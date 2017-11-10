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للمرة الخامسة..”هيئة المساحة الجيولوجية”ترصد هزة أرضية جديدة شمال النماص
صحيفة المرصد:كشفت هيئة المساحة الجيولوجية عن رصد هزة أرضية جديدة صباح اليوم الجمعة على بعد 14 كم شمال النماص بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 6.8 كم.
وتعد هذه الهزة هي الخامسة في المنطقة منذ أسبوع، كانت أقواها يوم الجمعة الماضي 3 نوفمبر حيث كان مقياسها على ريختر 4 درجات.
وأوضح د. هاني زهران مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين أمس الخميس بأن ما يحدث في المنطقة أمر طبيعي من حيث رصد التوابع للهزة الرئيسة حتى تعود المنطقة إلى حالة الاستقرار الطبيعي، مطمئناً الأهالي والمقيمين بأن الهيئة تراقب وترصد على مدار الساعة الهزات الأرضية وتقوم بالتبليغ الفوري للجهات ذات العلاقة.
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التعليقات
5 -2017-11-10 11:28:16
المعاصي والذنوب
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4 -2017-11-10 11:20:08
قال الله عز وجل (وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون)
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3 - عبدالرحمن الشهري2017-11-10 11:19:15
قلة الامطار والزلازل والبراكين اموروشدائد ينبغي فيها اللجوء الله الله بكثرة الدعاء والتضرع له حتى يزيلها وأما فلسفة الجيولوجيين فإنها تبرر الواقع بأسباب طبيعية قد تكسل الناس عن التضرع لله
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2 - رفيق الدرب2017-11-10 11:11:50
اذا رجة الارض رجا وبسة الجبال بسا فكانت هباء منبثا
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( عدد التعليقات 12,375 )1 - اللامي
اللهم اكفنــا شــر الزلازل والمحن
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