الرئيسية / بالفيديو .. شاهد ماذا وجدت هذه الأسرة داخل فرن المطبخ !
بالفيديو .. شاهد ماذا وجدت هذه الأسرة داخل فرن المطبخ !
صحيفة المرصد : حقق مقطع فيديو لسحلية مخيفة تختبئ داخل مطبخ رجل، مليون ونصف مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وفقا لمقطع الفيديو تمدد الرجل أسفل الفرن في محاولة لإخراج السحلية، مؤكدا أن حجمها ضخم للغاية، ثم سحبها من ذيلها بالقوة وأخرجها لتظهر بحجم يصل إلى نصف متر مع ذيل طويل، وأخيراً حبسها داخل علبة بلاستيكية كبيرة ليتخلص منها بعيداً.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
21 - كفيل يماني2017-11-10 19:52:18
لا تهرب منا ركز جيدا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - محمد بن سعد2017-11-10 19:50:29
عادي عادي يجي يشوف الورل او مايطلق عليه بعض الناس الورر يشوف حجمه كيف اكبر من كذا ولا يجي يشوف الضب اشلون اكبر من كذا .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - كفيل يماني2017-11-10 19:50:24
انتبه لاتقتلها لاتجرها بقوه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,570 )18 - قلم الحقيقه
سبحان الله الذي أوجد الرحمة في قلوب هؤلاء الأجانب رغم أنهم لايعرفون أين اتجاه القبلة وليسو بمسلمين.وغيرهم يصلي ويصوم وسكينه ماتفارق يده بعضهم يذبح بها بشر والبعض الآخر حيوانات أليفة مسالمة وياكلها .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - كفيل يماني2017-11-10 19:49:31
انظر انها هناك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - كفيل يماني2017-11-10 19:48:03
لا انها هنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - كفيل يماني2017-11-10 19:47:35
ها هي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,433 )14 - ابويوسف
ضباتجا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - باب الشمال2017-11-10 19:41:33
هذا ورل مصيبة...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 30,570 )12 - قلم الحقيقه
شكل هذا السحلية مخيف جدآ وبشع ورغم ذلك بعدما أخرجها هذا الرجل الأجنبي من مطبخ منزله لم يؤذيها أو يحاول قتلها والتخلص منها وانما عاملها بكل رفق ولين ووضعها في صندوق مخصص لها.لو كان مسلم لقتلها وأكلها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - هنطش2017-11-10 19:33:17
هذا كان بعيرصي دخل صغير المطبخ وحصل وسكي وبيره ومشويات وصار يشرب وياكل حتى انتفخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - كفيل يماني2017-11-10 19:30:46
الاجواء متوترة بيني الزوجة والبنات والعيال استئذان منكم بطلع إذا أحسنت الأجواء ارجع لكم حبايب وتعليقكم البايخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - Ymni mahbob2017-11-10 19:21:36
هذا ورل أفريقي قال سحليه طويله وغريبه***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -2017-11-10 19:09:51
هذا صائد الزواحف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ياليل ابولمبه2017-11-10 19:07:43
لوعندنا كان المطبخ راح حطام من كثر الخبط والرقع والصياح سمعوه اهل الحي كلهم .. امسك .. اضرب .. اخبط .. ارقع .. وطلعت السحليه قطع قطع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - القصيبي2017-11-10 19:05:03
اللي قراها سلحفاه او توقع انها سلحفاه مثلي يعطينا لايك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - رغم اني لست مصدق بان هذي السحلية وبهذي2017-11-10 19:02:20
الضخامة والطول عايشه في المطبخ . لكن الحقيقة تصرف الرجل ذكي ) لو الموضوع سار عندنا شفت أنواع المكانس والكركيات والمشاعيب ولا نستبعد احضار الكلاشنكوف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - واحد مواطن2017-11-10 19:01:18
هذه ولا شئ..!!بعضهم وجد ثعابين ضخمة جدا وبعضهم وجدتماسيح.أما عن الحشرات فحدث ولاحرج.فالبيوت فى امريكا معظمها من الخشب .واساستها اعمدة بسيطه ويجود فراغ بينها وبين الأرضيه الاساسيه للبيت.فتستوطنها زواحف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - كفيل يماني2017-11-10 19:00:50
شيسوون ينظفون المطبخ اقول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - اسد بحري2017-11-10 19:00:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - اسد بحري2017-11-10 18:57:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عبدالله
ادي له...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
بالفيديو .. شاهد كيف بدت مصافحة ترامب وبوتين في قمة “أبك”المرصد 1 166 5 دقائق
شاهد.. آية قرأنية تدفع أميركيا مسلماً للعفو عن قاتل ابنه واحتضانه والقاضية تنهار باكيةالمرصد 38 5٬787 4 ساعات
وزير الخارجية الفرنسي يعلق على تواجد الحريري في المملكةرويترز 17 4٬561 6 ساعات
ديبكا الإسرائيلي: إيران تهدد بضرب مطارات وموانيء السعودية والإماراتالمرصد 139 11٬762 22 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخالمرصد 39 2٬850 5 ساعات
بالفيديو: كارينيو يحسم مصيره مع الشباب.. ويؤكد: الوضع الحالي مع الفريق مقلق جدًاالمرصد 13 3٬362 10 ساعات
آل الشيخ: يكشف عن آخر تطورات قضية العويس.. ويوجه رسالة إلى كل فاسد في الرياضة !”المرصد 48 4٬839 18 ساعة
الجابر لإدارة الشباب : “عايز حقي”المرصد 52 4٬060 19 ساعة
اخبار فنية
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندسالمرصد 85 27٬033 يومين
بالتفاصيل .. “حفلات غنائية” بين الدمام والرياض وجدة أولها 16 نوفمبر!المرصد 102 4٬756 4 أيام
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !المرصد 72 10٬346 4 أيام
اخبار منوعة
كيف تمسح الرسائل بخطوات بسيطة وتخدع “واتساب”؟المرصد 4 2٬898 3 ساعات
شاهد .. أغرب وجه في العالم!المرصد 14 2٬634 5 ساعات
هكذا سخرت شذى حسون وشمس على استبعاد أحلام من The Voice!المرصد 39 7٬217 17 ساعة
لماذا واجهت مخرجة هذا الفيلم الفلسطيني تهديدات بالقتل وحملات مقاطعة؟CNN 24 3٬619 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ماذا وجدت هذه الأسرة داخل فرن المطبخ !المرصد 21 2٬887 1 ساعة
شاهد:هوشة كويتيين عند محطة وقود.. ورجل أمن يشهر سلاحهالمرصد 14 3٬289 4 ساعات
شاهد .. نجاة مواطنة من الدهس بأعجوبة لحظة إعطاء عامل نظافة “صدقة”المرصد 53 8٬703 21 ساعة
شاهد.. رئيس وزراء اليابان يسقط في حفرة جولف أمام ترامب.. لكن الأغرب رد فعل الرئيس الأميركي!المرصد 11 13٬980 يوم واحد
اخبار ثقافية
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬421 يومين
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬154 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬026 أسبوع واحد
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 مالمرصد 16 4٬766 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابهاالمرصد 5 2٬259 5 ساعات
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشبابالمرصد 4 2٬460 5 ساعات
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتينالمرصد 14 4٬652 يوم واحد
اخبار اقتصادية
استمرار هبوط سهم شركة “المملكة” الذراع الاستثمارية للوليد بن طلالرويترز 22 4٬051 يومين
عاجل: مؤسسة النقد تصدر بياناً هاماً بشأن حسابات الموقوفين في قضايا فساد!المرصد 19 8٬957 3 أيام
العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!المرصد 33 22٬018 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 2٬955 22 ساعة
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬577 يومين
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬524 3 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬516 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخالمرصد 39 2٬850 5 ساعات
رهان بـ 5 دولارات يحول هذا الرجل إلى مليونيرالمرصد 14 2٬866 6 ساعات
الجوازات تعلن عن موعد انتهاء هوية زائر لعموم اليمنيين في السعوديةالمرصد 74 8٬432 18 ساعة
كاريكاتير