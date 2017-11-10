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امرأة خدعت اللصوص .. شاهد كيف تعامل “متلقي اتصالات 911″ بذكاء مع بلاغ حرج لـ”متصلة” !

امرأة خدعت اللصوص .. شاهد كيف تعامل “متلقي اتصالات 911″ بذكاء مع بلاغ حرج لـ”متصلة” !
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المرصد 9 533 20 دقيقة

صحيفة المرصد: نشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مقطع فيديو يبين التصرف الصحيح من المتصل على الخدمة الصوتية في الحالات ‏الحرجة كالتعرض للسرقات أو تهديد أمن المواطنين.

وبين المقطع عن مكالمة هاتفية من متصلة تبلغ عن وجود لصوص، ولكنها خدعتهم بالادعاء أنها تتصل بصديقتها لإحضار الطعام، حيث تصرفت بذكاء ووجدت على الطرف الآخر من فهم مرادها بذكاء أيضاً ودعوة متلقي الاتصال للمتصلة بالهدوء، حيث تم تحديد موقعها، للتعامل مع الحالة وإنقاذها من اللصوص، وذلك من طريقة الإجابة عن أسئلة متلقي ‏الاتصال من وزارة الداخلية بدقة واحترافية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 -
2017-11-10 09:27:12
السعوديه ذكيه والحراميه أغبياء
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8 - ياسمين🌸
2017-11-10 09:26:33
في كل خبر ألقى امرأة بطلة الله يقوينا قلت لكم زمن النساء قادم خلاص أنتم اجلسوا بالبيت
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7 -
2017-11-10 09:25:26
ههههههههه آبك آبك آبك لحقوا علي أنا الآن في شارع 112 جنب بقالة شاهر عدد الحراميه 8
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6 -
2017-11-10 09:23:34
اجل وين ابوها اخوها زوجها يعني كلهم مشغولين عنها وتاركينها لوحدها
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5 - واضح
2017-11-10 09:22:03
اكيد الحرامي يماني او افريقي لانه حرامي وجيعان شعوب بنفتك منها قريبا باذن الله
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4 - بنت بلادي
2017-11-10 09:20:37
والله ما دري شيبي يصير فيني لحظتها
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3 - عمران 😂😂
2017-11-10 09:18:51
سمية لو سمحتي لا تصارخين خلي بابا ع جنب كيف اقدر اخدمك؟ عندك حراميه؟ كم عددهم 😂😂😂
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2 - سميه
2017-11-10 09:15:43
لو انا مكانها كان اصارخ ابي امي ابي ابوي ابي ....
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1 - حسسسسام
2017-11-10 09:14:31
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