمر عندما يزور المدينة المنورة يشعر بالأمان والاطمئنان “. وتابع: “يجب أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة والحمد لله رب العالمين” .

يشار إلى أنه فور وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل في قصر إمارة منطقة المدينة المنورة، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ثم عزف السلام الملكي.

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