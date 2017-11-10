احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

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صحيفة الرصد:إذا كان شرب الماء وتناول الخضار والفاكهة الطازجة من الخيارات الغذائية التي تسمح بالحفاظ على جمال البشرة، فهناك العديد من الأطعمة التي تلحق الأذى بالبشرة وتسبب ظهور حبّ الشباب بشكل أساسي، تعرّفوا عليها فيما يلي:

الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات الغازية

تعتمد حماية البشرة من ظهور حبّ الشباب على تجنّب تناول السكريات السريعة التي تزيد من ارتفاع نسبة السكر في الدم مما يساهم في تنشيط إفرازات البشرة الزهمية. كلّ ذلك يجعل من البشرة دهنية ويساهم في إصابتها بحب الشباب. أما أبرز الأطعمة التي ترفع نسبة السكر في الدم فهي: السكاكر، المشروبات الغازية، الحلويات، المعجنات والخبز الأبيض، البطاط المقلية ورقائق بطاط “الشيبس”.

الكثير من الحليب

إن تناول أكثر من كوبين من الحليب يومياً ممكن أن يسبّب ظهور حبّ الشباب. ويعود ذلك إلى أن الهرمونات الموجودة في حليب الأبقار تنشّط عمل الغدد الزهمية وتزيد من إفرازات البشرة. كما تظهر الأبحاث أن الحليب وكلّ الأطعمة التي تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم تؤثّر على النشاط الهرموني والعوامل التي تسبّب التهابات في الجسم مما يزيد من خطر الإصابة بحبّ الشباب.

تناول كميات كبيرة من الفيتامينB

يمكن لتناول كميات كبيرة من الفيتامين التي تفوق حاجة الجسم إليه ولفترة طويلة أن يسبّب ظهور حبّ الشباب. ولذلك يجب الانتباه إلى كمية الفيتامين في المكملات الغذائية التي نتناولها.

اللحوم المصنّعة، الملح، والشوكولا

من المعلومات الشائعة أن اللحوم المصنّعة والنقانق تسبب ظهور البثور، رغم أنه لا وجود لدراسات علميّة تثبت هذه المقولة. كما لا وجود لدراسات أثبتت علاقة الملح والشوكولا في التسبب بظهور حب الشباب. ولكن رغم ذلك فإن أطباء الجلد وخبراء التجميل ينصحون من يعاني من مشكلة حب الشباب بالامتناع عن تناول اللحوم المصنّعة والملح والشوكولا.

التوابل والبهارات

يسبب الإفراط في تناول التوابل والبهارات في التسبّب بإصابة البشرة بالبثور والعُدّ الوردي الذي يأخذ شكل توسع في الشرايين الدمويّة للبشرة مما يجعل مظهرها بارزاً ومزعجاً.

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