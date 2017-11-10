القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية:الصاروخ الذي أطلق على الرياض يحمل بصمات إيران

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صحيفة المرصد-وكالات:أعلن مسؤول في القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، اليوم الجمعة، أنه “من الواضح من هجمات الصواريخ الباليستية من اليمن أن إيران تقدم هذه الصواريخ”، في إشارة إلى الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون مؤخراً واعترضته القوات السعودية فوق الرياض، وغيره من الصواريخ التي يطلقها الانقلابيون.

وفي سياق متصل، قال جيفري هاريجيان، قائد وحدة جنوب غرب آسيا بالقيادة المركزية للقوات الجوية للصحفيين خلال زيارة لدبي إن إيران جعلت شن هجمات بصواريخ باليستية من اليمن أمراً ممكناً.

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