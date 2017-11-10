الجبير: لن نسمح للبنان بأن يكون قاعدة للهجمات ضد السعودية
صحيفة المرصد-سكاي نيوز : قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده لا يمكن أن تسمح للبنان بأن تكون قاعدة للهجمات ضد السعودية، مشيرا إلى أن ما آلت إيه الأوضاع في لبنان هو نتيجة أنشطة ميليشيا حزب الله الإرهابية. وقال الجبير في مقابلة تليفزيونية مع قناة سي إن بي سي الأميركية إن “لا نستطيع أن نسمح للبنان بأن تكون قاعدة للهجمات التي تحدث ضد السعودية”.
وأضاف أنه “علينا أن نجد طرقاً للحد من نفوذ حزب الله، وأن نجد سبلاً للضغط على أنشطته الإرهابية”.
ووصف وزير الخارجية السعودي، الوضع في لبنان بالمؤسف، مؤكداً أن ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، هي نتيجة أنشطة حزب الله الإرهابي بدعم من إيران.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن استقالته في بث تلفزيوني من السعودية يوم السبت مما هوى بالحكومة الائتلافية.
ومن جهة أخرى، دعا الجبير إلى فرض عقوبات دولية على إيران لدعمها للإرهاب، وعقوبات أخرى عليها لانتهاكها قرارات الأمم المتحدة بشأن الصواريخ الباليستية.
وحث الجبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتعامل بشكل فعال مع إيران من خلال ضبط الاتفاق النووي، وتحميل إيران مسؤولية دعم الإرهاب وتطوير البرامج الصاروخية الباليستية.
التعليقات
ت 6 هي لبنان وبس عد عندك مصر واليمن وووووو اعد بالذاكره للوراء قليلا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لم تعد الحروب تجدي او تحسم موقف في زماننا هذا كما ان التصاريح والاستنكار والشجب ايضا لم يعد يجدي فالدول العظمى تمسك بزمام الامور وتتدخل حتى في الحروب وتطيل امدها لصالحها كما في سوريا واليمن والعراق !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اضرب بالقوه ادعس المجوس وعلى اذنابهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
***. اتقوا الله تراكم محاسبين على كل حرف تكتبونه وتنطقونه . الله يجيرنا من الفتن .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
للأسف أكثر بلد دُعِم مادياً ولوجستياً من قبل السعودية هو لبنان وأكثر بلد ضر السعودية هو لبنان وصدق الشاعر إن انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
علم (مشتاق أن شوف شاعر الوطن وابن شهيد ( الأمير خالد الفيصل سلمه الله ومن يقول امين علم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الخائن للدين والأمه المفسد فيها يجب بتره وقصمه ومؤمراته وغدره.ولنحسم أمرنا ونتوكل على الله,ولكن لنحذر الغدر ولنحذر من يزعم دعمه لنا وهو كاذب محتال !لنحذر الوعود الكاذبه!ولنحذر من يضحك فى وجهنا ويخوننا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لبنان بلد مهم فى المنطقة,ونحسبه عربيا!!لكن عاث فيه فسادا وإفسادا حزب باع دينه وكل القيم ورضى أن يكون نعلا لمعممى قم وطهران فخان اللبنانين وخان الأمه ويطعنها فى الظهر والصدر.وقد أكرمنا لبنان بمالايستحق
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
كفو
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق