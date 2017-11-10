شاهد:هوشة كويتيين عند محطة وقود.. ورجل أمن يشهر سلاحه

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرفع رجل أمن سلاحه عقب مشاجرة وقعت بينه وبين بعض المتجمعين، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي التفاصيل، أثناء قيام رجال الأمن بحملاتهم لمنع بعض المارين من تحويل الشارع إلى تجمع أو مخالفة القانون والنظام العام، فوجئ عسكري النجدة بتجمع شبابي في مكان غير مخصص، وطالب أحدهم بالتحرك من المكان، ما أسفر عن وقوع تبادل بالضرب بين العسكري والمواطن.

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