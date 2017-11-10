الـ4 زوجات يضعون “يمنيون مقيمون” بالسعودية في ورطة كبيرة عند تجديد إقاماتهم!
صحيفة المرصد : أثبتت أوضاع اجتماعية لعدد من المقيمين اليمنيين في السعودية، أنهم يحتاجون لتجديد إقاماتهم في التوقيت الحالي (حيث تنتهي إقاماتهم خلال أيام أو أسابيع)، لتسديد مبالغ تتجاوز 50 ألف ريال، بسبب كثرة عدد المرافقين والتابعين وتداخل وقت التجديد ما بين الـ 100 ريال حتى يوليو 2018 والـ 200 ريال فيما بعدها.
وقال مقيم يمني (رفض ذكر اسمه)، أنه تأكد من خلال مراجعة برنامج “سداد”، أنه يستلزم دفع 46 ألف ريال من أجل تجديد إقامته، لأنه متزوج من 4 زوجات. وجزم أنه يعرف عدد من معارفه وأقاربه بنفس حالته، بل يزيدون عليه بوجود مرافقين من والدين وإخوة ذكور وإناث، لا يمكنهم المغامرة بتسفيرهم إلى اليمن في الظروف الحالية، حيث تصل تكلفة تجديد إقامة بعضهم لأكثر من 50 أو 55 ألف ريال وفقا لـ “عين اليوم” .
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التعليقات
ونا اقول ليش نسبة العنوسه قليله باليمن ولايكاد يذكر
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ومين اللي راضيات يصيرن اربع ضراير !!اتوقع اما عجايز ولا قاصرات
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يعني وش رايه يسافرون ويحررون بلدهم وش ننتضر منهم لين يتكاثرون ويكونون اغلبيه ويسببون لنا مشاكل امنية ومعيشية خلاص البلد ماهو تكيه للجانب
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شي غريب الكفيل معة سيارة قديمة والمكفول معة سيارة اخر مديل رسالة خاصة للجنة التستر
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ادفعوا اوردو بلدكم قسم بالله عمال في مطعم يعني موظفين ومتملكين بيوت في السعوديه وخميي وجمعه نسوانهم بالاسواق يتقضون وتمشيات وطلعات من اين لكم والسعودي الموظف وراتبه اعلى من رواتبهم ماعندهم بيوت وديون
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خلاص رح السودان زي ماقال الشيخ
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أسماء الرجال اللي يتزوجون أكثر من مرّة : ماجد - أمجد - أكرم - عادل - جمال - عماد - صالح - صلاح - صلاح الدين - عز الدين - خالد - حمد - عبدالله - عبدالعزيز - عبدالرحمن - تركي - خليفة - بدر - بندر - شوقي
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تزوّجوا 4 من رادكم ؟!
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ادفع ياليماني والا انقلع لبلادك انتم اللي مفسدين ببلادنا الله لايردكم ~.
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احنا جبناهم بتاشيرة عمل ماجبناهم عشان يتزوجو ويخلفو ويبلشونا بعيالهم
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ياليت ا كل واحد يتزووج اربع وثلاث كان ماصارت عنوسه
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اجنبي ومعة اربع زوجات في وطنك خافوالله يارجال الوطن كثيرشباب بلا زواج والعنوسة كثير بسبب كل اب ظالم يبي مهر كثيروالكثير مانع بنتة من الزواج لعيون راتب الدكتورة ووالمعلمة من يعالج المشكلة يااهل الوطن
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اربع زوحات وعايش وتخلف ومرتاح من خير المملكه وباقي ماشبعت بلدك افضل مكان تعيش فيه
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عشرة الف ريال سعودي تتزوج احلى بنت في اليمن ومصروسورياوتركياوالمغرب يجب محاسبة من يرفض زواج شباب الخليج بمهرغالي خافوالله العنوسة كثير من يعالج المشكلة يااهل الخليج لعيون راتب بنتة يرفض زواجها وبعدين
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تدرون ليه انا با اعلمكم بالسر //// التستر المتوارث ولهف ولهط خيرات بلدنا ويوم سدت عليهم القرارات الجديده اعمالهم الغير قانونيه بدوووو بالصياح تصيح والا ما تصيح ادفع وانت ساكت
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حتى شيبانكم وعجايزكم ياخي نبغى نتنفس رجعوهم ديرتهم
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لانهم حاسين بالنقص ونكارين الجميل
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ليه الجنسيه الوحيده اللتي معارضه بقوه لقرارات الحكومه هي الجنسيه -اليمنيه في وسائل للتواصل لدرجة الاسائه من بعضهم لبلد خيرها عليهم ابا عن جد
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على بلدك لان مينفع معكم لا معروف ولا جميل
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ليه الجنسيه الوحيده اللتي معارضه بقوه لقرارات الحكومه هي الجنسيه -اليمنيه اللي يجاوب له جائزه
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انا لله وانا اليه لراجعون
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كثرت الوافدين تضرنا تزدحم بهم المدارس الكليات الوظائف غير زحامهم على هوانا اللي نتنفسه الله يعين
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استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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كثير من المقيمين من بلدان افربقيه وآسيويه..هم عبئ على الوطن..أعداد كبيره وتزاوج وزواجات متعدده غيرمنضبطه ونسل بلاعناية أو ضبط.يشكلون أعباء على نظم الخدمات جيمعها,الوطن ليس بحاجة لتسعين فى الميه منهم
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الله يستر علينا وعلى المسلمين الموحدين ويرزقهم من غير لا يحتسبوا من يرزق هو الله ومن يرحم هو الله وليس البشر اسأل الله ان يرحم الحال وان يرفع عن المسلمين كل ابتلاء / وصل الله على نبينا محمد وسلم
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كيف هربو😆 يعني كل حرب بالمكان اللي يكونون فيه يهربون ويتركون عوايلهم !!!
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يــاجــمــاعــه بـــغـــض الــنــظــر عـــن مــايــفــعــلــه بــعــض الـــســـيـــئــيـــن مــن الاجــانــب خــاصــه الاخـوه مــن الـــيــمــن وســوريــا الحــرب في بــلادهـــم تـمـنـعـهـم مـن العوده
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أدددددددددددددددددددددددفع أنت وهوه ... بلدنا ماهو تكيه لكم تتزوجون من أربع وتتناسلون وتخلفون العشرات ... هذا خلاف ربعكم وجماعتكم جايبنهم معاكم اللي يتبطحون ويتسدحون واللي مشغلينهم معكم في محلاتكم
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مع الاسف كثير يمنيين هربو ايام ازمة الخليج وتركو اطفالهم وووزوجاتهم السعوديات الشكوا لله
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اللي مايقدر يدفع ييتوكل على الله ويذهب لوطنه والمكتوب سيكون
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يا حكومتنا الرشيده انهي اقامته اليماني ، الشعب ما يبيهم ، السعودي عجز يتزوج واحده واليماني مكثر النسل وكل شيء له ببلاش من تعليم وصحه ، تبرعو لهم بديرتهم وطنا مب جمعيه خيريه
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الطفران مايتزوج أربعه.!!((عشنا فى الخارج دهرا..وأحترمنا أنفسنا وأحترمنا قوانين البلدان التى كنا فيها .وأحترمنا أهلها,تغربنا وعشنا كما تربينا عليه (ياغريب كن أديب).لماذا بعد الوافدين لايحترمون نظمنا؟
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كثرت المثلية عندنا ماسبق لا من أحد أجدادنا بها بسبب العنوسة
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المشكله ماتعرف وين الحوثي والعفاشي والاخونجي المقيم ببلادنا أومن معه بطاقة زاىر من اليمني الشريف "لذلك على الأقل نخفف من تواجدهم
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لو مانعه فلوس كان ماتزوج اربع الزيدي المفروض يدفعون للبلد الي يأكلون من خيرها موب يتشكون
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متزوج أربع نساء و لا يقدر يدفع الرسوم ؟ كيف تجي هذي ؟ تيقنوا أنه لم يتزوج أربع و يمتع نفسه إلا ويستطيع إعالتهن و هذا هو حال الوافد يريد أن يعمل و يتمتع بالخدمات ولا يدفع هللة .المملكة ليست جمعية خيرية
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هاذ لا بد تاجر ، اربع يا المتستر عليه
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فيه يمنيين بالسعودية واليمن اغنياء وينهم ماعمرنا سمعناهم يطلبون بعمل حمله تبرع لشعبهم مانسمع إلا بمركز الملك سلمان الله يحفظه
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استغلال الوطن انتهى والتخلف الموعود بالتجنيس انتهى هؤلاء كانو يخططون للاستيطان 4 حريم المواطن ورطان في زوجة وحدة وهذا فاتح قبيلة في جدة ومكه هذا ولي العهد محمد بن سلمان اطال الله في عمره عادي لليمن
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33 - انا 2017-11-10 18:30:06 ادفعوا والا ارجعوا بلدكم الله لايردكم من جار سوء..... قل خير أو اصمت كلنا اخوان ومسلمين والأجانب خدموكم في كل شيء ولو تفتقدهم ساعه كان الله اعلم بحالك.
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للأسف ان البعض اتى ليستوطن وليس للعمل فقط .. هناك فرق بين من يستوطن ومن جاء للعمل
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ادفع ي ***وانت كاره
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مساء الخير يا عنبه يا ريما
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بامبرز اطفالك من كل زوجه وحليبهم من كل زوجه وتوكيلهم وتلبيسهم..الخ وش حادك تتزوج اربع 2 يمكن نبلعها نقول يمكن الأولى مريضه او ماتنجب
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ادفعوا والا ارجعوا بلدكم الله لايردكم من جار سوء
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يمكن سمعو بأن من يولد بالسعودية يجنس اتوقع لا لان بهذا الزمن يخوف التجنيس يمكن يحتلون بلادك مايكفون الاخونج غدرو فينا الله لايوفقهم
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من قال لك تزوج اربع من على ذمتة اربع فيعتبر من الأغنياء ادفع وانت ساكت او غادر لبلدك
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لو حنا الاجىين لا قدر الله هل سنجد وطن يلمنا ويحن علينا مستحيل ""فديتك ياوطني السعودية مافيه احد مثلك💚
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الله مسوي قوي ومتزوج اربعه روح حرر بلدك من الحوثه جنودنا يقتلون على الحدود
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ريما الله يستر علينا تعبنا ننادي المسؤول وتوهم يسمعون أصواتنا بعد عشرين سنة !!!!
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والله ماتكاثروا بدولهم يتكاثرون ويخلفون وحريم ثلاث وأربع فقط بالسعودية !!!!!!
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انتبهوا لهن من أهل****
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والله يقهر بالملايين ببلادنا وتاركين وطنهم اليمنيين وكذلك السوريين
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بنت بريدة الميمونه عطونا اخبارها الله يستر عليها ويخليها لهلها ويصبر والدين
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تعليق 20 كثر منها وخلك بالزلط السعودي صه😏
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ريما تعليق 14 ليش الزعل 😎😎😎😎
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رد 17 - Rima ريما🙇°•🗨 ايه ياكثرهم في الرياض بس مافيهم الذين ملوك الشوارع والبيوت
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كلنا فداء السعودية بلادنا الأولى والثانية هااانا ولا غير السعودية😘😘😘😘😘😘 وكثير من القرية تزوجوا سعوديات
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استغرب من بعض المعلقين يجعلون كل اليمنيين بسله واحده اليمن خوتنا ونعم البشر ونعم العوائل ونعم الرجال عدونا ليس اليمن واليمنيين عدونا الحوثي واذناب ايران فقط
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فيه مجاهدين الجيش اليمني اللي مع الشرعية لكن مايكفون روحو جاهدو حررو وطنكم لتموت شهيد او تنتصر
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احلى خبر ان اللي يجدد يدفع كثير ليخف عددكم وتقل البطالة ونشم هواء نقي تقل الزحمة / اذكر مره قلت انا ليت تزود فلوس على من سيخرج إقامة وحصلت وكذلك قبل عاصفة الحزم قلت بشات📺 افضل حل نحارب الحوثي وصار
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بناتنا فلذات اكبادنا
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قال صلى الله عليه وسلم"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"وقال :الراحمون يرحمهم الرحمن.
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ارجعو لليمن يالذكور اليمنيين حنا ندافع عنكم وعن بلادنا وانتم كل همكم الإقامة وبطاقة زائر والمصيبة اكثر من زوجه معه!!!كم عدد بزورتك اولادك ليقيمو!!اذهب لعدن انت وعائلتك
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يارب ما يبقى ولا يمني عندنا رووح حررم عاركم وبلدكم من أذناب ايران
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الله لايردهم ***بشر على الكرة الارضية
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قال صلى الله عليه وسلم"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"وقال :الراحمون يرحمهم الرحمن.
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الله يعجل بخروووجكم ونفتكك منكم.
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الله يكون بعونهم ، لعل حكومتنا تدرس حالهم وظروفهم .
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ادفع وانت ساكت. ماعجبك ضف عفشك ونقلع .. الله لايحي هالوجيه الودره.
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مالك الا تكدها
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اتمنى ان اتزوج لو واحد فقط
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ادفع يا معلم
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وإن لم تستطيعوا فواحده ذلك ادنى الا تعولوا
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بعضهم يتزوج ويخلف ويفلتهم في الشارع
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متزوج زوجات زوحات وإحنا وحده وبالموت تزوجنا وإلى الآن بنك التسليف يطالب نسدد القرض .
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الجالية اليمنية أخوة لنا و أسأل الله لهم الخير و التيسير 🙏
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