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في ساعة متأخرة من الليل..هكذا عثروا على طفل جدة المفقود!
صحيفة المرصد:تمكنت الجهات المعنية من العثور على الطفل ماجد محمد الجدعاني البالغ من العمر أربع سنوات في ساعةٍ متأخرة من ليلة أمس؛، متوفى داخل خزان صرف قريب من منزله.
وكان الطفل قد اختفى من منزله بحي الخُمرة في أثناء محاولته اللحاق بأبيه حين خروجه لأداء صلاة العشاء أمس الأول.
وبعد 30 ساعة من معاناة ذوي الطفل، عثرت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني على موقع خزان صرف صحي مفتوح قريب من منزل “ماجد”؛ وتبين أنه تُوفي من جرّاء سقوطه داخله,ذلك وفقاً لـ”سبق”.
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التعليقات
25 - الهاشمي2017-11-10 14:47:55
لاحول ولا قوة الا بالله جبر الله مصابكم وجعله شفيع لكم
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24 - مفسر أحلام2017-11-10 14:42:10
إنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ليه هذا الإهمال من الوالدين والبلدية 4 سنوات بالشارع وخزان صرف صحي مفتوح
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23 - زائر واقعي2017-11-10 14:40:57
لاحول ولاقوة الابالله
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22 -2017-11-10 14:32:35
طيب ***
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21 - زيت زيتون2017-11-10 14:23:55
4 سنوات ويترك للحاق بوالده وخزان فاتح ومين المسئول عن الخزان لاحول ولاقوة الابالله والحمد لله على كل حال الله يجعله شفيع لوالديه (انا لله وانا اليه راجعون ) هذا امر الله
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20 - خبير2017-11-10 14:18:19
من سرق غطاء خزان الصرف ليبيعة حديد هو المسؤول أمام الله عن هذا الضحية البرئ .ومن أهمل تغطية الخزان أيضا مسؤول .ومن إشترى غطاء الخزان مسؤول .
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19 - جبل طويق2017-11-10 14:16:17
من يسرق أغطية الصرف الصحي
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18 -2017-11-10 14:12:59
الله يرحمة ويغفر له ان شاء الله ويشفع به والدية موووت في وساخة ياساتر ... انا مرة اركض وطاحت رجلي وساقي وفخذي كلهم بغرفة صرف صحي ومانسيتها للحين والبنغالي الله يسامحه
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17 - جبل طويق2017-11-10 14:10:45
تعليق 12 ترحم على الطفل
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16 - جبل طويق2017-11-10 14:09:33
الله يرحمه ويخلف على اهله
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15 - saeed2017-11-10 14:09:25
نتائج الإهمال لا من أم ولا من أب نتائج الإهمال لا من أم ولا من أب نتائج الإهمال لا من أم ولا من أب نتائج الإهمال لا من أم ولا من أب
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14 - يا ١٢2017-11-10 14:08:57
وش دخلك
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13 - صفخه2017-11-10 14:08:55
ليت مراقبين الاسواق والنظافه والصيانه بالامانه نشيط زي مرافبي التعديات مايبني الواحد فوق بيته غرفه اوبيت شعر تلقاهم مسنترين عند الباب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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12 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-11-10 14:04:20
جدة غيررر بكل شيء وتحتاج إدارة غيررر بكل شيء
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11 - من هناك2017-11-10 14:03:40
الله يصبر والديه اما الطفل بإذن الله معليه ذنوب ارتاح من هموم الدنيا ومشاكلها
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10 - ٩٩2017-11-10 14:02:02
هذا الفساد أشد فساد من اللعب بالمليارات.. لأنه تلاعب بالأرواح..وإزهاق لأنفس بريئه.. تكفا يا ولد سلمان..اضرب بيد من حديد
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9 - حسان المطيري2017-11-10 13:59:19
فساد آخر ...
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8 - صفخه2017-11-10 13:59:03
احسن الله عزاءكم ويصبر اهله ويعوضهم خير الخمره مهمله من قبل الامانه لما قريترالخبر والله تالمت الى الله المشتكى
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7 - !2017-11-10 13:56:43
أمانة جده
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6 - ملكي2017-11-10 13:53:18
لاحول ولا قوة الا باالله العلي العظيم . نسأل الله ان يمن على والديه با الصبر وحسن العزاء وان يجعله شفيعاً لهم يوم القيامة .
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5 -2017-11-10 13:51:58
جدة كلها مجاري وتاركينه بالشارع
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4 - خالد2017-11-10 13:51:20
كم واحد بخزانات الصرف ... البلديات تقول تابعة للمياه والمياه تقول تابعه للبلديات
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3 - رفيق الدرب2017-11-10 13:51:16
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويصبر اهله
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2 -2017-11-10 13:50:48
نتائج الإهمال لا من أم ولا من أب
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1 - لعل وعسى2017-11-10 13:47:33
لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرزق اهله الصبر والسلوان باللأخص والدته.
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آخر تعليق
بواسطة : ولدالشيوخ
اللهم استر عوراتي وامن روعاتي.....
بواسطة : ياليل ابولمبه
راحوا ورحنا وطلعنا الطلعه ونزلنا من الطلعه وصدمنا في العامود وكسرنا اللمبه ورجعن...
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