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شاهد:هوشة كويتيين عند محطة وقود.. ورجل أمن يشهر سلاحه

شاهد:هوشة كويتيين عند محطة وقود.. ورجل أمن يشهر سلاحه
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المرصد 14 3٬290 4 ساعات

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرفع رجل أمن سلاحه عقب مشاجرة وقعت بينه وبين بعض المتجمعين، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي التفاصيل، أثناء قيام رجال الأمن بحملاتهم لمنع بعض المارين من تحويل الشارع إلى تجمع أو مخالفة القانون والنظام العام، فوجئ عسكري النجدة بتجمع شبابي في مكان غير مخصص، وطالب أحدهم بالتحرك من المكان، ما أسفر عن وقوع تبادل بالضرب بين العسكري والمواطن.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - غازي بن شبيب
2017-11-10 19:06:13
رقم 4 الله ***انت وصدام البعثي تترحم على من احتل الخفجي ومن ضرب الرياض بالصواريخ
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13 - العنزي
2017-11-10 18:32:06
تعليق مخالف
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12 - العنزي
2017-11-10 18:31:22
تعليق مخالف
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11 - العنزي
2017-11-10 18:29:48
تعليق مخالف
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10 - مواطن
2017-11-10 16:35:59
عندهم هياط زايد
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9 - أسم
2017-11-10 16:29:39
تعليق4. الله يرحم ايام صدام// ليت ترجع ذيك الأيام (لك)لانه لو مارده الفهد رحمة الله عليه كان أول مايبدأ يبدا فيكم وفشيبانكم اللي ماحكولكم وش صار من ذا اللعين
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8 -
2017-11-10 16:28:05
الله يخلف اصبح الكويت لعبه لمن اراد العب والمهايط
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7 - ابو حسن - الرياض
2017-11-10 16:22:19
تعجبني هوشة الكوتيين تكون ناعمه 😂
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6 - منهد
2017-11-10 16:12:32
ايران خربت الحيله
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5 - @@@@@
2017-11-10 16:10:53
الكويتيين يأكلون و يشربون و يشبعون و يتجمعون بالدواوين و المجالس و يتهاوشون فقط, تفكير و لا شغل مافيه أبداً و لو يدخلون عليهم فريق الكشافة العراقي إحتلوهم
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4 -
2017-11-10 16:07:22
لو يطلع لهم عراقي كان طبوا في حفر الباطن منحاشين هههههههههه الله يرحم ايام صدام حسين
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3 -
2017-11-10 15:47:04
عالة أقليم القادسية ع الخليج
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2 - ناصر
2017-11-10 15:40:10
مفروض يسحب سلاح من افراد شرطة , ويخصص للمداهمات فقط
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1 - بدر العوني
2017-11-10 15:40:05
هههههههههههههههههههههههه فاشلين بكل شي هالكويتين لا عسكر ولا مواطنين واللهجه مثل وجيهم😂
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