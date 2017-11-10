رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونير

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صحيفة المرصد:تمكن رجل من مدينة ملبورن الأسترالية من ربح مليون دولار، ليكون أحد أكبر الفائزين في كأس ميلبورن للخيول، وهو يشاهد السباق من على أريكته في المنزل، بعد أن راهن بمبلغ 5 دولارات فقط.

وفي الوقت الذي احتفل فيه المشجعون في عموم البلاد بالفائزين في السباق، كان دومينيك من ميل بارك يعيش حلماً لا يصدق، بعد أن كسب جائزة لم يكن يتصور أنها ستؤول إليه في نهاية السباق، بحسب موقع ذا أستراليان.

واختار دومينيك اسم الفائز في السباق بشكل عشوائي، وسحب اسمه من بين المراهنين، الذين شاركوا في الرهانات، من خلال الحملة الترويجية التي أقيمت خلال السباقات الأربعة التي أقيمت في ذلك اليوم.

وقال دومينيك بعد فوزه بالجائزة: “كنت أجلس على الأريكة، وعلى وشك القيام ببعض الرهانات، عندما تلقيت اتصالاً من المنظمين، يعلمونني أنني الفائز في السحب على جائزة المليون دولار. لقد كان شعوراً لا يصدق، ولا أزال في حالة من الصدمة حتى الآن”.

وقدرت الرهانات على السباق بنحو 200 مليون دولار، ونتيجة الإقبال الشديد على المراهنة، توقف التطبيق المخصص لها عدة مرات، مع رغبة الكثيرين بالفوز بالجوائز المغرية.

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