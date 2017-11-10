الرئيسية / شاهد بالصور .. يمني برفقته فتاتين بحوزتهم كمية من “القات” داخل سيارة بورش
شاهد بالصور .. يمني برفقته فتاتين بحوزتهم كمية من “القات” داخل سيارة بورش
صحيفة المرصد: تمكن رجال أمن الطرق بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة من القبض على سائق من جنسية يمنية برفقته فتاتين كانت بحوزتهم كمية من مادة ” القات ” أخفوها داخل سيارة من نوع بورش .
وكان رجال أمن طريق الساحل جدة – جازان قد اشتبهوا بقائد المركبة أثناء قيامهم بأداء مهامهم ليتم إيقافه وطلب الاثباتات الشخصية وتفتيش السيارة ليعثروا على كمية من مادة القات مخباة داخل السيارة . وتم القبض عليهم وتسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.
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التعليقات
82 -2017-11-10 19:50:51
الاب والاخ والزوج مهملين نساءهم في كل مكان بالمولات وبالتواصل وبالشوارع ومع غير المحارم وتلقى ابوها واخوها وزوجها في المجالس جالسين بين الرجال ومسوين انفسهم رجال وهو تارك اهله مايدري عنهم وينهم فيه
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81 -2017-11-10 19:47:32
اللي برى بكره يصير عندك وبيجبرونك تدرسين مع شباب سواقة يعني انفتاح وتصيرين مثل المصريات والبقية ويصير لك زملاء وزميل تصافحينة***
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( عدد التعليقات 30,570 )80 - قلم الحقيقه
المقصود هنا ت 75 مع الاعتذار لصاحب ت 74
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79 - زائر2017-11-10 19:42:51
القات مضر بالصحه نتمنى يكون فيه رقابه على القات وإحراقه
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78 - هنطش2017-11-10 19:42:33
وش الغريب في الموضوع زيدي وزيديه وقات في اليمن يقولون نموت ولايقصف شجر القات الموت لي شجر الموز الموت لي شجر المنجو الموت لي شجر البرتقال الله وأكبر
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( عدد التعليقات 30,570 )77 - قلم الحقيقه
74 \\\ الخلااااااا .
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76 - حسبي الله عليكم حسيب يكفي2017-11-10 19:42:06
خربتوا ديرتكم وبتخربون بلدنا الله يخذكم اخذ عزيز مقتدر، ويارب يجي امر بطردكم ***
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75 - شايم2017-11-10 19:40:40
ياقلم الحفايض اليمني من جنسك اشوفك تحمست له ومن قلت انهم مساجين ليسو مساجين بل متهمين حتى تثبت ادانتهم او يطلق سراحهم لاتتدخل في الشان السعودي وتندم
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74 -2017-11-10 19:39:26
يقولون الدنيا خربانة وتخوف ومافيه ثقة والاعلام فسد شبابنا وانتبهو لبناتكم وعيالكم ثم يطبل للسواقة والحفلات والسينما وكلها تصب بمزيد من الخراب والتحلل بالوقت اللي ينتقد فيه الاوضاع تناقضات موجعة
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73 -2017-11-10 19:38:57
65 يغض قبل يوم كانت تستحي.. طيب اذا سافر يغض؟ وعن ايفانكا يغض؟ وعن الصور والمقاطع يغض؟
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72 -2017-11-10 19:36:35
ت65 يعني حتى المتزوج مايقدر يقاوم وممكن يخون زوجته
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71 - يمني مقيم2017-11-10 19:32:52
هذا يمني عايش بالسعودية لو كان عايش باليمن كانت سيارته كروزر
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70 - بندوري ١٧2017-11-10 19:30:42
يا قاسيه ... ما تستحين ؟ ما عندك اخوان ؟
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69 - محب القرآن2017-11-10 19:28:03
حبيبي ربي العالم كله مكشوف يرا المعاصي والذنوب يحلم ويغفر ويرزق ،،،الصبور اسم من اسمائه ربي لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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68 - الباحث عن الحقيقة2017-11-10 19:25:33
أنا لا أعرف القات والسؤال هل هو من المخدرات أم المسكرات أو مثل سجائر التدخين واحد شهم يفصل لنا في القات وهل يستخدم في صناعة أم محرم مثلا ؟
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67 -2017-11-10 19:24:14
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 30,570 )66 - قلم الحقيقه
هذا اليماني ماوراه غير الفلس وجه الفقر مجرد حمار مكده يودي ويجيب عليكم بالبحث عن الفاسد الخبيث اللي خلفه صاحب البضاعة الحقيقية والسيارة الفارهة والقبض عليه ورميه مع مساجين الفندق المقبوض عليهم.
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65 -2017-11-10 19:22:15
وين يقاوم التضاريس الضيقة وهي في وجهه كل يوم وبكل مكان وبتتوسع مع كشف الوجة يغض قبل يوم كانت تستحي وما تطلع الا لضرورة يوم كان عندها ايمان ماهو انتم اللي تقولون الزمن فسد والدنيا تغيرت وكثر الانفلات
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64 - وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه2017-11-10 19:20:28
يااخي بعض التعليق . يقول ليتكم ساكتين بعدين اليمنه فيهم الرجال . زي مافي السعوديه . بعض بيعين المخدرات ليش تعم كل اليمنه نبيل الثقفي
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63 -2017-11-10 19:19:13
ماتت الغيرة في هالزمن وين اهل البنات كيف بناتهم طلعوا من البيت بدون محرم وكيف يقبل هذا باركاب بنات غير محارم له معه وهل يقبلها على محارمه كيف يلعب ببنات الناس كيف يستهتر باعراض الناس ماعنده خوات وبنات
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62 -2017-11-10 19:16:32
تعليق مخالف
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61 -2017-11-10 19:13:27
ت31 الرجل يقدر يقاوم فتنة النساء بالصوم والصلاة وغض البصر وبالزواج وبالغيرة على اعراض الناس مثل مايغار على عرضه وبالنهي عن المنكر بعدين مو على ساس الرجل عقله كامل ويقدر يتحكم بنفسه اجل وش خليتوا للغرب
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60 - خالد بن سلطان2017-11-10 19:12:48
ي اخوان جربت القات ممتاز جداا لكن بانتظام مره بالاسبوع
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59 - ياليل ابولمبه2017-11-10 19:10:32
اشهد لله ان نسائهم ارجل منهم وانا متأكد ان النساء مجبرات ومكلومات على امرهم
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58 -2017-11-10 19:09:57
اليمن جار سوء
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57 - مواطن2017-11-10 19:09:20
هؤلاء الاغبياء يجب معاقبتهم وتنظيف البلاد والعباد منهم لم يقدرو حق الضيافه اطردوهم من بلادنا
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56 -2017-11-10 19:08:59
تعود النساء على الركوب مع الغرباء ومخالفة تعاليم دينها وخرقها خرق عندي اشد واعنف واشنع من المخدرات وكل جريمة واذا جاء عريس قالو انت غريب عنها نظرة شرعية وماتجلس معها بس السواق يجلس ويسولف ويضحك ويتحلى
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55 -2017-11-10 19:06:52
من فين له الرنج؟
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54 - مواطن @2017-11-10 19:06:20
البنات من اليميات المتسولات ماخذهم غطاء لاعماله وماخذهم لاغراض دنيه
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( عدد التعليقات 30,570 )53 - قلم الحقيقه
يماني مكلبش بالقيد الحديدي ومعه سعودي واقف بجانب البنات ماطالعه منه ألا يديه الثنتين مع 1/4 جسمه ولا هو نفسه اليماني كان لابس ثوب ليوهم نفسه انه سعودي قبل القبض عليه وتم اعطاء المجرم ملابسه الحقيقية.
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52 -2017-11-10 19:04:15
وسياره جديده بعد
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51 - ابو فايز2017-11-10 19:04:07
اكثر جاليه افسدت في بلدنا هم اليمنه
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50 - فــؤاد المالكي2017-11-10 19:02:04
انشالله رسوم المرافقين تنظف البلد من هذا العينه
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49 - مواطن @2017-11-10 19:01:08
لانه لايوجد ماء بالوجه واعطو اكثر من مما يستحقون وجا زمن الحزم
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48 -2017-11-10 18:59:33
واحد مبلغ فيه ( كبش فداء ) الحين راح البورش _ راح القات _ راح العمر في السجن
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47 - ✨ندى✨2017-11-10 18:59:06
بيقدموه هدايا لجماعتهم المقيمين بالسعودية او يبيعوه عليهم.
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46 - خالد2017-11-10 18:57:32
اتوقع وراه ظهر وبيطلعه منها !!
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45 -2017-11-10 18:57:03
وع و وع ، وشلون نزلن نفسهن لليماني ، الي تخطي سفروها مع الي تخطي معه لبلده ، وع وع وع
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44 - بدر2017-11-10 18:56:20
قلنا ونقول لابد من ترحيلهم عاثوا بالارض فسادا هم والسوريون ويركبون سيارات فارهه من وين من راتبه الف ريال واضحه مثل الشمس مخدرات ودعاره ابو يمن والسوريين بلاء في هذا البلد الله يفكنا منهم
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43 - كفيل يماني2017-11-10 18:56:17
طلعوا زين تعليق ٤٢
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42 - يا محمد بن سلمان2017-11-10 18:52:40
الموضوع خطير .نتمنى إعادة اليمنيين لديارهم . خلاص البلد تضرر تضرر كبر جواسيس على مهربين على متخلفين على مجرمين . يابن سلمان حنا في حالة حرب وترك الأمور منفلته بها الشكل . سيتم استغلاله من أعداء الوطن
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41 - كفيل يماني2017-11-10 18:50:12
لا
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40 - كفيل يماني2017-11-10 18:49:05
هذا طيوس
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39 - بدون ازعاج2017-11-10 18:47:55
اقتلوه علشان يكون عبره الغيره والله الأجانب افسدو البلد
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38 -2017-11-10 18:47:51
والله وت الله وب الله اذا ما وراه ***يدعمه ويتوسط له وراح يطلعه ****
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37 - زائر2017-11-10 18:47:31
هذا اللي استفدناه من ابو يمن افساد في الارض ماهي الفائده من وجودهم وبلدهم يئن ويحترق من قبل اذرعة الفرس المجوس
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36 - كفيل يماني2017-11-10 18:47:04
بصراحة البنات لكم وانتوا للبنات لايقين لبعض الله يعطيكم ويهنيكم
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35 -2017-11-10 18:44:53
للبعض ترى ما ذكرو جنسية البنات المذكور السايق فقط
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34 - كفيل يماني2017-11-10 18:44:06
طيب يا عمري حبيبي ياقلبي ما قلنا شي لبنات المسلمين ولا قربنا الهم ايش فيكم زعلانين علينا
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33 - عيب عليك ياتعليق 4 قل الحق أو أصمت2017-11-10 18:43:36
تعليق 4 يعني هو جبان مش رجال مايقدر يقول لأ أو أنت تبحث عن تبرير وعذر لفعلته؟سود الله وجهه ***
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( عدد التعليقات 13,460 )32 - العنيد
وين اليمنيه ،، بنت عفاش . الي معرفها يمنيه محبوبه ،، تعطينا نبذه ،، عن بنات بلده ،،
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31 -2017-11-10 18:41:38
النساء فتنة ماتقدر تقاوم وسالفة اخلاق ويعنني احترمها وانظر لها بعيد عن الشهوانيات وهي تنقز قدامي بالفاتن وتختلط بعمل وتسوق واشوفها بكل مكان انس سالفة الفضيلة ما مشيت ع احاديث نبيك وانها اعظم فتنة
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30 - ⛔️⛔️2017-11-10 18:40:42
أصبحو كالغنم والبهائم يرعون بهذه العشبه ويجلسو ساعات طوال وهم يجترونها ويهملو أبنائهم وحاجة بيتهم
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29 -2017-11-10 18:39:25
انتفوا راسه ملينا من هالخمام اللي لاعبين بالبلد . ماتحملنا عيالنا نتحمل عيال الناس . اقطعوا راسه . الدوله مهيب فاضيه لبو يمن يلعب فيها
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28 - واحد مواطن2017-11-10 18:38:53
يمنى ويسافر بسياره(((بورش)))ومن حدود بريه ومعه فتاتين(قد تكونا بريئتين))!!؟الف علامة إستفهام ..وألف سؤال؟والف شك؟؟فالبورش ليست سياره لطرق اليمن الجبليه.ربما الشغله وراها شئ أخطر من القات!!فالبورش بورش
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27 - ⛔️⛔️2017-11-10 18:38:33
من يفعل الأفعال الشينه في بنات الناس راح يجي من يفعل الفاحشة في معاوره محارمه بنفس مافعل هو فأحذرو
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26 - مهجدهم2017-11-10 18:38:17
تعليق رقم اربعه كيف سائق وهو مفلل السياره قات يعني انت تقول البنات هم الفساد البنات من وين يجيبون القات أجل البنات زيديات وفاسدات ي ابو وزره ااااخخخخ تفو وصختو البلد ي الزيود
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( عدد التعليقات 13,460 )25 - العنيد
زين انكم ذكرتوا جنسيته ماورا هالجنسية وغيرها الا الجرايم والسرقات واللي يدبل الكبد ان فيه مواطنين يدافعون عنهم
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24 - ⛔️⛔️2017-11-10 18:36:34
القات مصدره الاصلي من اثيوبيا وبعض العرب جاءو به لليمن ودمرو شعبها والمجتمع وفقروه بهذه النبتة الضاره
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23 -2017-11-10 18:35:19
قات وبنات ياسلام محظوظ اليمني مروق من الجهتين وحنا غير نحتري موعد السواقة
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22 - @@@@@2017-11-10 18:35:14
بورش؟ من بيع القات و الضحك على المغفلين , لا تأمن اليمني أبداً.
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21 - ⛔️⛔️2017-11-10 18:33:12
القات نبات مدمر مضر على المال وعلى الدين والصحه وعلى الكرامه وعلى الشرف والاخلاق والمستقبل
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20 - كفيل يماني2017-11-10 18:32:10
من يستغل النساء لأغراض إجرامية للحياة في عقلة وقلبة وقد لايكون صاحب دين فاكثرهم كفار ومشرن ولا ينفع الا السيف مع هؤلاء اين عمر بن الخطاب لاتاخذة في الله لومه لائم في هذه الأمور النسيويه
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19 - خالد2017-11-10 18:32:06
كل مصيبه وكل جريمه تلقى ورائها يمني جنودنا يدافعون عنكم وانتم تدمرون البلد بالمخدرات والاخلاقيات لابارك الله فيكم ...
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18 - مواطن غيور2017-11-10 18:30:58
يمن الفساد والله ان لم يقطع دابر هؤلاء المتخلفين فإن الفساد سينتشر في البلد اقطعوا دابر التخلف اليمني ***
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17 - الحد الجنوبي2017-11-10 18:30:49
ياعالم ماجانا منهم غير البلاء والجلاء فكونا منهم تاركين بلدهم ويمكن أنهم حوثه
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16 -2017-11-10 18:30:31
اشتي اخزن هانا قدني ضابح يا قايد ، مالك حزين اشتي اهرب قات وامضغة مثل الغنماية 😁
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15 -2017-11-10 18:29:53
تعليق مخالف
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14 - كفيل يماني2017-11-10 18:29:00
مهما كان هؤلاء فتيات ضعيفات
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13 - كفيل يماني2017-11-10 18:28:05
حسبي الله وكفى عليه ***
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12 - انا2017-11-10 18:28:03
الله لايوفقه قليل الاصل وهذا ديدنهم القذرين
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11 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫2017-11-10 18:28:02
تعليق 4 وش دراك؟!
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10 - غليس2017-11-10 18:27:22
اخس من جنس ياابو يمن. ادعسو ع الزيود ***الله عليكم شعب فاشل وشعب***
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9 -2017-11-10 18:26:35
الفتاتان قرايب لليمني للمعلومية
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8 - 👍2017-11-10 18:24:52
كذا✔️ الى متى ونحن من جنسية عربية أو أسيوية
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7 -2017-11-10 18:23:58
هداهم الله
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6 - عبدالقيوم2017-11-10 18:23:44
الله من قلة الوالي كيف الظبا مالها قناص لاحول ولا قوه إلابالله لابد من معاقبتهم
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5 -2017-11-10 18:23:19
تريد بورش من نفس النوعية بسعر ٧٠ الف ريال موديل ٢٠٠٥ نظيفة ... جديدة بسعر ٤٥٠ الف و بانوميرا ب٣٥٠ الف جديدة ! قال مليونير 😬
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4 - مقيم2017-11-10 18:22:52
اليمني سايق ليس له عﻻقه في البنات الفاسدات ومخدراتهم
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3 - خلك بعيد حبك يزيد 😊2017-11-10 18:19:39
أبو يمن ماوراه الإ الشر والجرائم .
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2 - نايف2017-11-10 18:16:59
شكله مليونير أبويمن من المخدرات شوف سيارته بورش
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1 -2017-11-10 18:14:52
اه مثل هاؤلاءالبنات المغريات يلعبوا علينا يضعن صور جميلات على الشات لسامسونج واذا دخلت يطلعوا مفيس يهبلوا فيك بس ما ادري كلههن كذا ****
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بواسطة : عبدالله
ادي له...
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