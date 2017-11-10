الرئيسية / الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية
الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعودية
صحيفة المرصد : أكدت المديرية العامة للجوازات أن هوية زائر لعموم اليمنيين الذي يحملون بطاقاتها في السعودية حاليا، ستنتهي في تاريخ موحّد بعد شهر في 20 ربيع الأول المقبل.
جاء ذلك التأكيد في رد من حساب “الجوازات” في موقع “تويتر”، وذلك على أحد الزائرين اليمنيين ، حيث قال الزائر اليمني : “أنا جددت هوية زائر الخامسة واستلمت الهوية وطلع علي غرامة قدرها 900 ريال ليش، وعندي أصل السداد ليش الغرامة؟”.
وردت الجوازات عليه : “أهلا بك، هوية زائر وحدت مدة نهايتها للعموم في 3/20 التأكد من تاريخ نهايتها من حساب المستضيف في أبشر. نتشرف بخدمتك”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
8 - نجمه2017-11-10 03:07:10
ياطيبين اللى عنده كلمه طيبه يقولها وللى ماعنده ترا السكوت من ذهب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - محمد غغ2017-11-10 03:01:07
الله بلنا بهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - شلحااااااااااااااااااط //2017-11-10 02:49:56
حنا خابرين الزيارة وكرم الضيافة عند العرب ثلاثة ايام !!! اكثر من كذا قاعد على القلب !! الله حيهم. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالله حيهم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالله حيهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -2017-11-10 02:38:54
المفروض يكون عندهم غيره على بلدهم ويسافرون الى بلدهم ويطردون الحوثي ولايراني وفرق حسن نصراللات اللبناني المحتل لليمن لكن ماهمهم بلدهم اهم شي عندهم البيس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - مستشارك2017-11-10 02:38:53
طيب يقولون تنتهي بتاريخ 20 ربيع الاول وايش الإجراء اللي بعده يعود لليمن اللي يحمل هوية زائر سوى يماني او سوري والشي الثاني هل تتحول الى اقامه ام لا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - مدحت شوقي2017-11-10 02:38:12
عوزين المدارس كمان بفلوس ببلاش الى امتى حنا طيبين كدا مايصحش ياجناب العمده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - أبو مصلفح الرياض2017-11-10 02:34:49
والله نبغى الجنسية تكفون ياجماعة الخير ولا والله تروا بروح كندا ولا السودان اشتغل في تحلية المياه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - شين وقوي عين2017-11-10 02:22:47
ياخي ماتستحي تدفع حل عن بلدنا بلدك تنتظرك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :
لا ماني القناص مع احترامي لك وله...
بواسطة : مفتاح علبة قشطه
طيب كيف أجواء جدة اشتقت اليها ... سنه الآن كملت بعيييد عن شاطي البحر...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
ديبكا الإسرائيلي: إيران تهدد بضرب مطارات وموانيء السعودية والإماراتالمرصد 83 8٬006 5 ساعات
الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراًالمرصد 25 1٬494 6 ساعات
القوات التركية تتوجه نحو البحر المتوسط بعد تحذير مصرالمرصد 41 9٬627 7 ساعات
شاهد..إيرانيات يتمردن على الحجاب وينظمن وقفة احتجاجية .. وأحد المتشددين يهددهن بالقتلالمرصد 50 4٬002 12 ساعة
المرصد الرياضي
آل الشيخ: يكشف عن آخر تطورات قضية العويس.. ويوجه رسالة إلى كل فاسد في الرياضة !”المرصد 15 972 1 ساعة
الجابر لإدارة الشباب : “عايز حقي”المرصد 30 1٬531 2 ساعتين
بالفيديو .. كويتي يفجر أزمة داخل “ستوديو” بسبب الهلالالمرصد 54 6٬312 8 ساعات
بعد تغريدة “قريبا الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا” … من المعنيون بتغريدة رئيس هيئة الرياضة؟المرصد 32 5٬872 18 ساعة
اخبار فنية
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندسالمرصد 78 25٬838 يوم واحد
في خطوة مفاجئة تشعل تويتر.. MBC تستبعد أحلام من برنامج” The Voice” وتعين نوال الكويتية بدلا عنهاالمرصد 62 7٬161 يوم واحد
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!المرصد 102 4٬731 3 أيام
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !المرصد 72 10٬274 3 أيام
اخبار منوعة
هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!المرصد 5 489 31 دقيقة
لماذا واجهت مخرجة هذا الفيلم الفلسطيني تهديدات بالقتل وحملات مقاطعة؟CNN 23 3٬317 14 ساعة
كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟المرصد 29 16٬425 يوم واحد
بعد خلعها الحجاب…شاهيناز في موقف صعب بعد تداول صور فستانها الجريء-صورالمرصد 99 21٬217 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”المرصد 36 4٬850 4 ساعات
شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!المرصد 10 10٬997 9 ساعات
شاهد بالفيديو .. نائب الرئيس اليمني يحمل جندي على ظهره داخل مكتبه !المرصد 25 7٬656 يوم واحد
اخبار ثقافية
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬376 يوم واحد
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬145 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬010 أسبوع واحد
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 مالمرصد 16 4٬753 أسبوع واحد
اخبار صحية
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتينالمرصد 12 3٬495 8 ساعات
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!المرصد 20 3٬531 7 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !المرصد 10 2٬739 7 أيام
اخبار اقتصادية
استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلالرويترز 20 3٬993 يوم واحد
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!المرصد 19 8٬939 يومين
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!المرصد 33 21٬984 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 1٬986 5 ساعات
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬546 يوم واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬504 يومين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬512 4 أسابيع
الاخيرة
الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعوديةالمرصد 8 980 48 دقيقة
قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر.. شاهد .. فنانون إماراتيون ينتقدون سياسة الدوحة في أغنية جديدةالمرصد 79 5٬438 يوم واحد
تويتر يعلن “رسميا” تفعيل 280 حرف لكافة المستخدمينالمرصد 64 1٬360 يومين
لا يسمح بتجديد رخصة العمل لوافدين أمضوا أكثر من عامين داخل المملكة.. إلا في هذه الحالة!المرصد 29 9٬517 يومين
كاريكاتير