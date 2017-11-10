امرأة خدعت اللصوص .. شاهد كيف تعامل “متلقي اتصالات 911″ بذكاء مع بلاغ حرج لـ”متصلة” !
صحيفة المرصد: نشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مقطع فيديو يبين التصرف الصحيح من المتصل على الخدمة الصوتية في الحالات الحرجة كالتعرض للسرقات أو تهديد أمن المواطنين.
وبين المقطع عن مكالمة هاتفية من متصلة تبلغ عن وجود لصوص، ولكنها خدعتهم بالادعاء أنها تتصل بصديقتها لإحضار الطعام، حيث تصرفت بذكاء ووجدت على الطرف الآخر من فهم مرادها بذكاء أيضاً ودعوة متلقي الاتصال للمتصلة بالهدوء، حيث تم تحديد موقعها، للتعامل مع الحالة وإنقاذها من اللصوص، وذلك من طريقة الإجابة عن أسئلة متلقي الاتصال من وزارة الداخلية بدقة واحترافية.
#عمليات_911 بـ #المركز_الوطني_للعمليات_الامنية
عندما تكون ردة فعل المتصل للإبلاغ بما يحدث حوله بعقلانية..
سيكون متلقي الإتصال مؤهلاً لأداء واجبه بإحترافية. pic.twitter.com/dKh3hMncHY
— 911 (@MOI__911) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
السعوديه ذكيه والحراميه أغبياء
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في كل خبر ألقى امرأة بطلة الله يقوينا قلت لكم زمن النساء قادم خلاص أنتم اجلسوا بالبيت
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ههههههههه آبك آبك آبك لحقوا علي أنا الآن في شارع 112 جنب بقالة شاهر عدد الحراميه 8
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اجل وين ابوها اخوها زوجها يعني كلهم مشغولين عنها وتاركينها لوحدها
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اكيد الحرامي يماني او افريقي لانه حرامي وجيعان شعوب بنفتك منها قريبا باذن الله
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والله ما دري شيبي يصير فيني لحظتها
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سمية لو سمحتي لا تصارخين خلي بابا ع جنب كيف اقدر اخدمك؟ عندك حراميه؟ كم عددهم 😂😂😂
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لو انا مكانها كان اصارخ ابي امي ابي ابوي ابي ....
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