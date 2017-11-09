بالفيديو .. الملك سلمان أثناء تدشين مشاريع المدينة المنورة : خدمة الحرمين الشريفين شرف لنا
صحيفة المرصد : شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة المدينة المنورة، ودشن عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة.
وقال الملك في كلمته ” يشرفني دائما كما تشرف قبلي أخوتي أن نكون خداما للحرمين الشريفين ”
وأضاف الحمد لله بلدنا تتمتع بالأمن والحاج والمعتمر عندما يزور المدينة المنورة يشعر بالأمان والاطمئنان “. وتابع: “يجب أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة والحمد لله رب العالمين” .
يشار إلى أنه فور وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل في قصر إمارة منطقة المدينة المنورة، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ثم عزف السلام الملكي.
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كلمة #خادم_الحرمين_الشريفين خلال تشريفه حفل استقبال أهالي #المدينة_المنورة #القناة_السعودية pic.twitter.com/eOysW4NRmS— القناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
الله يمتعك بالصحة والعافية يارب نحبك سيدي في الله اهلا وسهلا بك بيننا في طيبة الطيبة .
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بالتوفيق
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صدق الملك سلمان بلدنا قاره ومع ذلك نعيش بأمن وامان حفظك الله لنا يا ملكنا الغالي
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صدق الملك سلمان بلدنا قاره ومع ذلك نعيش بأمن وامان حفظك الله لنا يا ملكنا الغالي
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*** نبغى المدينتين من اجمل مدن العالم بحكم يزورها ثلاثة مليون كل سنة من كل أشبار الأرض اهدموا الأحياء المعدمة الفقيرة العشوائية وعوضوهم نظفوا الشوارع
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عسى الله يطول بعمرك ويعطيك الصحه والعافيه وباذن الله فتح وتحرير الانسانيه ودحر الارهاب بايران على يدك
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الملك سلمان انت ذخر وفخر الامه الاعربيه والاسلاميه اطال الله بعمرك وعزك بالاسلام يابو فهد مليار مسلم يدعو لك بالتوفيق انت لاتقود السعوديه وحدها ونما تقود مليار مسلم بالشرق والغرب حاكم عادل حازم
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(((((( حفظكم الله ورعاكم ...... خدمة الحرمين ........((شرف _عظيم )) لاتملكه الا المملكة العربية السعودية )))))
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الله يحفظك
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الله يحفظك
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لافض فوك
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