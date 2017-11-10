بالفيديو .. شاهد ماذا وجدت هذه الأسرة داخل فرن المطبخ !

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صحيفة المرصد : حقق مقطع فيديو لسحلية مخيفة تختبئ داخل مطبخ رجل، مليون ونصف مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وفقا لمقطع الفيديو تمدد الرجل أسفل الفرن في محاولة لإخراج السحلية، مؤكدا أن حجمها ضخم للغاية، ثم سحبها من ذيلها بالقوة وأخرجها لتظهر بحجم يصل إلى نصف متر مع ذيل طويل، وأخيراً حبسها داخل علبة بلاستيكية كبيرة ليتخلص منها بعيداً.

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