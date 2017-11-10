امرأة خدعت اللصوص .. شاهد كيف تعامل “متلقي اتصالات 911″ بذكاء مع بلاغ حرج لـ”متصلة” !

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صحيفة المرصد: نشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مقطع فيديو يبين التصرف الصحيح من المتصل على الخدمة الصوتية في الحالات ‏الحرجة كالتعرض للسرقات أو تهديد أمن المواطنين.

وبين المقطع عن مكالمة هاتفية من متصلة تبلغ عن وجود لصوص، ولكنها خدعتهم بالادعاء أنها تتصل بصديقتها لإحضار الطعام، حيث تصرفت بذكاء ووجدت على الطرف الآخر من فهم مرادها بذكاء أيضاً ودعوة متلقي الاتصال للمتصلة بالهدوء، حيث تم تحديد موقعها، للتعامل مع الحالة وإنقاذها من اللصوص، وذلك من طريقة الإجابة عن أسئلة متلقي ‏الاتصال من وزارة الداخلية بدقة واحترافية.