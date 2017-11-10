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المشتبه بهم في استشهاد القحطاني .. الأجهزة الأمنية تطيح بمطلوبين في العوامية !
صحيفة المرصد : قالت مصادر أن الأجهزة الأمنية نجحت اليوم في القبض على عدد من المطلوبين الذين يشتبه بتورطهم في استشهاد الجندي أول عبدالله بن بدر محمد القحطاني بعد تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول في إشارة البخاري بالقطيف.
ووفقا لـ”عين اليوم” كان أمن الدولة قد نجح قبل أيام في القبض على أحد المطلوبين الخطرين ويدعى “ب – ص” في العوامية وذلك بعد تلقي معلومات عن تواجده داخل منزل بالعوامية .
ونجح رجال الأمن في ضبطه دون أي إصابات بين صفوفهم ويأتي ذلك بعد يوم من استشهاد أحد رجال الأمن في حي البحاري بالقطيف.
ومن المنتظر أن تصدر الجهات المختصة بيانا بالعملية .
التعليقات
4 - واضح2017-11-10 06:51:48
ماعاد في لعب يا عيال المسردب الوضع صار شديد عليكم والله لو يسلمون القاتل لاهل القتيل الايام هذي يجون وسط خيمة العزاء ويقيدون *** ويحطونه بين الرجاجيل ويعطونهم 5 دقايق وقت والله ان يتحول كباب
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3 - مسمار2017-11-10 06:48:47
هل عااد اذناب ايران للعبتهم القذره في العواميه يعد ان تم الدعس على اسلافهم في المسوره اعتقد انهم يحتاجون قليلا من الديتول والكلوركس لتنظيف المنطقه برمتها من الخونه والمندسين من اذناب المجوس!!
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2 -2017-11-10 06:46:09
لاحول ولاقوه الابالله الله يقبله مع الشهداء وينتقم من الاعداء
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1 - عبادي الهلالي والراس عالي2017-11-10 06:43:45
كفؤ والله ادعسوهم كلاب المجوس لاتبقون لهم نسل اهلكهم الله
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