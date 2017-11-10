المشتبه بهم في استشهاد القحطاني .. الأجهزة الأمنية تطيح بمطلوبين في العوامية !

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صحيفة المرصد : قالت مصادر أن الأجهزة الأمنية نجحت اليوم في القبض على عدد من المطلوبين الذين يشتبه بتورطهم في استشهاد الجندي أول عبدالله بن بدر محمد القحطاني بعد تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول في ‫إشارة البخاري بالقطيف.

ووفقا لـ”عين اليوم” كان أمن الدولة قد نجح قبل أيام في القبض على أحد المطلوبين الخطرين ويدعى “ب – ص” في العوامية وذلك بعد تلقي معلومات عن تواجده داخل منزل بالعوامية .

ونجح رجال الأمن في ضبطه دون أي إصابات بين صفوفهم ويأتي ذلك بعد يوم من استشهاد أحد رجال الأمن في حي البحاري بالقطيف.

ومن المنتظر أن تصدر الجهات المختصة بيانا بالعملية .