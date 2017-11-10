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تويتر تعلن إيقاف خدمة توثيق الحسابات بالكامل

تويتر تعلن إيقاف خدمة توثيق الحسابات بالكامل
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المرصد 38 1٬699 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أعلنت شركة تويتر أنها أوقفت جميع الطلبات الخاصة بتوثيق الحسابات حتى إشعار آخر.
وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي: “كان المقصود عندما طرحنا خدمة توثيق الحسابات هو التحقق من الهوية، لكن تم تفسير ذلك على أنه تأييد أو مؤشر للأهمية، ونحن ندرك أننا السبب وراء هذا الارتباك ونحتاج لحله”.
وأضافت بأنها أوقفت جميع طلبات التوثيق وستقدم تقريرا مفصلا قريبا.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - مدري
2017-11-10 02:41:43
مدري ليش ما يقفلون النت درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
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37 - املأ وقتك بذكر الله☝️
2017-11-10 02:28:46
اللهـم في فجر يوم الجمعه ؛إجمع قلوبنآ على طاعتِكـ وَ إجمعَ نفوسنآ علىّ خشيتِكـ ، وَإجمع أرواحنآ فِي جنّتكـ. . أمين يَارَب
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36 - مراقب
2017-11-10 02:26:38
يعني لهذي الدرجة متخلفين تضحكون الأجانب علينا الله يصلح حالكم وحال المسلمين
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35 - مراقب
2017-11-10 02:25:05
أنتم فيكم طبع يالمعلقين طبع *** الموضوع في جها ونام في جها ثانية تخلطون الأمور في بعضها الموضوع هذا يتكلم عشان تويتر ونام تتكلمون على عنوسة بنات البلد وش دخل ذَا في ذَا
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34 - مراقب
2017-11-10 02:20:24
وش دخل العنوسة بالموضوع هذا موضوع عن تويتر وش دخل بنات البلد والعنوسة
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( عدد التعليقات 31,281 )
33 - برق _ الحرم
2017-11-10 02:19:00
(((((( أبل _تغازل الحكومة الامريكية بالتعاون لتقديم معلومات حول (جزار _تاكساس).... تفيد بالتحقيقات))))
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32 - مراقب
2017-11-10 02:18:08
ياعزتي عنك تعليق ٦آجل مسروق لين ماطلع مع خشمك ١٠ حسابات هههههههه ياصبرك صبراه هههه كلها سرقت وسناب وفيس بوك كلها مسروقة ههههههه مسكين
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31 - سعود
2017-11-10 02:14:38
انا حاصل علا ماجستير وبكلريوس من امريكا وعقليتي متفتحه.وقسم بالله تويتر وسناب ماجابت لنا الا المصائب والنميمه والكذب والوسوسه والمشاكل جميعها .خراب بيوت .الامريكان يستخدمونها فيما يفيد الا نحن.اغلقوها
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30 -
2017-11-10 02:14:35
ت18يعني بنات بلدك مايهمونك ولا تخاف عليهم ولا تحس فيهم ولا تتعاطف معهم وعادي عندك لو عنسوا
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29 - مراقب
2017-11-10 02:13:20
أف طفشتوني نقلعو بس تويتر وتوثيق
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28 - مراقب
2017-11-10 02:12:23
ههههههههههههه والله حالة شي يضحك 😂😂
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27 - مراقب
2017-11-10 02:10:08
تعليق ٢٢ لا يطقلق عرق***
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( عدد التعليقات 9,583 )
26 - بسمه
2017-11-10 02:08:03
مايحتاج توثيق فيه من كل الاشكال والالوان ☹️ ولوكل تافه وثق حسابه ضاعوا المميزين 👌🏻
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25 - مراقب
2017-11-10 02:07:11
تعليق٢١ بِسْم الله عليكي وش ذَا البرود أحلا خدمة ونتي وش مدخلك تويتر يالعاقلة 🌶🍅🍗🍖🍕🌭🥞🍔🥗🥐🍟🍣🍡🍱 أقول وش سويتي عشا يلا أ طبخي كل ذولا أحلا خدمة قال
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24 - من جيزان الفل
2017-11-10 02:04:54
نفسي اعرف ايش هذا تويتر ماعندي إلا واتس حطيت سناب وانستغرام ابغا زي الناس ماعرفت لهم الناس تطورت وانا حدي واتس حتى الي يسألني عندك سناب قمت أحرج من سؤالهم أحس اني جاهلة من العصر الحجري خخخخخخخ
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23 - مراقب
2017-11-10 02:02:34
أووووووووو حرمية تويتر يكثرون هالحين أكثر من أول راح التوثيق الله يخلف على حساباتكم ودعوها من هالحين هههههههههه رح يفلونها عليكم الله المستعان أنا من هالحين بحذف حسابي 🚴🏻🚴🏻🚴🏻🚴🏻🚴🏻 قبل لا يسرق
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22 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-10 02:02:30
آآوه مآآي قآآد ..
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21 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-10 02:01:13
لا بالعكس .. ذي أحلى خدمه .. عشان نعرف الأصلي من التقليد .. أكيد أحد ضاحك عليكم ؟! ما عندكم سالفه والله ..
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20 - مراقب
2017-11-10 01:57:50
تعليق ١ اَي جيد الله يصلح حالك
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19 - مراقب
2017-11-10 01:55:41
تعديل ياأيها الذين أمنو صلو عليه وسلمو تسليما
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18 -
2017-11-10 01:55:39
بعدين يقول ليش ف عنوسة وطلاق كثير وليش ماتاخذون بنت البلد لع الله ع ليك.... ***
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17 - مراقب
2017-11-10 01:54:28
وش فيكم تتهاوشون على شي مايسوا زعلكم الآه يصلح حالكم
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16 - مراقب
2017-11-10 01:53:04
اللهم صَل وسلم على نبينا محمد أكثرو بصلاة على النبي ياأبطال الذين أمنو صلو عليه وسلمو تسليما🌴🌴🌴🌴🌴🌴
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15 -
2017-11-10 01:52:52
اجاملك في كل شي الا الشعور واسايرك في كل شي الا الغياب
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14 - KSB
2017-11-10 01:50:15
تعليق ٩ لا تحط بذمتك حسبي الله عليك بيوم الجمعه جعلت بيوت الناس و كأنها بيوت دعاره(كل إناء بما فيه ينضح)فيه تقصير لكن ما وصلت للامور الي تقولها ( الجنه تبي و النار تبي) صحيفه اعمالك إملأها كما تشاء
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13 - مراقب
2017-11-10 01:48:08
تواتر زين لناس الصاحية ولا يصلح للبنات أبد. البنتألي تدخله رح تنحرف للحرام من غير أرادتها
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12 -
2017-11-10 01:47:34
اشيل هم الغياب من قبل الغياب واحزن على بعدك وانت باقي معي
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11 - مراقب
2017-11-10 01:45:56
بس المشكلة أذا أقفو التوثيق أنسرق الحساب بسرررعة ولادريت عنه التوثيق ينبهك
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10 - مراقب
2017-11-10 01:43:11
والله تويتر زين وبنفس الوقت شين بالنسبة للأخبار الفورية والثقافة
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9 -
2017-11-10 01:41:17
بيوت مافيها صلاة ولا استقامة ولا قدوة اذا هم دخلو الاجانب والوافدين والغريب على حريمهم بحجج غير مقبوله وتهربا من المسؤليه وهو يدري انها عرضه للفتنة والضياع والرخص وش تبي اكبر من هذا
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8 - العتيبي
2017-11-10 01:41:13
والله إذا يجيني حساب بدون مقابل مارح أقبله والمؤمن مايلدغ من الجحر مرتين أنتم مهبيل أثق بتويتر يازين الوتس والصحف والمجلات وغير هذا كله أفسد ماخلق ربي جميع أنواع الفساد فيه والعياز بالله
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7 - KSB
2017-11-10 01:40:41
تعليق ٢ والله انك صادق عسى الله يفكنا منها دعوه في يوم الجمعه وان يصلح ربي شباب و شابات المسلمين للطريق المستقيم ويحصنهم من كل شر و سوء و منكر و يجعلهم يتبعون ما امر به ربي ويتركون عما نهى عنه.. شكرا
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6 - العتيبي
2017-11-10 01:37:53
هههههههههه اَي توثيق وأي بلاوي الحساب ينسرق زي سلام عليكم وتقولي توثيق راح لي أكثر من 10حسابات في تويتر وسناب شات وفيس بوك وكلهم متعدين ٥٠٠ألف متابع يعني كل تعبي راح عليهم
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5 - علمان فسقان ترفان خربان طربان سكران
2017-11-10 01:36:04
٢ لان العرق دساس وبطبيعتكم والاستعداد موجود وانه كان يمارس بكافه اشكاله سرا وبالعلن استشراف ولازالت نفس سياسات ابناء جلدتك مستمرة ذكر وانثى والنزعة للغرق اكثر بالشهوات والرخص موجودة بيوت خربه
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4 - 77
2017-11-10 01:24:10
تعليق مخالف
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3 - صادق
2017-11-10 01:19:49
تعليق مخالف
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2 - زمن يخوف
2017-11-10 01:17:36
اصلا تويتر والسناب شات والانستقرام من يوم ماعرفناها ماشفنا منها الا المشاكل والخراب والضياع والفضايح والقيل والقال والانشغال عن الواجبات والمسؤوليات
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( عدد التعليقات 17,421 )
1 - ابويوسف
2017-11-10 01:16:09
التوثيق جيد على ان يكون فيه مساحه كبيره وحريه راى
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آخر تعليق
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اليوم الملح والقبلة ماعندها إلا على حد السكين شكلها جد زعلانه...
بواسطة : نجمه

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