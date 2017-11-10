للمرة الخامسة..”هيئة المساحة الجيولوجية”ترصد هزة أرضية جديدة شمال النماص

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صحيفة المرصد:كشفت هيئة المساحة الجيولوجية عن رصد هزة أرضية جديدة صباح اليوم الجمعة على بعد 14 كم شمال النماص بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 6.8 كم.

وتعد هذه الهزة هي الخامسة في المنطقة منذ أسبوع، كانت أقواها يوم الجمعة الماضي 3 نوفمبر حيث كان مقياسها على ريختر 4 درجات.

وأوضح د. هاني زهران مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين أمس الخميس بأن ما يحدث في المنطقة أمر طبيعي من حيث رصد التوابع للهزة الرئيسة حتى تعود المنطقة إلى حالة الاستقرار الطبيعي، مطمئناً الأهالي والمقيمين بأن الهيئة تراقب وترصد على مدار الساعة الهزات الأرضية وتقوم بالتبليغ الفوري للجهات ذات العلاقة.

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