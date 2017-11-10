الرئيسية / تويتر تعلن إيقاف خدمة توثيق الحسابات بالكامل
تويتر تعلن إيقاف خدمة توثيق الحسابات بالكامل
صحيفة المرصد: أعلنت شركة تويتر أنها أوقفت جميع الطلبات الخاصة بتوثيق الحسابات حتى إشعار آخر.
وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي: “كان المقصود عندما طرحنا خدمة توثيق الحسابات هو التحقق من الهوية، لكن تم تفسير ذلك على أنه تأييد أو مؤشر للأهمية، ونحن ندرك أننا السبب وراء هذا الارتباك ونحتاج لحله”.
وأضافت بأنها أوقفت جميع طلبات التوثيق وستقدم تقريرا مفصلا قريبا.
التعليقات
38 - مدري2017-11-10 02:41:43
مدري ليش ما يقفلون النت درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - املأ وقتك بذكر الله☝️2017-11-10 02:28:46
اللهـم في فجر يوم الجمعه ؛إجمع قلوبنآ على طاعتِكـ وَ إجمعَ نفوسنآ علىّ خشيتِكـ ، وَإجمع أرواحنآ فِي جنّتكـ. . أمين يَارَب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - مراقب2017-11-10 02:26:38
يعني لهذي الدرجة متخلفين تضحكون الأجانب علينا الله يصلح حالكم وحال المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - مراقب2017-11-10 02:25:05
أنتم فيكم طبع يالمعلقين طبع *** الموضوع في جها ونام في جها ثانية تخلطون الأمور في بعضها الموضوع هذا يتكلم عشان تويتر ونام تتكلمون على عنوسة بنات البلد وش دخل ذَا في ذَا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - مراقب2017-11-10 02:20:24
وش دخل العنوسة بالموضوع هذا موضوع عن تويتر وش دخل بنات البلد والعنوسة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,281 )33 - برق _ الحرم
(((((( أبل _تغازل الحكومة الامريكية بالتعاون لتقديم معلومات حول (جزار _تاكساس).... تفيد بالتحقيقات))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - مراقب2017-11-10 02:18:08
ياعزتي عنك تعليق ٦آجل مسروق لين ماطلع مع خشمك ١٠ حسابات هههههههه ياصبرك صبراه هههه كلها سرقت وسناب وفيس بوك كلها مسروقة ههههههه مسكين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - سعود2017-11-10 02:14:38
انا حاصل علا ماجستير وبكلريوس من امريكا وعقليتي متفتحه.وقسم بالله تويتر وسناب ماجابت لنا الا المصائب والنميمه والكذب والوسوسه والمشاكل جميعها .خراب بيوت .الامريكان يستخدمونها فيما يفيد الا نحن.اغلقوها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 -2017-11-10 02:14:35
ت18يعني بنات بلدك مايهمونك ولا تخاف عليهم ولا تحس فيهم ولا تتعاطف معهم وعادي عندك لو عنسوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - مراقب2017-11-10 02:13:20
أف طفشتوني نقلعو بس تويتر وتوثيق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - مراقب2017-11-10 02:12:23
ههههههههههههه والله حالة شي يضحك 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - مراقب2017-11-10 02:10:08
تعليق ٢٢ لا يطقلق عرق***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,583 )26 - بسمه
مايحتاج توثيق فيه من كل الاشكال والالوان ☹️ ولوكل تافه وثق حسابه ضاعوا المميزين 👌🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - مراقب2017-11-10 02:07:11
تعليق٢١ بِسْم الله عليكي وش ذَا البرود أحلا خدمة ونتي وش مدخلك تويتر يالعاقلة 🌶🍅🍗🍖🍕🌭🥞🍔🥗🥐🍟🍣🍡🍱 أقول وش سويتي عشا يلا أ طبخي كل ذولا أحلا خدمة قال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - من جيزان الفل2017-11-10 02:04:54
نفسي اعرف ايش هذا تويتر ماعندي إلا واتس حطيت سناب وانستغرام ابغا زي الناس ماعرفت لهم الناس تطورت وانا حدي واتس حتى الي يسألني عندك سناب قمت أحرج من سؤالهم أحس اني جاهلة من العصر الحجري خخخخخخخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - مراقب2017-11-10 02:02:34
أووووووووو حرمية تويتر يكثرون هالحين أكثر من أول راح التوثيق الله يخلف على حساباتكم ودعوها من هالحين هههههههههه رح يفلونها عليكم الله المستعان أنا من هالحين بحذف حسابي 🚴🏻🚴🏻🚴🏻🚴🏻🚴🏻 قبل لا يسرق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-10 02:02:30
آآوه مآآي قآآد ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-10 02:01:13
لا بالعكس .. ذي أحلى خدمه .. عشان نعرف الأصلي من التقليد .. أكيد أحد ضاحك عليكم ؟! ما عندكم سالفه والله ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - مراقب2017-11-10 01:57:50
تعليق ١ اَي جيد الله يصلح حالك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - مراقب2017-11-10 01:55:41
تعديل ياأيها الذين أمنو صلو عليه وسلمو تسليما
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 -2017-11-10 01:55:39
بعدين يقول ليش ف عنوسة وطلاق كثير وليش ماتاخذون بنت البلد لع الله ع ليك.... ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - مراقب2017-11-10 01:54:28
وش فيكم تتهاوشون على شي مايسوا زعلكم الآه يصلح حالكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - مراقب2017-11-10 01:53:04
اللهم صَل وسلم على نبينا محمد أكثرو بصلاة على النبي ياأبطال الذين أمنو صلو عليه وسلمو تسليما🌴🌴🌴🌴🌴🌴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -2017-11-10 01:52:52
اجاملك في كل شي الا الشعور واسايرك في كل شي الا الغياب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - KSB2017-11-10 01:50:15
تعليق ٩ لا تحط بذمتك حسبي الله عليك بيوم الجمعه جعلت بيوت الناس و كأنها بيوت دعاره(كل إناء بما فيه ينضح)فيه تقصير لكن ما وصلت للامور الي تقولها ( الجنه تبي و النار تبي) صحيفه اعمالك إملأها كما تشاء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - مراقب2017-11-10 01:48:08
تواتر زين لناس الصاحية ولا يصلح للبنات أبد. البنتألي تدخله رح تنحرف للحرام من غير أرادتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -2017-11-10 01:47:34
اشيل هم الغياب من قبل الغياب واحزن على بعدك وانت باقي معي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - مراقب2017-11-10 01:45:56
بس المشكلة أذا أقفو التوثيق أنسرق الحساب بسرررعة ولادريت عنه التوثيق ينبهك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - مراقب2017-11-10 01:43:11
والله تويتر زين وبنفس الوقت شين بالنسبة للأخبار الفورية والثقافة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -2017-11-10 01:41:17
بيوت مافيها صلاة ولا استقامة ولا قدوة اذا هم دخلو الاجانب والوافدين والغريب على حريمهم بحجج غير مقبوله وتهربا من المسؤليه وهو يدري انها عرضه للفتنة والضياع والرخص وش تبي اكبر من هذا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - العتيبي2017-11-10 01:41:13
والله إذا يجيني حساب بدون مقابل مارح أقبله والمؤمن مايلدغ من الجحر مرتين أنتم مهبيل أثق بتويتر يازين الوتس والصحف والمجلات وغير هذا كله أفسد ماخلق ربي جميع أنواع الفساد فيه والعياز بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - KSB2017-11-10 01:40:41
تعليق ٢ والله انك صادق عسى الله يفكنا منها دعوه في يوم الجمعه وان يصلح ربي شباب و شابات المسلمين للطريق المستقيم ويحصنهم من كل شر و سوء و منكر و يجعلهم يتبعون ما امر به ربي ويتركون عما نهى عنه.. شكرا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - العتيبي2017-11-10 01:37:53
هههههههههه اَي توثيق وأي بلاوي الحساب ينسرق زي سلام عليكم وتقولي توثيق راح لي أكثر من 10حسابات في تويتر وسناب شات وفيس بوك وكلهم متعدين ٥٠٠ألف متابع يعني كل تعبي راح عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - علمان فسقان ترفان خربان طربان سكران2017-11-10 01:36:04
٢ لان العرق دساس وبطبيعتكم والاستعداد موجود وانه كان يمارس بكافه اشكاله سرا وبالعلن استشراف ولازالت نفس سياسات ابناء جلدتك مستمرة ذكر وانثى والنزعة للغرق اكثر بالشهوات والرخص موجودة بيوت خربه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - 772017-11-10 01:24:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - صادق2017-11-10 01:19:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - زمن يخوف2017-11-10 01:17:36
اصلا تويتر والسناب شات والانستقرام من يوم ماعرفناها ماشفنا منها الا المشاكل والخراب والضياع والفضايح والقيل والقال والانشغال عن الواجبات والمسؤوليات
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 17,421 )1 - ابويوسف
التوثيق جيد على ان يكون فيه مساحه كبيره وحريه راى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :
لا ماني القناص مع احترامي لك وله...
بواسطة : مفتاح علبة قشطه
طيب كيف أجواء جدة اشتقت اليها ... سنه الآن كملت بعيييد عن شاطي البحر...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
ديبكا الإسرائيلي: إيران تهدد بضرب مطارات وموانيء السعودية والإماراتالمرصد 83 8٬006 5 ساعات
الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراًالمرصد 25 1٬494 6 ساعات
القوات التركية تتوجه نحو البحر المتوسط بعد تحذير مصرالمرصد 41 9٬627 7 ساعات
شاهد..إيرانيات يتمردن على الحجاب وينظمن وقفة احتجاجية .. وأحد المتشددين يهددهن بالقتلالمرصد 50 4٬001 12 ساعة
المرصد الرياضي
آل الشيخ: يكشف عن آخر تطورات قضية العويس.. ويوجه رسالة إلى كل فاسد في الرياضة !”المرصد 15 969 1 ساعة
الجابر لإدارة الشباب : “عايز حقي”المرصد 30 1٬531 2 ساعتين
بالفيديو .. كويتي يفجر أزمة داخل “ستوديو” بسبب الهلالالمرصد 54 6٬312 8 ساعات
بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا” … من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟المرصد 32 5٬872 18 ساعة
اخبار فنية
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندسالمرصد 78 25٬838 يوم واحد
في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنهاالمرصد 62 7٬161 يوم واحد
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!المرصد 102 4٬731 3 أيام
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !المرصد 72 10٬274 3 أيام
اخبار منوعة
هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!المرصد 5 489 31 دقيقة
لماذا واجهت مخرجة هذا الفيلم الفلسطيني تهديدات بالقتل وحملات مقاطعة؟CNN 23 3٬317 14 ساعة
كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟المرصد 29 16٬425 يوم واحد
بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صورالمرصد 99 21٬217 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”المرصد 36 4٬849 4 ساعات
شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!المرصد 10 10٬996 9 ساعات
شاهد بالفيديو .. نائب الرئيس اليمني يحمل جندي على ظهره داخل مكتبه !المرصد 25 7٬656 يوم واحد
اخبار ثقافية
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬376 يوم واحد
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬145 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬010 أسبوع واحد
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 مالمرصد 16 4٬753 أسبوع واحد
اخبار صحية
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتينالمرصد 12 3٬495 8 ساعات
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!المرصد 20 3٬531 7 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !المرصد 10 2٬739 7 أيام
اخبار اقتصادية
استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلالرويترز 20 3٬993 يوم واحد
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!المرصد 19 8٬939 يومين
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!المرصد 33 21٬984 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 1٬986 5 ساعات
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬546 يوم واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬504 يومين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬512 4 أسابيع
الاخيرة
الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعوديةالمرصد 8 979 48 دقيقة
قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدةالمرصد 79 5٬438 يوم واحد
تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمينالمرصد 64 1٬360 يومين
لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!المرصد 29 9٬517 يومين
كاريكاتير