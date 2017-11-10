محلل سياسي سعودي يكشف عن مؤشرات جدية حول توجيه ضربة عسكرية لحزب الله

حجم الخط A A A المرصد 2 443 18 دقيقة

صحيفة المرصد : كشف المحلل والخبير السياسي، عقل الباهلي، أن واقع التحركات السياسية في الشرق الأوسط، والتي دفعت عدة دول كي تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورًا، ينطوي على “تهديدات جدية” باستهداف ميليشيا حزب الله عسكريًا.

وأوضح الباهلي، وفقاً لموقع “عاجل”، أن التسريبات تتصاعد مؤشراتها في عموم المنطقة بشأن الاتجاه إلى إعادة صياغة وجود حزب الله في لبنان بكل أجنحته.

إمداد الحوثي بالصواريخ

وأضاف أنَّ هذا التوجه ليس مرتبطًا بحادث معين، رغم أن المحفز المباشر له هو ضلوع حزب الله، المدعوم إيرانيا، في إمداد الإرهاب الحوثي بالصاروخ الباليستي الموجه للرياض، والذي تم تدميره قبل بلوغه هدفه دون أي إصابات.

وأكد الخبير السياسي أن مسؤولية ارتفاع حدة التهديدات التي يمثلها حزب الله تتشارك فيها أطراف المجتمع الدولي، خاصة بعد تصنيف قواته العسكرية كتنظيم إرهابي من قبل الأمم المتحدة واعتباره أحد أذرع إيران العسكرية المشاركة في إحداث الفوضى والجرائم الإنسانية وتدمير مناطق الشرق الأوسط، إضافة إلى دوره في أعمال إرهابية في الأرجنتين وألمانيا، فضلا عن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.

سقف الجاهزية العسكرية لدول الخليج ارتفع

وبين الباهلي أن سقف الجاهزية العسكرية لدول الخليج ارتفع، وأن طلب بعض الدول الغربية والخليجية مغادرة رعاياها للبنان (بينها السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا)، والتسريبات بشأن “عمل كبير” تجاه الحزب، تعبر عن تهديدات جدية.

وأشار المحلل السياسي إلى طريق وحيد لحزب الله إذا ما أراد إنقاذ نفسه من التدمير وإبعاد الشعب اللبناني عن ويلات الحروب والأزمات، وهو البحث عن مخارج سياسية بمساعدة قوى تملك المصداقية وتستطيع التأكيد على أن الحزب في مرحلة إعادة النظر في تحجيم دوره العسكري وتطوير آلياته السياسية حتى يتساوى مع شركائه اللبنانيين.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا