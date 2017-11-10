شاهد بالصور .. يمني برفقته فتاتين بحوزتهم كمية من “القات” داخل سيارة بورش

حجم الخط A A A المرصد 82 4٬906 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تمكن رجال أمن الطرق بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة من القبض على سائق من جنسية يمنية برفقته فتاتين كانت بحوزتهم كمية من مادة ” القات ” أخفوها داخل سيارة من نوع بورش .

وكان رجال أمن طريق الساحل جدة – جازان قد اشتبهوا بقائد المركبة أثناء قيامهم بأداء مهامهم ليتم إيقافه وطلب الاثباتات الشخصية وتفتيش السيارة ليعثروا على كمية من مادة القات مخباة داخل السيارة . وتم القبض عليهم وتسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا