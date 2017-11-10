شاهد.. آية قرأنية تدفع أميركيا مسلماً للعفو عن قاتل ابنه واحتضانه والقاضية تنهار باكية
صحيفة المرصد: قرر أب مسلم في الولايات المتحدة الأميركية العفو عن قاتل ابنه في تصرف نادر الحدوث,حيث ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الوالد، عبد المنعم جتود، فاجأ الحضور بالمحكمة، مقرراً مسامحة القاتل.
ولَم يكتفِ بالعفو عن القاتل!
ولَم يكتفِ الرجلُ المسلم بالعفو عن هذا الشخص الذي حُكِم عليه بالسجن 31 عاما، لضلوعه بدور في قتل ابنه، بل إنه عانقه أيضاً، حسبما رصدت كاميرا محطة سي إن إن الأميركية.
ورصدت الكاميرا التأثر الشديد الذي ظهر على وجه القاضية التي لم تستطع أن تتمالك نفسها من البكاء لتقرر أخذ استراحة.
الإسلام يعلمنا أن الله لا يغفر
وقال والد الضحية في حديث له مع قناة محلية تابعة لـسي إن إن “الإسلام يعلمنا أن الله لا يغفر ذنب أحدهم إلا إن عفا عنه أولاً الشخص الذي اقتُرِف بحقه الذنب”، وقال مخاطباً ريلفورد في المحكمة “باب التوبة إلى الله مفتوح أمامه… ولهذا فلتطرق ذلك الباب. أنت مقبل على فصل جديد من الحياة السعيدة أمامك”.
ليس في وسعي فعل شيء كي أعوضكم
وحسب القناة التلفزيونية المحلية التابعة لسي إن إن، فإن ريلفورد خاطب عائلة جيتمود قائلاً: “ليس لدي الكثير أستطيع أن أقوله. آسف على ما حدث ذلك اليوم. ليس في وسعي فعل شيء كي أعوضكم”.
وقال الأب مخاطباً المتهم ريلفورد في المحكمة: “أنا غاضب من الشيطان الذي أذلَّك وأضلَّك عن سبيلك كي تقترف جرماً كهذا. لا ألومك أنت. لست غاضباً منك. أنا أسامحك”.
لجأ إلى تلاوة القرآن
وكشف “جيتمود” إنه لجأ إلى تلاوة القرآن أكثر كي يجد السلام، وقال إن الآية 51 من السورة الـ9 (سورة التوبة)، هي التي وجد فيها السكينة والراحة “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون”.
ثم بعد النطق بالحكم قال “جيتمود” إنه همس في أذن ريلفورد قائلاً: “عليك بعمل الصالحات”، عندما يخرج من السجن، وإنه “واثق بأن الله عفو غفور”.
ويشار إلى انه في أبريل/نيسان من عام 2015 كان الشاب صلاح الدين جيتمود يوصل آخر توصيلة بيتزا هت في حياته، عندما تلقَّى طعنةً حتى الموت، وتعرَّض للسرقة في مبنى شقق سكنية ببلدة ليكسينغتون، بولاية كنتاكي الأميركية، حيث عثر على جثته ممددة في بهو المبنى السكني، حسب القناة التلفزيونية.
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التعليقات
اذا هذا الزنجي قاتل ابنك بغدر وغيله فمالك داعي تتنازل عنه لنه مجرم واذا بدون قصد قتل ابنك جزاك الله خير
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عفى عنه أم لم يعف القانون سينفذ و أمام هذا المجرم القاتل 31 سنة سجن. كان الأجدر بوالد المغدور به التعامل مع هذا الموضوع بعقله لا بقلبه. أما وقد فعل ما فعل فأقل ما يقال عنه أنه إنسان ساذج Naive.رأي
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صدق من قال في الكفر مسلمين بلا اسلام وفي بلاد الاسلام اسلام بلا مسلمين الا من رحم ربي. الدين المعامله
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بمثل هذا الرجل انتشر الاسلام قديما وان شاء الله يؤثر على ملايين الامريكان لتغيير صورة الاسلام المشوه في اذهانهم ويكون قد ربح الدنيا والاخرة
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رقم 21..الاسلام دين الخلق والعفو...تقصد اقتل الي يقهركم والواجب ع اهل المقتول يسامحو عشان مايصيرو متشددين معقدين ...لو ولدك انقتل او ابوك تتنازل حط نفسك بمكان غيرك لوعندك عقل
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كثرت جرايم القتل عند بعض العرب الغير متحضر المتعصب.بسبب سهوله العفو قبيلته تدفع ملايين لاهل المغدور..ويطلع من السجن باحتفال وولايم كنه بطل واتنسى المقتول..العفو للقتل الخطا فقط
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البشريه ع الارض كلها..كلهم جميعا امة محمد عليه الصلاة والسلام..التسامح والعفو والاحترام منتشر كثيرا في اوروبا وامريكا وشرق آسيا اكثر من اي دوله ثانيه من جميع الديانات..الانسان يكون انسانا بها 💚
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ما أطهر و أنقى أسلامنا !! سماحة و راحة لكل نفساً و لكل أنس 🙏
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كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النكر نعم امة محمد محبة للخير بارك الله فيه
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تعليق ٢١تقول السلفيه حولو الدين لصوم وصلاة ولحيه الله يعينك على حالك الصوم والصلاة والحيه سنة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم
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الخبر جميل مريح لنفس بس بعض المعلقين الي تعليقلتهم كلها تشاؤم وتسد النفس تعلمو من ها المسن المسلم الطيب العفو والاخلاق الطيبه
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مافي في امريكا تنازل. لو تنازل الاب يبي يطقطق ٣١ سنة على اي حال.
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اللحين المجرم القاتل الغيرمسلم وكافر يدور واحد ثاني ويقتله ويخلص عليه ويسرقه مثل ماسرق هالمسكين البريئ ومدري انه فيه مجرم يبي يقتله وين العدل ، واللي يقول اخلاق المسلم أقوله اخلاق المسلم ماتحتاج شهادة
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ولكم في القصاص حياة يألو الالباب لعلكم تتقون
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العفو والمحبه والتسامح موجوده في كل الاديان..ليست في الاسلام فقط..اما الرحمه فأن الله يزرعها في قلب من يشاء..سواءا كان ذلك انسانا او حيوانا او طيرا 💚
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لا ،، بالتفجير،،ولا بقتل الابرياء ،،، ولابالتطرف /// بالتسامح والسلام ينتشر الاسلام الحقيقي كما امر بة الله عز وجل وكما هي رسالة واخلاق نيبنا الكريم محمد علية افضل الصلاة والسلام ///
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عطوه فلوس وتنازل
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الاسلام دين الاخلاق والعفو الصفح ورد المظالم ولكن السلفيه والاخوان حولوه الى دين صلاة وصوم ولحية وظلم للناس وقتل النفس المحرمة وسوء خلق
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اكيد ****ذَا الشويب الفقير ...وظحكوعليه ****. قاتل ابنك المجرم وسالي امواله وتتركه مرمي مقتول بغير وجه حق وتتنازل عنه والله مايفر الكافرويروح دم ابني هدر؟ كل شي له باب وجواب وحدووود
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لم يصل التشدد قلبه..مازال قلبه نظيفا بريئا..هنا رحمة الاسلام..ليس ان تدعي ع البشريه كلهم بالهلاك ويزلزل الارض تحت اقدامهم وهم لم يفعلوا لك شيئا ثم تريد الجنه..اتمنى ان لايختلط بالمتشددين 💚
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٢٥ رمضان، ١٤٣٨ هـ · يقول الله عز وجل ( وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ). (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ). (وَلِكُلّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء ...
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الأب ذكي يبغي الاجر من الله وفوق اجر العفو يبغي المجرم يسلم ويمكن غيره يسلمون ويأخذ اجر أكثر وحتى لو ما اسلموا فهو نيته نشر سماحة الإسلام وهذه بحد ذاتها أجر عظيم.
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هههههههه قمة ***!!! عندما تتنازل عن كافرمجرم قاتل لمسلم وعن دم مسلم مقتول ضلما وعدوانا وإجراما وتمثيلا ، اين العدالة هنا؟ اين؟ هل هو سوف يسلم هذا الكافر الفاسق ام ماذا؟
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دعك من هذا؟
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تعليق رقم 1 اتقي الله لا تقول فلم اخواني فالرجل مسلم مؤمن تعامل بالكتاب والسنة ولانجعل الاخوان والدواعش شماعة نعلق عليه افعال المسلمين الطيبة والافعال المخالفة حتى وان كان اخواني وعفاء فبينه وبين الله
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ابق على حديث اول من تسعر بهم النار قددخل عالم بعملةوعلمة النار وان كان ذوعلم ودرايةبالكتاب والسنةولكن اتبع هواة وقدكفروشارك الكفاربكفرهم ويرتدويلحدفكثيرروى عن الصحابةافضل القرون بهذاالكفروالله تعالى
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هذا خلق المسلم الي يحب أن نعلنه للعالم وليس الرقص والاغاني حتى يروا سماحة الإسلام اخلاق المسلم
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العفو والتسامح والتصالح هذه من مبادئ ديننا الحنيف ولكن عندما نتدبر ايات القران الكريم ومعانيه نعرف ان هذه حقيقه وليست مجرد عظه او نصيحه .. فال تعالى ( افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها )
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هذا رجل ذكي جعلها دعوه الى الاسلام حيث يعلم ان الصحافة سوف تنشر الخبر والله سدده ووفقه
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الغناء ولا ديسكو ينفعكم وينفع ولكن لمبة العالم العامل افضل وأعظم من العالم من غير وظيفة واهل البغي لايصلى عليهم ولايدفنوا مع المسلمين
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ها وش تعليقك ياترامب لهذا الرجل الطيب ولا لانه مسلم لا تعليق ...لا اله الا الله أعطاهم هذا المسلم درس عن الاسلام الصحيح في عقر دارهم ...
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الله يعوّضه بافضل الجزاء وصدقوني بهذا العفو والسماح سيدخل الكثير من الأمريكان الى الدين الاسلامي فَاسْئَل الله ان يجعلهم في موازين أعماله وأعمال ابنه المقتول
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نعم هذا هو الثراء الحقيقي العمل الآخرة بالعفو الصفح ومجالس المعرفة والاخبار
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الله اكبر (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) اخذه بركه وتركه حسرة قرآن وفرقان،النور الذي انزله الله من تمسك به فقد رشد ومن اعرض عنه فقد غوى، جزا الله خيرا من طبعه وحرص على نشره وترجمة معانيه بكل اللغات
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ماشاء الله..أظن الناس.. الأفراد متفهمين الدين تمام عكس هنا شوي..سماحة الاسلام جميله... ......ياحكومتنا الحلوة..وشعبنا المختار.. ..أستاذنكم للرحيل والعيش بالولايات المتحده الامريكيه..قود باي✋
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👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧🇩🇧🇲🇧🇪👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧🇩🇧🇲🇧🇪👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧🇩🇧🇲🇧🇪👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧🇩🇧🇲🇧🇪👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧
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الله أكبر عفوت وأنت قادر أن تأخذ حقك أبشر بالجزاء الكبير من عند الله قال تعالى ( من عفى وأصلح فأجره على الله ) للأسف يأخذ ديه 20 مليون ثم يقولون تنازل عن قاتل أبنه هذا ليس تنازل بل متاجره بيع وشراء
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فلم اخواني ههههه
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