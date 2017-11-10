الرئيسية / شاهد: داعية مصري يصرخ على الهواء:”الأطفال تتشيع”.. ويعرض فيديوهات خطيرة لنشر المذهب الشيعي داخل المساجد!
شاهد: داعية مصري يصرخ على الهواء:”الأطفال تتشيع”.. ويعرض فيديوهات خطيرة لنشر المذهب الشيعي داخل المساجد!
صحيفة المرصد: نشبت مشادة كلامية على الهواء بين الداعية المصري محمد عثمان، نقيب الأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف، ووليد إسماعيل، مؤسس ائتلاف الصحب والآل، بسبب خطورة التشيع في البلاد، بعد عرض مقطع فيديو خلال البرنامج، يظهر تعليم بعض الأشخاص الأطفال للمنهج الشيعي بأحد المساجد.
وقال إسماعيل غاضبا إن عدد الأطفال وصل لـ 230 تقولي 20، ومرشح للزيادة، في ظل عدم قيام “الأوقاف بدورها في مراقبة المساجد، ليرد عليه الأخير بقوله إن عددهم في الفيديو لا يتجاوز 20 طفلا ويتم الآن التحقيق مع من قاموا بالتدريس لهم.
وأضاف عثمان، أن هناك سيطرة كاملة من جانب وزارة الأوقاف على المساجد في كافة المحافظات، ولن ولم يكون للتيارات المتأسلمة قبضة على المساجد ولا للتيار الشيعي أيضًا.
التعليقات
42 - عدو المجوس2017-11-10 11:36:07
اللهم احشرني مع محمد وال محمد وصحابته الابرار اللهم عليك بأذناب بايران واذناب الخميني اللعين عبادة القبور والاوثان المشركين
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41 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-10 11:34:37
الدواعش يتكلمون على محمد وال محمد ولا يخافون من عقاب الله لكن فيه جنه وفيه نار أعدت لمن أحب النبي ولمن اساء وسب النبي .
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40 - Ymni mahbob2017-11-10 11:31:53
من دخل بمعرفي هذا جبان والهزيمه أدركته الرحال يسوا الدواعش من اهل الضلاله والخرابه.
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( عدد التعليقات 7,731 )39 - بلادي زوينا
***ورخال كلهم ***خذو العلم
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38 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-10 11:30:33
اقسم بجلال الّلَھّ ان الدواعش خسروا الدنيا والاخره النار ما خلقت الى لهم عليهم لعنه الّلَھّ والملائكه
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37 - Ymni mahbob 💫💫💫2017-11-10 11:30:10
في كتاب بحار الأنوار أقدس كتاب مجوسي يقولك ان علي ابن ابي طالب هو الله ،،، فهل لا يزال هناك عاقل يصدق هذا الشرك الأكبر
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( عدد التعليقات 7,731 )36 - بلادي زوينا
من يتطاول على الله ويصف الرزق و التحكم بالكون من دون الخالق و التطاول على أمهات المؤمنون و يسبون الصحابه ،، هل هولا مسلمون يا أمة الأسلااام !! من لدية عقل يحكم
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35 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-10 11:28:48
وكم ودت عناق الداعشيات الغاويات الهالكات.
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34 - Ymni mahbob2017-11-10 11:27:32
الرخال يعني تبي تقنعنا ان علي ابن ابي طالب هو من *** فماهو دليلك
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33 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-10 11:27:02
قولوا آمين يامحبين الرسول الأعظم الطاهر المنزه ذو الأخلاق العاليه والدرجات الرفيعة ان يحشرنا مع محمد وال محمد وان يكفينا الله شر الدواعش ولا يحشرنا مع البغدادي ومحبيه ويزيد وفرعون .
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( عدد التعليقات 7,731 )32 - بلادي زوينا
الرحال كل****
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( عدد التعليقات 7,731 )31 - بلادي زوينا
كاذب ي يمني ***الدين الصحيح هو القران و الأحاديث النبوية ، أما التشيع فهو بدعة و تطاول على الله وشرك به و عبادة المخلوق من دون الخالق ...
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30 -2017-11-10 11:23:25
يمني معروب هارب من الحوثي وتارك *** لهم وجاي يتفش ريشه هانا.. مع اني متأكد انه لا يمني ولا هم يحزنون وهو من حزب الرخال
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29 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-10 11:22:36
فيه بطل من ابطال العالم وقوه ربانيه وشجاع في الحروب ومقدام في الامام لا يذكره الغاون في كتبهم لماذا انه الحقد والكراهيه عندما تنجح وعندما يحبك رسول الله .اما الجبناء ذكرهم في الكتب كثير.
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28 - حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى2017-11-10 11:19:43
افيون وسرطان العصر انه الدين المجوسي القذر يسري في الدول السنيه مستغلآ الجوع والحاجه للماده وغيرهم لم يحاربوه حتى يصل الشرك باالله في كل منزل عربي سني وللاسف البعض ينام في سبات من اجل حب الدنيا
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( عدد التعليقات 9,911 )27 - الرحااال
مجرد تخيل..لو ان القنابل النوويه بيد متشدد..ماذا كان هو فاعلا بالبشر..سوف يبيدهم بأسم الاسلام..والله لو كانت الجنه بيدك لم يدخلها احد..لأن قلبك مازال ينبض كرها ليس حبا في الاسلام..اترك الاسلام ابرك 💚
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( عدد التعليقات 12,375 )26 - اللامي
16 - Ymni mahbob💫💫💫 الله أخرجهم من الظلمات الى النور/ نسأل الله تعالى أن يحشرك معهم
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25 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-10 11:18:06
العنيده اقولش شي نحن نلعن مبغضي محمد وال محمد صلوات الله عليهم ال بيت اما الي يحبهم نحبه ولا نلعنه .وقد افلح من صلى على محمد وال محمد .
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( عدد التعليقات 13,418 )24 - العنيد
فدينهم مبنى ع سب الصحابه الرسول والعياذ بالله من دينهم
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( عدد التعليقات 9,911 )23 - الرحااال
المتشددين قتلوا كل شي جميل في الاسلام..ولو كانوا في القرون السابقه لطردوهم من اراضيهم..هؤلاء هم سوسة الارض تقتل الحياه في قلب الانسان..يريدونه فقط يصارخ ليثبت ان غيور..لا يامتشدد الغيره ان تسكت افضل💚
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22 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-10 11:15:21
العنيده وكم ودت عناقك
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( عدد التعليقات 13,418 )21 - العنيد
فرق بيننا وبين الشيعه .. يوم الحساب احنا نتبع سنة الرسول صل الله عليه وسلم وهم يلعنون بصحابة الرسول ويقذفون بعرض الرسول احنا المسلمين مانلعن ولا نسب احد وملتزمين بديننا اما الشيعه تااااااابع /////
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20 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-10 11:14:25
اعرف لكم دواعش لا يؤمنون بالله وبالرسول لان معتقدهم الشيطاني يحل لهم كره الخالق والمخلوق عليهم لعنه الّلَھّ
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( عدد التعليقات 13,418 )19 - العنيد
16 // بنت عفاااش هههههه انتي مسكينه .. مكسوره عينك من الحووثي🤣🤣🤣🤣
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18 -2017-11-10 11:11:46
يمني معروب روح دافع عن عرضك
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( عدد التعليقات 9,911 )17 - الرحااال
يقول فيه من الشيعه لايصلي، وايضا غيرهم من المذاهب..يتشددون وهم لايعرفون من الاسلام الا التشدد فقط،يظنون ان تكون قويا وتكون ذو غيره هذا يعني انك مسلم قوي،الغيره ليست هكذا يا ايها المتشدد..تعلم لتفهم 💚
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16 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-10 11:08:26
الله أخرجهم من الظلمات الى النور.
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15 - رفيق الدرب2017-11-10 11:08:24
مافي فلوس تشيعون تنسلخون عن دينكم فلوس مافي فلوس مافي فلوس مافي
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( عدد التعليقات 9,911 )14 - الرحااال
هذه هي من نتائج المتشددين..جعلوا الغرب ينظر الى الاسلام بأنه دين عنف لايقبل الجدال..وان اي جدال سوف يؤدي بك الى القتل..لايعلمون المتشددين ان رسول الرحمه لم يسلم من المجادلين..ومع كذا لم يقتلهم 💚
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13 - اسد بحري2017-11-10 11:05:42
نصيحة موجهة للشيعة اتركوا الناس في حالهم انتم وشي فيكم ازعجتم البشرية حتى الاطفال ماسلموا منكم لكم دينكم ولي دين ياخي غصب نفتنع في دينكم اعرف شيعة لايصلون ولايصومون ومع ذالك متعصبين لمذهبهم
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12 - معلم طاقه كبده2017-11-10 11:04:07
كل واحد حر في دينه. شعليكم منهم . فيه ناس كثيرة بمصر مسيحة ماشفنا داعيه مصري صرخ الاطفال تتمسيح
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( عدد التعليقات 9,911 )11 - الرحااال
لقد كانوا يضعون الاشواك والقاذورات في طريق النبي..وقد لعنوه ومنهم من كان ينوي قتله..ومنهم من كان يربد ان يسممه..هل انت اقوى من الصحابه او ايمانك افضل منهم..لماذا لم يذهبوا اليه ويقتلونه..اترك التشدد💚
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10 - فهد122017-11-10 11:01:42
اهل الباطل يجتهدوا في نشر باطلهم وسخروا حسينياتهم لخدمة مذهبهم واهل الحق يعيدون النقاش في ماضي افل وجعلوا مساجدهم وخطبهم لامور تصيب مستمعها بالملل من كثر تكرارها
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9 - الباحث عن الحقيقة2017-11-10 11:00:44
للأسف الإسلام السني يحارب تحت ذرائع مختلفة ويدعم الصوفية والرافضة لأنهم في نظر الغرب وأمريكا الإسلام المعتدل فيجب التنبه حتى لا نكون الدولة السنية الوحيدة في المنطقة وتهيمن أيران المجوسية
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8 - الله فوووووق2017-11-10 10:59:44
مصيبة وين الغيره على دينكم كيف مصر تسمح بهذا كيف الشعب يسكت عن هذا
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7 - رفيق الدرب2017-11-10 10:58:58
ان اردت الدين فالدين تعرفه وان اردت المال فاسعه بطرق اخرى لا ان تبتز الدول والشعوب باسم الدين كفايه سرق باسم الدين
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6 - محمد2017-11-10 10:56:25
الرخال لابس العمه ويفتي الفيديو يقولك يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم وانت تقول لا اكراه في الدين وان علي ابن ابي طالب هو الله وهو الخالق الرازق.. فهذه ديانة هندوسية وليس لها علاقة بأي دين سماوي
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( عدد التعليقات 9,911 )5 - الرحااال
يوجد من علم طفله من نشأ الاسلام والصلاة وكل شي،ولما كبر ذلك الطفل حول ديانته الى ديانه اخرى او اصبح ملحدا،ويوجد من نشأ في عائله كلهم ملحدين ولما كبر اصبح مسلما،لن تستطيع ان تهدي احدا،بل الله الهادي 💚
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4 - بلحه2017-11-10 10:51:50
مادام فيه رُز إيراني بالزعفران والفستق فمافيش مشكله يعني أهوه كلوه محصل بعضه
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( عدد التعليقات 9,911 )3 - الرحااال
لا اكراه في الدين..لأن التشدد في الدين يقسوا القلب وينزع منه الرحمه..مافائدة الانسان المسلم بدون رحمه..الايمان الحقيقي يأتي مع الرحمه..ومن لم يعرف الرحمه لم يدخل الايمان في قلبه 💚
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2 -2017-11-10 10:50:02
اتركو الخلق للخالق فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء وقال في كتابه لااكراه فالدين قد تبين الرشد من الغي،،،،،،،المحاسب هو الله وعنده تجتمع الخصوم
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1 - فلفل حار2017-11-10 10:45:05
سوف ينتشر التشيع مالم (يجرم) قانونيا .لانه دين يقوم على روايات بشريه تحريضية .وليس لهم كتاب سماوي يتبعونه كاليهود والنصارى والمسلمين
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