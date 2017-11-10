هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!

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صحيفة المرصد: علقت الفنانة العراقية شذى حسون، على قرار قناة mbc باستبعاد الفنانة الإماراتية أحلام من برنامج The Voice ، بطريقة شخصية، بسبب الخلافات السابقة بينها.

ونشرت حسون على صفحتها على “تويتر” تغريدة قالت فيها: “يمهل ولا يهمل” وأضافت في تغريدة أخرى “اللهم لا شماتة”.

واعتبر رواد تويتر ما قالته حسون شماتة منها في أحلام، كردّ على خلافاتهما الشهيرة والحروب الكلامية بينهما.

أما الفنانة شمس، لم تردّ بشكل مباشر على الأمر، بل اكتفت بنشر تغريدة قائلة فيها: “في هاشتاقات مولعة بس كني ما شوف”، وانقسمت التعليقات بعدها حول من اعتبر أنها موجهة لأحلام ومن اعتبر أنها لا تمت للقضية بصلة.

وكانت قناة MBC قررت استبدال أحلام بالمطربة الكويتية نوال، في لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائية The Voice