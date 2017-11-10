آل الشيخ: يكشف عن آخر تطورات قضية العويس.. ويوجه رسالة إلى كل فاسد في الرياضة !”

حجم الخط A A A المرصد 15 969 1 ساعة

صحيفة المرصد: كشف رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ عن آخر تطورات قضية اللاعب محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي.

وقال آل الشيخ ثبت دخول 8.5 ملايين ريال في حساب العويس على دفعتين، الدفعة الأولى أدخلت في الحساب عن طريق تركي الزهراني الذي تلقى المبلغ من الكابتن تيسير الجاسم، والدفعة الثانية تلقاها نقداً من عضو شرف قبل دخول اللاعب الفترة الحرة، خلاف ما ذكره العويس سابقاً بأن المبالغ وردت إليه من والده وهذا غير صحيح!.

وأضاف في حديثه للبرنامج التلفزيوني ” أكشن يا دوري ” أن عبد العزيز التويجري رئيس نادي الرائد سابقاً قد ثبت وجود جريمة تزوير في اتفاقية جدولة المستحقات المالية للاعبين وكل التواقيع تمت بعلمه.

وفيما يتعلق بموضوع أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السابق قال أنه ثبت تزوير المستحقات للاعب سلمان الصبياني, مؤكداً بأن التواقيع تمت بتوجيه من أنمار الحائلي رئيس النادي في تلك الفترة.

وأكد توجيه الهيئة بدعم أندية الاتحاد والباطن وأحد مالياً وبشكل عاجل. وتابع: أراقب أوضاع النصر بشكل دقيق وأرجو من إدارة النصر أن تتحرك للحفاظ على مكتسبات النادي . وأشار إلى أن ثلاث نتائج وصلته على حد قوله, واعداً بتحويلها إلى اتحاد القدم. واختتم آل الشيخ حديثه قائلاً “كل فاسد في الوسط الرياضي حيوحشنا كائن من كان.”