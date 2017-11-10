تويتر تعلن إيقاف خدمة توثيق الحسابات بالكامل

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صحيفة المرصد: أعلنت شركة تويتر أنها أوقفت جميع الطلبات الخاصة بتوثيق الحسابات حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي: “كان المقصود عندما طرحنا خدمة توثيق الحسابات هو التحقق من الهوية، لكن تم تفسير ذلك على أنه تأييد أو مؤشر للأهمية، ونحن ندرك أننا السبب وراء هذا الارتباك ونحتاج لحله”.

وأضافت بأنها أوقفت جميع طلبات التوثيق وستقدم تقريرا مفصلا قريبا.