في ساعة متأخرة من الليل..هكذا عثروا على طفل جدة المفقود!

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صحيفة المرصد:تمكنت الجهات المعنية من العثور على الطفل ماجد محمد الجدعاني البالغ من العمر أربع سنوات في ساعةٍ متأخرة من ليلة أمس؛، متوفى داخل خزان صرف قريب من منزله.

وكان الطفل قد اختفى من منزله بحي الخُمرة في أثناء محاولته اللحاق بأبيه حين خروجه لأداء صلاة العشاء أمس الأول.

وبعد 30 ساعة من معاناة ذوي الطفل، عثرت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني على موقع خزان صرف صحي مفتوح قريب من منزل “ماجد”؛ وتبين أنه تُوفي من جرّاء سقوطه داخله,ذلك وفقاً لـ”سبق”.

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