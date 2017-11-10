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القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية:الصاروخ الذي أطلق على الرياض يحمل بصمات إيران
صحيفة المرصد-وكالات:أعلن مسؤول في القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، اليوم الجمعة، أنه “من الواضح من هجمات الصواريخ الباليستية من اليمن أن إيران تقدم هذه الصواريخ”، في إشارة إلى الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون مؤخراً واعترضته القوات السعودية فوق الرياض، وغيره من الصواريخ التي يطلقها الانقلابيون.
وفي سياق متصل، قال جيفري هاريجيان، قائد وحدة جنوب غرب آسيا بالقيادة المركزية للقوات الجوية للصحفيين خلال زيارة لدبي إن إيران جعلت شن هجمات بصواريخ باليستية من اليمن أمراً ممكناً.
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التعليقات
29 -2017-11-10 18:53:26
تعليق مخالف
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28 - مواطن2017-11-10 18:17:14
الشعب السعودي بطبعه مضياف للجميع الشرفاء والمخلصين من العرب لاكن نلاحظ لما يرجع العربي الي وطنه يشتمنا وهذا جزاء الإحسان ياليت كثير من العربان لايجدد لهم وطردهم اولى
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27 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-10 17:49:46
الروافض محرم عندهم جهاد الكفار وإخراجهم إذا احتلو وطنه ومحلل جهاد المسلمين وقتالهم وطردهم من وطنهم!!!
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26 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-10 17:47:03
اليمنيين مقيمين وببطاقة زائر وتركو وطنهم يحتله نصر الات وايران وافارقة شهريا 6 الاف يدخلون لليمن بمعاونة الحوثي والأحزاب والاذناب!!!
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25 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-10 17:43:51
نصرالات نصر الشيطان قابع بالسفارة الايرانية بلبنان مختبي مرعوب مثل الجرذي #يهدد وهو منجحر بسفارة إيران المجوسية عاد إذا خرج وتخبى بمكان آخر 😂قال مقاوم المقاوم مايختبي وما يقاتل المسلمين
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24 - مواطن2017-11-10 17:36:51
سانهزم ايران المتخلفه وشعب الجايع السعودية الرابعة برؤية سيدي ولي العهد ٢٠٣٠
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23 -2017-11-10 17:36:20
هل يقبل شيويخ النجف حرب الفتن وحرب الصواريخ من ايران والحوثي اليمني وحزب الله البناني علا وطن بيت الله ووطن ال البيت ووطن الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية
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22 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-10 17:34:38
ويقولون بعض اللبنانيين لاتدخلون بشؤوننا نحن لانتدخل لكن مدام وصل لأمننا وحزب الشيطان يدعم الحوثي بمقاتلين وسلاح إيراني وساكتين لبنان هنا لن نسمح نقول توقف ياحزب الشيطان ونعمل على ازالته
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21 -2017-11-10 17:31:42
وأنتم سهلتم لهم بتخفيف العقوبات على المجوس حتى مدوا وتمكنوا فعليكم من الله ما تستحقون.
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20 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-10 17:28:34
منذ أكثر من عامين حيث تقول مفوضية الأمم المتحدة ان نحو 6 آلاف مهاجر مازالو يقصدون اليمن كل شهر!!!هؤلاء اخطر قبل السلاح لان واضح ان الحوثي مامعه احد يؤيده إلا القله فاتى بمرتزقه أفارقة ليقاتلوننا!!!
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19 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-10 17:24:40
↩كذلك قال الأسير ان المقاتلين تحديدا هم من "جيبوتي"على جبهة ميدي الساحلية في محافظة حجة شمال غرب البلاد ▪""يجب الحزم مع جيبوتي وارتيريا واثيوبيا بالذات اللي ع حدود اليمن من البحر
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18 - ابو صالح سكري2017-11-10 17:24:28
هل يقبل شيوخ النجف من ايران والحوثي اليمني وحزب الله البناني حرف الفتن والصواريخ علا وطن الحرمين وبيت الله ووطن ال البيت ووطن رسول الله ووطن الامام علي ووطن الامام الحسين و الحسن ووطن اصحاب رسول الله
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17 - طائر المساء2017-11-10 17:23:20
يا اخي ازعجتونا بايران انت تبي تضربون ولا **** الصراحة ايران شجاعة خلونا صريحيين وانتم ماعندكم الا ***
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16 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-10 17:20:46
↩المحاذية لليمن بإشراف من عناصر لبنانية وايرانية 😠↩
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15 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-10 17:18:49
اعترافات اولية ادلى بها الأسير الافريقي ان مليشيات الحوثيين تدرب عناصر افريقية تضم عدد من الجنسيات الإفريقية المختلفة في معسكر تدريبية المحاذية لليمن↩
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14 - تدور الدوائر على الباغي2017-11-10 17:18:41
اللهم احفظ لنا ملكنا المجاهد سلمان وابنه محمد وأكد بعمرة على طاعتك
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13 - تدور الدوائر على الباغي2017-11-10 17:17:06
لن يصلح هذة إلا بما صلح به أولها... وماتزال امتنا ببلاء وينزل بها البلاء الا بذنب ومارفع عنها البلاء الا بتوبها وتوبة
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12 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-10 17:16:02
↩ تقع في الجزر الافريقية المحاذية لليمن قبل ان يتم نقلهم للقتال في صفوف المليشيات↩
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11 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-10 17:13:57
↩من الادلة اللي اثبتت على عداء نصر الات لنا وهو كشفت اعترافات احد الأسرى الافارقة المقاتلين إلي جانب الحوثيين باليمن عن معسكر تدريبي لاستقبال المقاتلين القادمين من افريقيا ↩↩
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10 - قصيمي معتق2017-11-10 17:13:35
هذا اللي قدرتوا عليه يا امريكا؟ الكل يعرف ان جميع الاسلحة التي يستخدمها الحوثي اسلحة إيرانية حتى دولة موزامبيق ومدغشقر يعرفون ذلك . اقول رجعوا فلوسنا ماعاد نبي منكم فزعة
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9 - هاشم2017-11-10 17:12:57
على الغرب ان يدرك خطوره ايران على مصالحه الاقليميه ويعي مدى الخطر على امريكا والاتحاد الاوربي ايران سوف تنتقل قريبآ من الدمار الاقليمي للدولي وسوف تاصل احزاب ايران لتفجيرات داخل امريكا والغرب
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8 - العتيبي2017-11-10 17:11:27
ماء اخس من ايران الا مريكاءء تلعب على مصالحها ولى فكرت في احد
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7 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-10 17:10:49
السعودية معها عذر لمحاربة نصر الآت سواء اعلاميا تحركات لها بمجلس الأمن..السبب↩↩
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6 - هاشم2017-11-10 17:09:25
ايران تدعم الارهاب باليمن ولبنان والعراق ومصر وسوريا واضح للعالم نوايا ايران تدمير المنطقه والعالم
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5 - هاشم2017-11-10 17:07:04
ايران تزود الارهاب الحوثي وحزب الله بصواريخ خطيره تهدد المنطقه والامن الدولي والملاحه البحريه وتدفق النفط وخرقت الخطوط الحمراء
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4 -2017-11-10 17:06:21
امريكا التفاهم كثير فهم ن المؤلفين "حــامـــي الـــديار السعدوية" ياحبي لهم
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3 - هاشم2017-11-10 17:04:34
اعتقد اتضح للمجتمع الدولي مدى تهور ايران وعبثها الخطير على الامن الاقليمي والدولي حان الوقت لاتخاذ قرار لمجلس الامن لمعاقبه ايران جريمه ارتكبتها ايران بتزود الاحزاب الارهابيه بصواريخ بعيده المدى
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2 -2017-11-10 17:04:15
اللهم إني اسالك عيش السعداء في الدنيا والاخرة لااله الاأنت
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1 - طيب السؤال اللي نبي اجابه عليه2017-11-10 17:03:43
الصاروخ يحمل بصمات ايران . طيب وبعدين هل بتجلسون تقولون بصمات ايران *****
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بواسطة : عبدالله
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