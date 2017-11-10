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بالصور : خادم الحرمين يزور مسجد قباء بالمدينة المنورة

بالصور : خادم الحرمين يزور مسجد قباء بالمدينة المنورة
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واس 4 1٬193 1 ساعة

صحيفة المرصد-واس : زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم مسجد قباء بالمدينة المنورة، وأدى ركعتي تحية المسجد.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، المسجد يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، كان في استقباله – حفظه الله – إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي، وعدد من المسؤولين.

رافق خادم الحرمين الشريفين كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 17,421 )
4 - ابويوسف
2017-11-10 01:21:42
الله يحفظه ويحفظ هذه البلاد وشعبها ويديم الامن والامان ويوفقه
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3 - ابرار
2017-11-10 00:52:09
اللهم هيىء له البطانه الصالحه التي تعينه على الحق وترشده إليه ياسميع الدعاء
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2 - ولله الحمد
2017-11-10 00:44:44
اللهم احفظ لنا سلمان وأدم علينا اﻷمن واﻷمان وتوحيدك ﻻشريك لك ..
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1 - ولدالشيوخ
2017-11-10 00:04:26
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال..
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