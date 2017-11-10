“خليفة المسلمين” .. القبض على “كويتي” كتب على لوحة مركبته عبارات مستفزة !-فيديو

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صحيفة المرصد : ذكرت مصادر أن الشرطة الكويتية ألقت القبض على أحد الأشخاص، إثر قيادته مركبة تحمل لوحة كتب عليها: “ملك العالم 1 وخليفة المسلمين”.

وتبين، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية، أن صاحب المركبة مواطن من أبناء الكويت ومطلوب على ذمة قضية شروع في القتل.