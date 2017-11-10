الـ4 زوجات يضعون “يمنيون مقيمون” بالسعودية في ورطة كبيرة عند تجديد إقاماتهم!

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صحيفة المرصد : أثبتت أوضاع اجتماعية لعدد من المقيمين اليمنيين في السعودية، أنهم يحتاجون لتجديد إقاماتهم في التوقيت الحالي (حيث تنتهي إقاماتهم خلال أيام أو أسابيع)، لتسديد مبالغ تتجاوز 50 ألف ريال، بسبب كثرة عدد المرافقين والتابعين وتداخل وقت التجديد ما بين الـ 100 ريال حتى يوليو 2018 والـ 200 ريال فيما بعدها.

وقال مقيم يمني (رفض ذكر اسمه)، أنه تأكد من خلال مراجعة برنامج “سداد”، أنه يستلزم دفع 46 ألف ريال من أجل تجديد إقامته، لأنه متزوج من 4 زوجات. وجزم أنه يعرف عدد من معارفه وأقاربه بنفس حالته، بل يزيدون عليه بوجود مرافقين من والدين وإخوة ذكور وإناث، لا يمكنهم المغامرة بتسفيرهم إلى اليمن في الظروف الحالية، حيث تصل تكلفة تجديد إقامة بعضهم لأكثر من 50 أو 55 ألف ريال وفقا لـ “عين اليوم” .

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