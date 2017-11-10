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“خليفة المسلمين” .. القبض على “كويتي” كتب على لوحة مركبته عبارات مستفزة !-فيديو
صحيفة المرصد : ذكرت مصادر أن الشرطة الكويتية ألقت القبض على أحد الأشخاص، إثر قيادته مركبة تحمل لوحة كتب عليها: “ملك العالم 1 وخليفة المسلمين”.
وتبين، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية، أن صاحب المركبة مواطن من أبناء الكويت ومطلوب على ذمة قضية شروع في القتل.
التعليقات
7 -2017-11-10 09:22:13
بعض ممن يؤيدون دولة الخرافه للحين عايش في الاحلام! اصحى اصحى يا نايم الدواعش صارو مدعوسين هههه الارهاب مصيره ينتهي طالما فيه ضربات قوويه عليه
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( عدد التعليقات 1,326 )6 - الديدحان
مريض نفسي .
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5 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-10 08:31:48
طيب حط علم الدوله عند الكتابة
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4 -2017-11-10 08:26:42
المخدرات وصلت للحكم بسرعة الله يستر ويسلم
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3 - Nasser77772017-11-10 08:24:42
من زين ذا السياره الحين ...كيف لوها بنتلي وش بتحط الله يحيك
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2 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-10 08:08:42
معقوله الدواعش وصلو الكويت .
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1 - واضح2017-11-10 07:59:47
مطلوب وتلفت النظر لك والله الغباء المطلق الي ماهو مطلوب يقول يالله الستر وانت تدورالكفشة خلك الان خليفة المساجين وملك السجن المركزي وامبراطور المشنقة
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