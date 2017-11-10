وزير الخارجية الفرنسي يعلق على تواجد الحريري في المملكة
صحيفة المرصد-رويترز:قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري لا يخضع للإقامة الجبرية في السعودية، وليس هناك أي قيود على حركته.
وقال لو دريان لإذاعة أوروبا 1 “نعم، على حد علمنا، نعتقد أنه حر في تحركاته والمهم أنه يتخذ خياراته”.
واجتمع سفير فرنسا مع الحريري أمس الخميس قبل زيارة لم تكن مقررة سلفا قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولم يتضح ما إذا كان ماكرون قد أجرى أي اتصال مع الحريري خلال الزيارة.
وترتبط باريس بعلاقات خاصة مع لبنان مستعمرتها السابقة ومع الحريري الذي يملك منزلا في فرنسا حيث عاش عدة سنوات.
وقال ماكرون في دبي أمس، إن “هناك اتصالات غير رسمية مع الحريري، لكن ليس هناك طلب لنقله إلى فرنسا.”
وأضاف، “ما يهمنا هو استقرار لبنان وطرح حل سياسي بسرعة”.
ومن المقرر أن يزور لو دريان السعودية يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، وسيسافر إلى إيران في وقت لاحق من هذا الشهر.
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التعليقات
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قطع العلاقات
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اذا كُنتُم تجهلون بان الغرب يتعامل مع الدول الاسلاميه وليست العربيه فقط كمستعمرات سابقه فأنتم نائمون وفِي سابع نومه هذا هو الواقع مع الاسف الشديد
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زميره كل الضاحيه تسمع ضريطه هههههههههههههههههه والله يازميره لن تروح دماء العرب والمسلمين بدون عقاب لك اي" كان نوع العقاب في النهاية سنميحي ذكرك من لبنان والمنطقة العربية والدنيا
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لو دريان مش دريان إنه لبنان محتل من ايران
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((((( الغريب حقا الصمت الفرنسي امام توسعات ملالي ايران في لبنان )))))
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نعم وش دخل فرنسوا بالحريري
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وش دخل فرنسا قال مستعمرتنا السابقة بين العرب الخواجة مالة دخل
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