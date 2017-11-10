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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الجمعة
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
26 - 🌿2017-11-10 11:20:37
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 🌿🌿🌿
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25 -2017-11-10 11:16:36
الله يحفظ ويعز قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد وكل رجل دولة مخلص أمين ويحفظ الشعب السعودي ورجال الامن وكافة قواتنا العسكرية المخلصين.
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( عدد التعليقات 24,361 )24 - إنسان منصف
محمد(( محمود بالأرض والسماء))،،،،،بن سلمان(( سلمت من كل شر))،،،،،بن عبد العزيز(( لك العزه بين الامم ))،،،،،،،آل سعود(( السعاده من نصيبك دوم العمر ))،،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 12,375 )23 - اللامي
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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( عدد التعليقات 24,361 )22 - إنسان منصف
نحن مسلمين،،،،،، رغم أنف الحاقدين،،،،،،،نحن مسلمين،،،،،،لكننا لا نتبع المتجللين الفاسدين،،،،،،نتبع فقط سيد المرسلين ،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 12,375 )21 - اللامي
( فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين▪️ فاستجبنا له ونجيناه من الغم ) الذكر مفتاح فرج ونجاة
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( عدد التعليقات 24,361 )20 - إنسان منصف
افتخر وارفع راسي ،،،،،،بين الامم،،،،،،ان قائدنا خادم الحرمين سلمان الحزم،،،،وولي عهده شبيه المؤسس صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 12,375 )19 - اللامي
( يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه ) يطع الله يوحده * ورسوله يصدقه * يخشى الله على ما سلف يتقه فيما بقي من عمره فأولئك هم الفائزون
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( عدد التعليقات 24,361 )18 - إنسان منصف
قيادتنا ،،،،،حكيمه،،،،،،عادله،،،،،،،تسير بخطى ثابته،،،،،،بقيادة أمير الحزم والعزم والسؤدد،،،،،،،صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,361 )17 - إنسان منصف
حفظك الله،،،،،،يا صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان،،،،،فقد قلت كلمتك اللتي تكتب بماء الذهب،،،،،،(( لن ينجو فاسد يثبت عليه الفساد أمير أو وزير ))،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,361 )16 - إنسان منصف
فرحت أنا ،،،،،وجميع الشعب فرح،،،،،،لما قبض على الفاسدين،،،،،،وقبلهم المتجللين بالدِّين ،،،،،،فالمتجلل بالدِّين والفاسد،،،،يكمل الواحد الآخر،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,361 )15 - إنسان منصف
السعوديه تنهض من جديد،،،،،،بقيادة المؤسس الثاني ،،،،،،للسعوديه،،،،،،صاحب السمو محمد بن سلمان ،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,361 )14 - إنسان منصف
مدعي التدين ،،،،،،كانوا كورقة التوت،،،،،،يستتر بها،،،،،،الفاسدين،،،،،الان سقطة ورقة التوت،،،،،،فبانت عوراتهم،،،،،،فزجوا بالسجون،،،،،،،للمحاكمه،،،،،،فلا للمتجللين بالدِّين ،،،،،،ولا للفاسدين،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,361 )13 - إنسان منصف
مهما حاول المتجللين بالدِّين ،،،،،،،الضحك على الناس،،،،،،لكنهم لاشك مدحورين،،،،،،وبدات الشمس بالاشراق،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,361 )12 - إنسان منصف
بقيادة الامير الشاب،،،،،،صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان،،،،،،ستزال الخرافات والبدع والضلالات،،،،،،التي رسختها جماعة الاخوان من أربعين سنه،،،،،،،،وسنرجع الى المنبع الأصل ،،،،،إليّ كان عليه النبي،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,361 )11 - إنسان منصف
اللهم وفق ،،،،،،صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان،،،،،،وأيده بتأييدك ،،،،،،،وانصره على من عاداه،،،،،،آمين،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 12,375 )10 - اللامي
{ ومن يغفر الذنوب إلا الله } اشراقة تبعث في النفس المظلمة بالذنوب نور الإيمان الذي لا يخبو
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( عدد التعليقات 12,375 )9 - اللامي
﴿ (وَجَعَلْنَا) لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴾ الذكر الحسن و الثناء الجميل يقسم في السماء لا تنقب عنه في الأرض
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( عدد التعليقات 12,375 )8 - اللامي
( إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ) مواقفك الجميلة الآن ستبقى محفوظة للذكرى في جنات عدن
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( عدد التعليقات 12,375 )7 - اللامي
ألاكثار من دعاء ﴿ ربّنا ولا تُحمّلنا مالا طاقة لنا به ﴾ فإنك لا تدري أتقدر على الصبر أم تجزع وسل الله العفو والعافية
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( عدد التعليقات 12,375 )6 - اللامي
﴿ إن في ذلك لآياتٍ لكل صبّار شكور ﴾ أكثر من شكر الله عند كل نعمة حتى يعينك على الصبر عند كل بلاء فإن النعم لا تدوم ولست من البلاء بمعصوم
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( عدد التعليقات 12,375 )5 - اللامي
﷽ { إنّ اللهَ وملائكتَهُ يُصَـلُّونَ على النبي يا أيها الذين آمنوا صَلُّوا عليه وسلِّمُوا تسليم ا} اللهم صلِ و سلم على نبينا محمد ﷺ
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( عدد التعليقات 12,375 )4 - اللامي
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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3 -2017-11-10 10:22:56
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمدلله رب العالمين اللهم إني استودعتك نفسي واهلي ومالي
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2 -2017-11-10 10:21:04
اللهم افرج همي وازيل حزني ورد لي حقي كامل في يوم الجمعة الفضيل اللهم آمين ولكل من يقرأ
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1 -2017-11-10 10:19:13
اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
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