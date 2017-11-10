شاهد: داعية مصري يصرخ على الهواء:”الأطفال تتشيع”.. ويعرض فيديوهات خطيرة لنشر المذهب الشيعي داخل المساجد!

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صحيفة المرصد: نشبت مشادة كلامية على الهواء بين الداعية المصري محمد عثمان، نقيب الأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف، ووليد إسماعيل، مؤسس ائتلاف الصحب والآل، بسبب خطورة التشيع في البلاد، بعد عرض مقطع فيديو خلال البرنامج، يظهر تعليم بعض الأشخاص الأطفال للمنهج الشيعي بأحد المساجد.

وقال إسماعيل غاضبا إن عدد الأطفال وصل لـ 230 تقولي 20، ومرشح للزيادة، في ظل عدم قيام “الأوقاف بدورها في مراقبة المساجد، ليرد عليه الأخير بقوله إن عددهم في الفيديو لا يتجاوز 20 طفلا ويتم الآن التحقيق مع من قاموا بالتدريس لهم.

وأضاف عثمان، أن هناك سيطرة كاملة من جانب وزارة الأوقاف على المساجد في كافة المحافظات، ولن ولم يكون للتيارات المتأسلمة قبضة على المساجد ولا للتيار الشيعي أيضًا.