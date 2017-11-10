الجابر لإدارة الشباب : “عايز حقي”

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صحيفة المرصد : تسلمت إدارة نادي الشباب خطاباً من محامي مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق سامي الجابر يطالبهم من خلاله بمستحقات موكله المالية والبالغة 1.7 مليون دولار ، وفقاً لما ذكره حساب برنامج “أكشن يا دوري” على “تويتر” .

يذكر أن المدرب الوطني سامي الجابر أشرف على فريق نادي الشباب في صيف العام الماضي بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم؛ يتولى من خلاله إدارة الجهاز الفني وتدريب الفريق الأول بالنادي قبل أن تتم إقالته في منتصف الشهر الفائت بسبب سوء النتائج.

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