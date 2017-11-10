الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية

حجم الخط A A A المرصد 8 980 48 دقيقة

صحيفة المرصد : أكدت المديرية العامة للجوازات أن هوية زائر لعموم اليمنيين الذي يحملون بطاقاتها في السعودية حاليا، ستنتهي في تاريخ موحّد بعد شهر في 20 ربيع الأول المقبل.

جاء ذلك التأكيد في رد من حساب “الجوازات” في موقع “تويتر”، وذلك على أحد الزائرين اليمنيين ، حيث قال الزائر اليمني : “أنا جددت هوية زائر الخامسة واستلمت الهوية وطلع علي غرامة قدرها 900 ريال ليش، وعندي أصل السداد ليش الغرامة؟”.

وردت الجوازات عليه : “أهلا بك، هوية زائر وحدت مدة نهايتها للعموم في 3/20 التأكد من تاريخ نهايتها من حساب المستضيف في أبشر. نتشرف بخدمتك”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا