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الجابر لإدارة الشباب : “عايز حقي”
صحيفة المرصد : تسلمت إدارة نادي الشباب خطاباً من محامي مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق سامي الجابر يطالبهم من خلاله بمستحقات موكله المالية والبالغة 1.7 مليون دولار ، وفقاً لما ذكره حساب برنامج “أكشن يا دوري” على “تويتر” .
يذكر أن المدرب الوطني سامي الجابر أشرف على فريق نادي الشباب في صيف العام الماضي بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم؛ يتولى من خلاله إدارة الجهاز الفني وتدريب الفريق الأول بالنادي قبل أن تتم إقالته في منتصف الشهر الفائت بسبب سوء النتائج.
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التعليقات
8 - صادق2017-11-10 01:21:15
سبحان الرزق من الله ولا هذا كقو يدرب فريق
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7 - 20302017-11-10 01:20:35
من. حقك
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6 - ياليل ابولمبه2017-11-10 01:18:47
يعني نكبه وخراب ديار بعد ماوصلتهم للحفر تبغى فلوس يارجل خاف ربك مايكفي انك خليتهم ملطشه للفرق
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5 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-10 01:15:10
يعني أمّن نفسك من الحين بقرشين حلوين 😂
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4 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-10 01:11:46
القوس : بعد نهاية 2017 حيدخل عندك زحل في بيت المال لمدة سنتين و نص .. ما يعني انك بتعاني من شح الموارد الماليّة و بتكون مفلّس من الآخر ..
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3 - ماهر2017-11-10 01:05:15
العقد شريعة المتعاقدين ، صحيح ان نتائج الشباب معه مدربه الجابر تدهورت ووضعه لا يرضي محبيه كما حيرت متابعيه ، لكن المدرب سعودي وهو أولى من مدرب اجنبي قد يمر بنفس الظروف ويأخذ حقه
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2 - جداوي2017-11-10 01:03:41
على ايش مليون انت مدرب فشلت مع الشباب فشل ذريع بالعربي انت لاعب فاشل ومدرب فاشل
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1 - ابو طاقية2017-11-10 01:01:05
لو اني مسؤول عطيته فلوس العويس اللي دخلت رصيده في الفترة الممنوع فيها التعاقد مع اي لاعب محترف
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بواسطة : ابو فبصل
اتمني فوز الفريق الياباني...
بواسطة : 77
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